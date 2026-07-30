Final Fantasy 7 Revelation : Une sortie en version physique ? Ce n'est pas si sûr

Il se pourrait bien que Final Fantasy 7 Revelation ne soit pas proposé en version physique. En tout cas, rien n'est assuré, d'après le directeur du jeu.

Depuis que Sony a annoncé la fin de la production de ses jeux PlayStation au format physique en 2028, les joueurs et les joueuses se demandent pour tel ou tel jeu si celui-ci ne sera proposé qu'en version numérique. Cette question est, en tout cas, d'actualité pour Final Fantasy 7 Revelation car le directeur du jeu n'est pas sûr qu'une édition physique verra le jour.

La question du format physique pour Final Fantasy 7 Revelation reste en suspens

En effet, lors d'une interview avec les journalistes de GamesRadar, le directeur du jeu, Naoki Hamaguchi, a été questionné à propos du débat autour de la fin des jeux physiques et a été interrogé au sujet de Final Fantasy 7 Relevation. Durant cet échange, Naoki Hamaguchi a expliqué qu'une version physique pour Final Fantasy 7 Revelation n'est pas garantie à ce stade, bien qu'il mette tout en œuvre pour que cela voit le jour :

Nous sommes encore en train de discuter en interne de la composition exacte de la gamme de produits pour Revelation. Je ne peux donc pas m'avancer sur quoi que ce soit de définitif pour l'instant. Mais je m'efforce de mettre tout en œuvre pour que nous puissions proposer une édition physique.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il n'est pas encore certain que Final Fantasy 7 Revelation se dotera d'une édition physique. Pour autant, il s'agit d'un format apprécié par Naoki Hamaguchi.

Final Fantasy 7 Revelation director wants "some kind of physical edition" https://t.co/GyFBG8qPbi — GamesRadar+ (@GamesRadar) July 29, 2026

Le directeur de Final Fantasy 7 Relevation s'exprime sur le débat des jeux en physique

Dans cette même interview, Naoki Hamaguchi a donné son point de vue concernant la polémique actuelle autour de la fin des jeux physiques. Ce dernier a notamment déclaré :

En tant que développeur et en tant que fan, j'ai le sentiment que la tendance générale est à l'abandon des jeux physiques au profit des jeux téléchargeables. Mais bien sûr, je parle ici d'une tendance générale. Personnellement, lors d'événements comme le Fan Fest ou lors des événements communautaires consacrés aux jeux sur lesquels j'ai travaillé, je trouve charmant que les gens viennent m'aborder avec des objets et me demandent des autographes. C'est une culture merveilleur et ce serait dommage de la perdre. Je tiens à ce qu'elle perdure.

Rappelons, en guise de conclusion, que Final Fantasy 7 Revelation doit arriver au cours du printemps 2027, mais aucune date de sortie précise n'a été communiquée pour le moment.