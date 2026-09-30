FC 27 : Agents libres et meilleurs joueurs sans contrat du mode Carrière

Retrouvez la liste complète des Agents libres et meilleurs joueurs sans contrat pour le mode Carrière de FC 27.

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs profils qui sont actuellement libres de tout contrat et par conséquent considérés comme des Agents libres. Ces différents joueurs sont classés en fonction de leur potentiel maximal et devraient être, pour la plupart, des éléments importants pour la plupart des clubs, notamment les moins huppés. Certains de ces joueurs sont dotés d'une carrière particulièrement solide qui saura satisfaire les entraîneurs les plus difficiles. Bien évidemment, de sacrées économies pourront être réalisées en s'appropriant les services de ces jeunes joueurs en recherche d'expérience ou d'autres en fin de carrière.



Comme vous l'aurez compris, il vous sera possible de recruter ceux-ci dès les premières semaines de votre carrière.





Agents libres (Free agents) FC 27

Notes Nom Âge Position 80→88 (+8) J. Rodríguez 34 MOC, AD, MC 80→87 (+7) D. Alaba 34 DC 76→86 (+10) Alex Sandro 35 DG, DC, MG 80→85 (+5) M. Depay 32 BU, AG, MOC, MG 79→84 (+5) T. Fruk 25 MOC, BU, MC 78→83 (+5) Hugo Souza 27 G 83→83 (+0) G. De Arrascaeta 32 MOC, MC, MG, BU, MDC, AG 69→83 (+14) G. Sigurðsson 36 MOC, MC, MDC 73→82 (+9) A. Gómez 23 MD, AD 79→82 (+3) J. López 25 BU 79→82 (+3) Lucas Paquetá 28 MOC, MG, MD, MC, AG, AD 75→82 (+7) C. Bakambu 35 BU, AG, MG 69→82 (+13) S. Coleman 37 DD, MD 73→81 (+8) M. Shobeir 26 G 78→81 (+3) Luiz Henrique 25 MD, AD, MG, AG 75→81 (+6) E. Ashour 28 MOC, MG, MC, AG 80→81 (+1) S. Banza 29 BU 71→80 (+9) L. Walta 23 MOC, MC, MDC 76→80 (+4) J. Piquerez 27 DG, MG, AG 77→80 (+3) J. Arias 28 MD, AG, AD, MG 74→80 (+6) F. Balbuena 34 DC 77→80 (+3) K. Piątek 31 BU 76→80 (+4) J. Quintero 33 MOC, MD, MC, AD 77→80 (+3) A. Carrillo 35 MOC, MC, AD, MDC, MD 74→80 (+6) D. Ospina 37 G 76→80 (+4) Mauricio 25 MOC, AD, MD, MC 69→79 (+10) C. Vivas 24 DC, DD 68→79 (+11) M. Lazo 22 DC, DD, DG, MD, MG 74→79 (+5) E. Martínez 26 MDC, MC 76→79 (+3) C. Montes 29 DC 76→79 (+3) L. Chávez 30 MC, MDC 74→79 (+5) A. Sanabria 30 BU 77→79 (+2) A. Djiku 31 DC, MDC 79→79 (+0) J. Córdoba 33 BU 73→78 (+5) D. Bobadilla 24 MC, MDC, DC 76→78 (+2) N. De la Cruz 29 MC, MD, MDC, AD 78→78 (+0) A. Afif 29 AG, MOC, BU, MG 78→78 (+0) J. Carrascal 28 MOC, MG, MD, BU 77→78 (+1) S. Rochet 33 G 77→78 (+1) B. Embolo 29 BU 76→78 (+2) G. Maripán 32 DC 78→78 (+0) G. Gómez 33 DC 68→78 (+10) Y. Nagatomo 39 DG, DD 70→78 (+8) G. Kakuta 35 MOC, MC 65→78 (+13) M. Zegarra 19 AG, DG, MG 74→77 (+3) K. Castaño 25 MC, MDC, DC 70→77 (+7) E. Noriega 24 MDC, DC 76→77 (+1) Léo Pereira 30 DC 77→77 (+0) Douglas Santos 32 DG, MG 68→77 (+9) R. Brady 34 DG, MG, AG 70→77 (+7) Jordi Amat 34 DC, MDC 68→77 (+9) M. Gutiérrez 22 MD, DD, AD 66→76 (+10) S. Alioum 22 MD, AD 74→76 (+2) M. Viña 28 DG, MG 73→76 (+3) J. Cáceres 26 DD 73→76 (+3) J. Portilla 27 MDC, MC, MD, DC, MOC, DD 74→76 (+2) G. Bushchan 32 G 75→76 (+1) Edmilson Junior 31 AG, AD, MG 76→76 (+0) G. Ávalos 35 BU 73→76 (+3) D. Machado 32 DG, MG, AG Plus de pépites et meilleurs jeunes

Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 25 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation, Xbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :