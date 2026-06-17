Final Fantasy 7 Revelation : Le titre de ce troisième opus expliqué

Le directeur du jeu a, récemment, expliqué pourquoi avoir choisi « Revelation » comme titre pour cette troisième partie du remake de Final Fantasy 7.

Depuis que Square Enix a dévoilé la première bande-annonce de Final Fantasy 7 Revelation, de nouvelles informations concernant ce troisième opus lié au projet de remake de FF7 ne cessent d'arriver. Il y a peu de temps, des explications concernant le titre de Final Fantasy 7 Revelation ont été dévoilées.

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Des explications sur le nom de Final Fantasy 7 Revelation

En effet, au micro des journalistes de Game Informer, le directeur de Final Fantasy 7 Revelation, Naoki Hamaguchi, est revenu sur le titre de ce nouvel opus. Naoki Hamaguchi a, alors, expliqué que le thème central du titre est « Resolve » en anglais, soit « détermination » dans la langue de Molière :

Comme je l'ai évoqué lors de ma présentation sur scène, le thème central sera la « détermination »/« Resolve ». Cela peut recouvrir de nombreuses significations, mais l'une d'entre elles est la détermination dont font preuve les personnages-joueurs de notre groupe à l'approche des combats finaux. Quelle sorte de détermination ont-ils en eux ? Que ressentent-ils ? À quoi pensent-ils ? Ce genre de choses. Nous allons vraiment nous plonger en profondeur dans cet aspect spécifique de leurs émotions et de leurs pensées.

Pour autant, ce n'est pas le terme « Resolve » qui a été gardé pour ce nouvel opus Final Fantasy 7 :

Ce n'était pas vraiment un choix envisageable pour notre titre. Nous avons finalement opté pour « Revelation », car c'était le mot qui correspondait le mieux à ce que nous voulions illustrer dans le troisième volet de notre série.

Le titre de Final Fantasy 7 Revelation gardé secret en interne

Dans ce même échange avec Game Informer, Naoki Hamaguchi a indiqué que le nom de Final Fantasy 7 Revelation ne fut pas connu de tous en interne, et ce, pendant un long moment. D'ailleurs, certains développeurs auraient découvert le titre en même temps que les joueurs et les joueuses, c'est-à-dire lors de son apparition au Summer Game Fest 2026 (SGF) :

Il y a toutefois une chose que je peux révéler à propos du titre « Revelation » : nous l'avons gardé secret pendant longtemps, et nous avons voulu faire preuve d'une grande prudence à ce sujet. Notre équipe de développement est très importante, mais parmi ses membres, seules cinq ou six personnes étaient au courant du titre. La plupart d'entre elles ne l'ont découvert qu'au moment de la présentation lors du SGF.

While sitting down with Final Fantasy VII Remake trilogy director Naoki Hamaguchi, we dove into why the third entry is called Revelation https://t.co/djQN9TIjic pic.twitter.com/eBzb0oZ6N1 — Game Informer (@gameinformer) June 16, 2026

Rappelons, pour conclure, que Final Fantasy 7 Revelation doit arriver au cours du printemps 2027 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.