Final Fantasy 7 Revelation : La difficulté la plus élevée sera disponible dès le début

Square Enix a, récemment, précisé que le mode de difficulté le plus haut sera accessible dès le début de l'aventure sur Final Fantasy 7 Revelation.

Devant débarquer en 2027, Final Fantasy 7 Revelation fait régulièrement parler de lui, car Square Enix dévoile au compte-gouttes de nouvelles informations à propos de ce troisième opus du projet de remake. Cette fois, les développeurs ont expliqué que les joueurs auront accès au mode de difficulté le plus élevé au début de leur partie sur Final Fantasy 7 Revelation.

Le mode le plus difficile accessible d'emblée sur Final Fantasy 7 Revelation

Comme indiqué par le directeur du jeu, Hamaguchi, notamment via des détails et un visuel récemment partagés sur son compte Twitter/X, mais aussi durant une interview avec Hardcore Gamer, Final Fantasy 7 Revelation laissera les joueurs et les joueuses opter pour la difficulté la plus haute dès le début de leur aventure. De ce fait, il ne sera pas nécessaire de finir le jeu une première fois pour y accéder. Celles et ceux qui voudront découvrir ce troisième volet dans le mode le plus difficile pourront ainsi le faire dès leur première partie.

Le directeur du jeu a également spécifié que Final Fantasy 7 Revelation comporte, tout comme son aîné, le mode Dynamique, qui permet « de profiter de combats stimulants tout au long du jeu ». Les joueurs et les joueuses à la recherche d'un véritable défi en compagnie de Cloud et ses alliés seront donc servis sur Final Fantasy 7 Revelation.

In FINAL FANTASY VII REVELATION, we've also included Dynamic Mode, just as in FINAL FANTASY VII REBIRTH, allowing players to enjoy consistently challenging battles throughout the game. - 『FFVII REVELATION』では、『FFVII REBIRTH』と同様に「ADVANCED」モードも実装しているので、ゲームを通して常に緊張感のあるバトルを楽しんでいただくことも可能です。 #FF7R — 浜口直樹 /FINAL FANTASY VII REVELATION, April 8 2027 (@nhamaguc) October 19, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Final Fantasy 7 Revelation doit débarquer le 8 avril 2027 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch 2 et PC.