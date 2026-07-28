Final Fantasy 7 Revelation : L'équipe veut éviter « la fatigue du monde ouvert »

Les développeurs de Final Fantasy 7 Revelation ont grandement porté leur attention sur le fait d'éviter « la fatigue du monde ouvert » pour ce nouvel opus.

Depuis des années maintenant, d'innombrables jeux adoptent le modèle du monde ouvert. Toutefois, cette formule peut perdre les joueurs, qui ne savent plus où aller ou que faire durant leurs sessions. Cela mène à une « fatigue du monde ouvert », qui est un concept bel et bien réel. La fatigue/lassitude du monde ouvert est, d'ailleurs, au cœur des préoccupations des développeurs de Final Fantasy 7 Revelation, qui cherchent à l'éviter en guidant davantage les joueurs.

Final Fantasy 7 Revelation évitera la lassitude du monde ouvert

Lors d'une interview avec les journalistes d'Eurogamer, le directeur de Final Fantasy 7 Revelation, Naoki Hamaguchi, a rappelé que ce troisième opus proposera un monde ouvert « encore plus grand qu'il ne l'était dans Rebirth ». De ce fait, Naoki Hamaguchi et son équipe ont porté beaucoup d'attention au sentiment de lassitude du monde ouvert afin que les joueurs et les joueuses ne le ressentent pas sur Final Fantasy 7 Revelation :

Il existe actuellement de nombreux jeux en monde ouvert, et [l'idée de lassitude face aux mondes ouverts] est un concept très important à mes yeux. Cela dépend des préférences personnelles et des perceptions de chacun, mais pour ma part, j'ai déjà vécu cette expérience où l'on m'a plongé dans un jeu en monde ouvert sans que je sache où aller, par où commencer ni quoi faire. Mais en même temps, l'idée d'être plongé dans ce monde merveilleux où tout est possible est incroyable.

Ainsi, dans cette optique, les développeurs de Final Fantasy 7 Revelation ont travaillé sur l'apport d'indications et informations complémentaires pour aider la communauté, comme cela fut le cas sur l'opus Rebirth :

Mais pour moi personnellement, en tant que créateur, je pense qu'il est très important d'offrir des indications claires aux joueurs dans les jeux en monde ouvert. Il est important que les joueurs sachent quoi faire et où aller. Dans Final Fantasy 7 Rebirth, nous avons veillé à ce que les joueurs puissent facilement se rendre compte de l'ampleur du contenu disponible et de son niveau de difficulté. Cette philosophie de conception s'applique également à Revelation : les joueurs disposent de toutes les indications dont ils ont besoin. C'est un aspect auquel l'équipe de développement et moi-même avons accordé une attention particulière lors de la conception du jeu.

The big Final Fantasy 7 Revelation interview: director Naoki Hamaguchi on iterating Rebirth's "perfect" combat, avoiding "stale" RPG systems, and rethinking fast travel for the sake of player agencyhttps://t.co/DKNZ91A09R pic.twitter.com/giR1PIbqsx — Eurogamer (@eurogamer) July 24, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Final Fantasy 7 Revelation doit débarquer au cours du printemps 2027 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Or, pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été communiquée.