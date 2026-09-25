Final Fantasy 7 Revelation : Son DLC ne changera pas la fin du jeu et promet 2 surprises

Il a déjà été confirmé qu'un DLC de Final Fantasy 7 Revelation serait proposé après son lancement. Naoki Hamaguchi a d'ailleurs tenu à rassurer les joueurs sur un point que beaucoup redoutent.

En juillet dernier, une fuite confirmait que Final Fantasy 7 Revelation aurait droit à plusieurs DLC et à un « Story Expansion Pass ». D'ailleurs, les joueurs ayant précommandé l'édition Collector physique ou l'édition Premium dématérialisée profiteront de ce contenu bonus quand ce dernier sera disponible.

Cependant, la trilogie de remakes s'éloigne de l'histoire d'origine en optant pour des choix scénaristiques légèrement différents. Beaucoup pensent donc que l'extension post-lancement va modifier la fin de la trame principale. Les craints sont renforcées par le fait que les choix des joueurs peuvent impacter certains éléments. Naoki Hamaguchi a donc tenu à clarifier ce point.

Un fin identique pour tous et qui ne changera pas en découvrant le Story Expansion Pass

Interrogé par DualShockers, le directeur de la trilogie de remakes a indiqué aux joueurs qu'il n'est pas nécessaire de jouer au DLC « pour apprécier pleinement l'histoire que nous cherchons à raconter ici ». Cela sous-entend que les éléments racontés dans le Story Expansion Pass seront des aventures annexes.

En cela, jouer au DLC de Final Fantasy 7 Revelation ne changera donc pas la fin de l'histoire principale et n'impactera pas votre progression. Naoki Hamaguchi sous-entend également que, même si des libertés sont laissées aux joueurs via les choix mentionnés plus haut, la fin de Final Fantasy 7 Revelation sera la même pour tous.

Le pass d'extension servira simplement à étoffer et à approfondir l'histoire de certains personnages très appréciés de la communauté. D'ailleurs, il a donné des précisions sur les deux héros de ce DLC.

Des histoires supplémentaires pour Sephiroth et Vincent dans Final Fantasy 7 Revelation

Naoki Hamaguchi a indiqué que « Le DLC vise avant tout à en apprendre davantage sur les personnages de Vincent et de Sephiroth. Il est possible que les joueurs perçoivent ces personnages différemment après y avoir joué, mais l'objectif n'a jamais été de réécrire la fin ni d'amener le public à la voir sous un autre angle. » Mais que pouvons-nous espérer de ces histoires supplémentaires ?

Sur ce point, le directeur de la trilogie et Square Enix sont restés très discrets. Néanmoins, il a confié que ceux-ci se rapprocheraient d'Intermission, dans le sens où « L'intrigue se déroulait parallèlement aux événements de Remake, et non après ceux-ci. »

Mais pour les découvrir, il faudra patienter encore quelques mois. Si aucune date n'est annoncée pour ce DLC, Final Fantasy 7 Revelation sera disponible à partir du 8 avril 2027 sur PC, PS5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2.