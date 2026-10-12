Ted Lasso et les Lady Greyhounds débarquent dans FC 27

L'entraîneur le plus optimiste du petit écran fait son grand retour sur les terrains. Electronic Arts confirme l'arrivée de Ted Lasso et de l'équipe féminine de l'AFC Richmond dans FC 27. Une intégration poussée qui promet de ravir les amateurs de ballon rond et de pop culture.

L'univers de la célèbre série télévisée s'invite à nouveau dans la simulation de football d'Electronic Arts. Avec FC 27, le studio américain franchit une nouvelle étape dans son partenariat avec Warner Bros. Interactive Entertainment en intégrant, pour la toute première fois, l'équipe féminine de l'AFC Richmond, surnommée les Lady Greyhounds.

Une intégration complète dans les modes de jeu phares

L'équipe féminine de l'AFC Richmond ne fait pas que de la figuration. Elle est officiellement classée dans la catégorie « Reste du monde » du football féminin et sera jouable dans une multitude de modes, allant du classique Coup d'envoi aux Saisons en ligne, sans oublier le très prisé mode Carrière.

Les joueurs seront ravis d'apprendre que le stade Nelson Road, aussi appelé le « Dog Track » par les supporters de la série, fait également son grand retour. C'est dans cette arène virtuelle que les joueurs pourront diriger leur équipe et ressentir l'atmosphère unique du club londonien fictif.

En mode Carrière Manager, l'expérience pousse le réalisme encore plus loin. Il sera possible de prendre les rênes des Lady Greyhounds en incarnant directement Ted Lasso. Le jeu promet une immersion renforcée grâce à des cinématiques inédites, des interactions spécifiques au bord du terrain et une gestion des réseaux sociaux intégrée, le tout saupoudré de défis thématiques exclusifs.

Des récompenses exclusives pour Ultimate Team

Le mode le plus populaire de la franchise, Ultimate Team, n'est pas laissé de côté. Les développeurs ont prévu une série d'objectifs permettant de débloquer de nombreuses récompenses aux couleurs de l'AFC Richmond, dont certaines sont disponibles depuis la sortie. Les joueurs pourront ainsi personnaliser leur club avec des maillots spécifiques, des éléments cosmétiques pour leur stade et même des cartes d'entraîneurs à l'effigie des personnages de la série.

Jeff Sharma, vice-président d'EA SPORST FC, souligne l'importance de ce partenariat pour la communauté :

Ted Lasso célèbre le pouvoir du football à rassembler les gens, et c'est précisément sur cette idée que repose FC 27. Les fans pourront fouler la pelouse avec son équipe féminine en mode Coup d'envoi, prendre les commandes des Lady Greyhounds dans la peau de Ted en mode Carrière et représenter Richmond au sein de leur propre club.

Pour les acteurs de la série, voir leurs personnages prendre vie sur les consoles de dernière génération est une consécration. L'intégration de la branche féminine du club fictif répond à une véritable demande des adaptes de la série, qui ont su adopter l'AFC Richmond comme une véritable institution sportive.

Abbie Hern, qui prête ses traits à l'une des figures de l'équipe, partage son émotion face à cette annonce :

Nos fans ont adopté Richmond comme bien plus qu'un simple club fictif. Offrir aux joueurs la possibilité de jouer avec l'équipe féminine et de créer des liens avec elle sur le terrain dans FC 27 représente une magnifique nouvelle étape. J'espère que les joueurs prendront plaisir à nous intégrer à leurs propres histoires de football.

Quoi qu'il en soit, FC 27 est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Vous pouvez retrouver nos guides, notamment notre article sur les meilleures pépites, et celui des agents libres. Sinon, si vous souhaitez vous le procurer tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :