FC 27 : Agents libres et meilleurs joueurs sans contrat du mode Carrière
le 30 septembre 2026 à 09h10
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs profils qui sont actuellement libres de tout contrat et par conséquent considérés comme des Agents libres. Ces différents joueurs sont classés en fonction de leur potentiel maximal et devraient être, pour la plupart, des éléments importants pour la plupart des clubs, notamment les moins huppés. Certains de ces joueurs sont dotés d'une carrière particulièrement solide qui saura satisfaire les entraîneurs les plus difficiles. Bien évidemment, de sacrées économies pourront être réalisées en s'appropriant les services de ces jeunes joueurs en recherche d'expérience ou d'autres en fin de carrière.
Comme vous l'aurez compris, il vous sera possible de recruter ceux-ci dès les premières semaines de votre carrière.
Agents libres (Free agents) FC 27
|Notes
|Nom
|Âge
|Position
|80→88 (+8)
|J. Rodríguez
|34
|MOC, AD, MC
|80→87 (+7)
|D. Alaba
|34
|DC
|76→86 (+10)
|Alex Sandro
|35
|DG, DC, MG
|80→85 (+5)
|M. Depay
|32
|BU, AG, MOC, MG
|79→84 (+5)
|T. Fruk
|25
|MOC, BU, MC
|78→83 (+5)
|Hugo Souza
|27
|G
|83→83 (+0)
|G. De Arrascaeta
|32
|MOC, MC, MG, BU, MDC, AG
|69→83 (+14)
|G. Sigurðsson
|36
|MOC, MC, MDC
|73→82 (+9)
|A. Gómez
|23
|MD, AD
|79→82 (+3)
|J. López
|25
|BU
|79→82 (+3)
|Lucas Paquetá
|28
|MOC, MG, MD, MC, AG, AD
|75→82 (+7)
|C. Bakambu
|35
|BU, AG, MG
|69→82 (+13)
|S. Coleman
|37
|DD, MD
|73→81 (+8)
|M. Shobeir
|26
|G
|78→81 (+3)
|Luiz Henrique
|25
|MD, AD, MG, AG
|75→81 (+6)
|E. Ashour
|28
|MOC, MG, MC, AG
|80→81 (+1)
|S. Banza
|29
|BU
|71→80 (+9)
|L. Walta
|23
|MOC, MC, MDC
|76→80 (+4)
|J. Piquerez
|27
|DG, MG, AG
|77→80 (+3)
|J. Arias
|28
|MD, AG, AD, MG
|74→80 (+6)
|F. Balbuena
|34
|DC
|77→80 (+3)
|K. Piątek
|31
|BU
|76→80 (+4)
|J. Quintero
|33
|MOC, MD, MC, AD
|77→80 (+3)
|A. Carrillo
|35
|MOC, MC, AD, MDC, MD
|74→80 (+6)
|D. Ospina
|37
|G
|76→80 (+4)
|Mauricio
|25
|MOC, AD, MD, MC
|69→79 (+10)
|C. Vivas
|24
|DC, DD
|68→79 (+11)
|M. Lazo
|22
|DC, DD, DG, MD, MG
|74→79 (+5)
|E. Martínez
|26
|MDC, MC
|76→79 (+3)
|C. Montes
|29
|DC
|76→79 (+3)
|L. Chávez
|30
|MC, MDC
|74→79 (+5)
|A. Sanabria
|30
|BU
|77→79 (+2)
|A. Djiku
|31
|DC, MDC
|79→79 (+0)
|J. Córdoba
|33
|BU
|73→78 (+5)
|D. Bobadilla
|24
|MC, MDC, DC
|76→78 (+2)
|N. De la Cruz
|29
|MC, MD, MDC, AD
|78→78 (+0)
|A. Afif
|29
|AG, MOC, BU, MG
|78→78 (+0)
|J. Carrascal
|28
|MOC, MG, MD, BU
|77→78 (+1)
|S. Rochet
|33
|G
|77→78 (+1)
|B. Embolo
|29
|BU
|76→78 (+2)
|G. Maripán
|32
|DC
|78→78 (+0)
|G. Gómez
|33
|DC
|68→78 (+10)
|Y. Nagatomo
|39
|DG, DD
|70→78 (+8)
|G. Kakuta
|35
|MOC, MC
|65→78 (+13)
|M. Zegarra
|19
|AG, DG, MG
|74→77 (+3)
|K. Castaño
|25
|MC, MDC, DC
|70→77 (+7)
|E. Noriega
|24
|MDC, DC
|76→77 (+1)
|Léo Pereira
|30
|DC
|77→77 (+0)
|Douglas Santos
|32
|DG, MG
|68→77 (+9)
|R. Brady
|34
|DG, MG, AG
|70→77 (+7)
|Jordi Amat
|34
|DC, MDC
|68→77 (+9)
|M. Gutiérrez
|22
|MD, DD, AD
|66→76 (+10)
|S. Alioum
|22
|MD, AD
|74→76 (+2)
|M. Viña
|28
|DG, MG
|73→76 (+3)
|J. Cáceres
|26
|DD
|73→76 (+3)
|J. Portilla
|27
|MDC, MC, MD, DC, MOC, DD
|74→76 (+2)
|G. Bushchan
|32
|G
|75→76 (+1)
|Edmilson Junior
|31
|AG, AD, MG
|76→76 (+0)
|G. Ávalos
|35
|BU
|73→76 (+3)
|D. Machado
|32
|DG, MG, AG
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 25 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation, Xbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
- PC
- Edition Standard → 56,99 € au lieu de 70 €, soit 19 % de réduction.
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- Edition Standard → 55,99 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction.
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- 12 000 Points FC → 77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
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- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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