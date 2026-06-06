Final Fantasy 7: Revelation se montre et partage sa fenêtre de sortie

Square Enix a, très récemment, dévoilé un premier trailer pour Final Fantasy 7: Revelation, qui se dote également d'une fenêtre de sortie.

Cela fait un moment que les joueurs et les joueuses attendaient des nouvelles officielles de la partie 3 du projet de remake de Final Fantasy 7. L'attente est désormais terminée, étant donné que Square Enix a révélé Final Fantasy 7: Revelation avec une toute première vidéo et une fenêtre de sortie.

Un premier trailer pour Final Fantasy 7: Revelation

En effet, c'est à la fin du Summer Game Fest, qui a eu lieu le vendredi 5 juin 2026, que Square Enix a dévoilé Final Fantasy 7: Revelation, la troisième partie du projet de remake de Final Fantasy 7, via une première bande-annonce. Les développeurs ont également annoncé que Final Fantasy 7: Revelation se rendra disponible au cours du printemps 2027 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Des détails sur Final Fantasy 7: Revelation

Durant l'événement Summer Game Fest 2026, et à travers plusieurs autres vidéos, les développeurs ont indiqué que Vincent Valentine et Cid seront des personnages jouables sur Final Fantasy 7: Revelation. Les joueurs et les joueuses devraient également pouvoir se déplacer à bord du Highwind, et pourront se parachuter depuis celui-ci pour rejoindre la terre ferme. Il a aussi été précisé que le système de combat des deux précédents opus a été « perfectionné ».

Rendez-vous donc au printemps 2027 pour découvrir la suite des aventures de Cloud, narrée dans Final Fantasy 7: Revelation, qui est, pour rappel, la troisième partie du projet de remake de Final Fantasy 7. Cet opus est attendu sur diverses plateformes, soit sur PS5, Xbox Series, PC (via Steam et via l'Epic Games Store) et Nintendo Switch 2.