Final Fantasy 7 Revelation va prendre beaucoup de place sur votre espace de stockage

Les joueurs et les joueuses vont devoir faire de la place sur leur espace de stockage pour installer Final Fantasy 7 Revelation.

Dernier volet du projet de remake de Final Fantasy 6, Final Fantasy 7 Revelation profite régulièrement de nouvelles informations. Il y a peu de temps, Square Enix a précisé que cet opus nécessitera un téléchargement, et ce, même en version physique. D'ailleurs, Final Fantasy 7 Revelation a un poids colossal.

À lire également Final Fantasy 7 Revelation nécessitera un téléchargement, y compris en version physique

Environ 200 Go pour Final Fantasy 7 Revelation

C'est au cours d'une interview avec les journalistes de VGC que le directeur du titre, Naoki Hamaguchi, a apporté de plus amples précisions concernant le poids de Final Fantasy 7 Revelation. Autant dire que les joueurs vont très certainement devoir désinstaller certains de leurs jeux pour installer celui-ci, car le poids de Final Fantasy 7 Revelation serait d'environ 200 Go :

Les détails sont encore en cours de finalisation, mais le jeu devrait occuper environ 200 Go. Je comprends que les avis divergent sur ce sujet, mais au final, le fait est que nous devons, dans une certaine mesure, nous adapter aux contraintes matérielles.

C'est un poids plus que conséquent, vous en conviendrez certainement. Il y a, par ailleurs, de grandes choses que ce chiffre évoluera après le lancement du titre, notamment avec l'arrivée de nouvelles mises à jour.

La version physique de Final Fantasy 7 Revelation était importante pour ses développeurs

Durant ce même échange avec VGC, le directeur de Final Fantasy 7 Revelation a appuyé sur le fait que l'équipe de développement voulait réellement proposer une version physique, malgré le contexte et les changements à venir :

Il y a une chose que je tiens à préciser : même si le jeu ne sera pas disponible sur un disque complet, compte tenu de la situation actuelle - que les disques soient en voie de disparition ou qu'ils perdurent - nous tenions absolument, pour Final Fantasy 7 Revelation, à proposer un produit physique. C'était vraiment important pour nous. Croyez-moi !

INTERVIEW: Final Fantasy 7 Revelation director Naoki Hamaguchi discusses the game's “200GB” size, DLC plans, and an exclusive new Tifa detail.https://t.co/uq4J65bQnb pic.twitter.com/bYoVEXpzhP — VGC (@VGC_News) September 18, 2026

Dans tous les cas, rendez-vous le 8 avril 2027 pour découvrir la suite des aventures de Cloud et de ses alliées, narrées dans Final Fantasy 7 Revelation. Date à laquelle le titre doit se rendre disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.