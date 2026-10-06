Final Fantasy 7 Revelation : Son lancement simultané sur plusieurs plateformes était « inévitable »

Contrairement aux autres opus de la trilogie, Final Fantasy 7 Revelation sera disponible sur tous les supports à sa sortie, y compris sur Nintendo Switch 2. Naoki Hamaguchi a expliqué les raisons de ce choix.

Pensée à l'origine comme une exclusivité de la PlayStation, la trilogie de remakes de Final Fantasy VII a connu quelques évolutions au gré des sorties. D'abord lancés sur PS4 et PS5, les deux premiers jeux ont eu droit à des sorties PC quelques mois après leurs débuts sur les consoles de Sony.

Cependant, Final Fantasy 7 Revelation ne respectera pas cette tradition car à son lancement, il sera disponible sur PS5, mais également sur PC, sur consoles Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch 2. Dans une interview donnée au magazine Edge et relayée par GamesRadar, Naoki Hamaguchi explique qu'un tel lancement était inévitable à cause de l'évolution du marché du jeu vidéo.

Le lancement sur plusieurs supports, un choix presque nécessaire aujourd'hui

Il explique que, contrairement aux années 90 et 2000, les joueurs ne sont plus attachés ou fidèles à une seule machine. Malgré l'inflation, de nombreux foyers possèdent plusieurs consoles et chaque utilisateur a son support de prédilection.

De plus, la notion d'exclusivité n'est plus aussi forte que sur les précédentes générations de consoles. Si Sony a décidé de ne plus proposer ses exclusivités sur PC, il était fréquent de voir ses jeux phares arriver sur Steam un an après leurs lancements. Cela fut le cas avec Final Fantasy VII Remake mais aussi avec d'autres jeux comme Stellar Blade ou Ghost of Tsushima.

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Aujourd'hui, le marché est si compétitif que la création d'un jeu AAA inclut désormais le fait de pouvoir proposer la même expérience de jeu sur un large choix de supports. Cela explique en partie pourquoi Final Fantasy VII Revelation n'est plus une exclusivité de Sony. Mais une autre raison pourrait expliquer ce choix.

Un virage entamé par Square Enix en 2024 et qui ne concerne pas uniquement Final Fantasy 7 Revelation

En effet, Square Enix avait déjà annoncé en 2024 changer de stratégie pour les sorties de ses nouveaux jeux. L'éditeur et développeur souhaite adopter une approche plus « agressive » en généralisant les lancements sur plusieurs supports. Ce choix fait écho aux points mentionnés plus haut, mais est également lié à une question de rentabilité.

Développer un jeu coûte beaucoup d'argent et le proposer en exclusivité sur un seul support est un pari risqué. En limitant son accès à un seul type de joueur, un titre risque de ne pas être rentable. S'il représente une première pour la trilogie de remakes, Final Fantasy 7 Revelation sera donc le premier à profiter de ce traitement, augmentant ses chances de toucher le plus large public possible.

Le titre sera disponible à partir du 8 avril 2027 sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2.