Final Fantasy 7 Revelation : La difficulté la plus élevée sera disponible dès le début

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 octobre 2026 à 18h18
Square Enix a, récemment, précisé que le mode de difficulté le plus haut sera accessible dès le début de l'aventure sur Final Fantasy 7 Revelation.
Ajouter aux sources préférées
Final Fantasy 7 Revelation : La difficulté la plus élevée sera disponible dès le début

Devant débarquer en 2027, Final Fantasy 7 Revelation fait régulièrement parler de lui, car Square Enix dévoile au compte-gouttes de nouvelles informations à propos de ce troisième opus du projet de remake. Cette fois, les développeurs ont expliqué que les joueurs auront accès au mode de difficulté le plus élevé au début de leur partie sur Final Fantasy 7 Revelation.

À lire également

Final Fantasy 7 Revelation : Son lancement simultané sur plusieurs plateformes était « inévitable »
Final Fantasy 7 Revelation06 octobre 2026

Final Fantasy 7 Revelation : Son lancement simultané sur plusieurs plateformes était « inévitable »

Contrairement aux autres opus de la trilogie, Final Fantasy 7 Revelation sera disponible sur tous les supports à sa sortie, y compris sur Nintendo Switch 2. Naoki Hamaguc…

Le mode le plus difficile accessible d'emblée sur Final Fantasy 7 Revelation

ff7-revelation

Comme indiqué par le directeur du jeu, Hamaguchi, notamment via des détails et un visuel récemment partagés sur son compte Twitter/X, mais aussi durant une interview avec Hardcore Gamer, Final Fantasy 7 Revelation laissera les joueurs et les joueuses opter pour la difficulté la plus haute dès le début de leur aventure. De ce fait, il ne sera pas nécessaire de finir le jeu une première fois pour y accéder. Celles et ceux qui voudront découvrir ce troisième volet dans le mode le plus difficile pourront ainsi le faire dès leur première partie.

Le directeur du jeu a également spécifié que Final Fantasy 7 Revelation comporte, tout comme son aîné, le mode Dynamique, qui permet « de profiter de combats stimulants tout au long du jeu ». Les joueurs et les joueuses à la recherche d'un véritable défi en compagnie de Cloud et ses alliés seront donc servis sur Final Fantasy 7 Revelation.

Rappelons, en guise de conclusion, que Final Fantasy 7 Revelation doit débarquer le 8 avril 2027 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch 2 et PC.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Final Fantasy 7 Revelation : Son lancement simultané sur plusieurs plateformes était « inévitable »
FF7 Revelation 06 octobre 2026

Final Fantasy 7 Revelation : Son lancement simultané sur plusieurs plateformes était « inévitable »

Contrairement aux autres opus de la trilogie, Final Fantasy 7 Revelation sera disponible sur tous les supports à sa sortie, y compris sur Nintendo Switch 2. Naoki Hamaguchi a expliqué les raisons de ce choix.
Final Fantasy 7 Revelation : Son DLC ne changera pas la fin du jeu et promet 2 surprises
FF7 Revelation 25 septembre 2026

Final Fantasy 7 Revelation : Son DLC ne changera pas la fin du jeu et promet 2 surprises

Il a déjà été confirmé qu'un DLC de Final Fantasy 7 Revelation serait proposé après son lancement. Naoki Hamaguchi a d'ailleurs tenu à rassurer les joueurs sur un point que beaucoup redoutent.
Final Fantasy 7 Revelation va prendre beaucoup de place sur votre espace de stockage
FF7 Revelation 18 septembre 2026

Final Fantasy 7 Revelation va prendre beaucoup de place sur votre espace de stockage

Les joueurs et les joueuses vont devoir faire de la place sur leur espace de stockage pour installer Final Fantasy 7 Revelation.
Final Fantasy 7 Revelation nécessitera un téléchargement, y compris en version physique
FF7 Revelation 11 septembre 2026

Final Fantasy 7 Revelation nécessitera un téléchargement, y compris en version physique

À son lancement, les joueurs de Final Fantasy 7 Revelation auront le choix entre la version physique et la version dématérialisée. Mais dans les deux cas, un téléchargement sera obligatoire pour jouer et ce pour une raison très simple.
Final Fantasy 7 Revelation annonce sa date de sortie avec du gameplay
FF7 Revelation 03 septembre 2026

Final Fantasy 7 Revelation annonce sa date de sortie avec du gameplay

Square Enix a, récemment, dévoilé la date de sortie de Final Fantasy 7 Revelation, avec une vidéo de gameplay.
Final Fantasy 7 Revelation s'offre un nouveau trailer explosif
FF7 Revelation 25 août 2026

Final Fantasy 7 Revelation s'offre un nouveau trailer explosif

Square Enix a livré un tout nouveau trailer, lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2026, pour Final Fantasy 7 Revelation.

commentaire (0)