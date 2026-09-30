FC 27 : Agents libres et meilleurs joueurs sans contrat du mode Carrière

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 30 septembre 2026 à 09h10
Retrouvez la liste complète des Agents libres et meilleurs joueurs sans contrat pour le mode Carrière de FC 27.
FC 27 : Agents libres et meilleurs joueurs sans contrat du mode Carrière

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs profils qui sont actuellement libres de tout contrat et par conséquent considérés comme des Agents libres. Ces différents joueurs sont classés en fonction de leur potentiel maximal et devraient être, pour la plupart, des éléments importants pour la plupart des clubs, notamment les moins huppés. Certains de ces joueurs sont dotés d'une carrière particulièrement solide qui saura satisfaire les entraîneurs les plus difficiles. Bien évidemment, de sacrées économies pourront être réalisées en s'appropriant les services de ces jeunes joueurs en recherche d'expérience ou d'autres en fin de carrière.

Comme vous l'aurez compris, il vous sera possible de recruter ceux-ci dès les premières semaines de votre carrière.

Agents libres (Free agents) FC 27

Notes Nom Âge Position
80→88 (+8) co J. Rodríguez 34 MOC, AD, MC
80→87 (+7) at D. Alaba 34 DC
76→86 (+10) br Alex Sandro 35 DG, DC, MG
80→85 (+5) nl M. Depay 32 BU, AG, MOC, MG
79→84 (+5) hr T. Fruk 25 MOC, BU, MC
78→83 (+5) br Hugo Souza 27 G
83→83 (+0) uy G. De Arrascaeta 32 MOC, MC, MG, BU, MDC, AG
69→83 (+14) is G. Sigurðsson 36 MOC, MC, MDC
73→82 (+9) co A. Gómez 23 MD, AD
79→82 (+3) ar J. López 25 BU
79→82 (+3) br Lucas Paquetá 28 MOC, MG, MD, MC, AG, AD
75→82 (+7) cd C. Bakambu 35 BU, AG, MG
69→82 (+13) ie S. Coleman 37 DD, MD
73→81 (+8) eg M. Shobeir 26 G
78→81 (+3) br Luiz Henrique 25 MD, AD, MG, AG
75→81 (+6) eg E. Ashour 28 MOC, MG, MC, AG
80→81 (+1) cd S. Banza 29 BU
71→80 (+9) fi L. Walta 23 MOC, MC, MDC
76→80 (+4) uy J. Piquerez 27 DG, MG, AG
77→80 (+3) co J. Arias 28 MD, AG, AD, MG
74→80 (+6) py F. Balbuena 34 DC
77→80 (+3) pl K. Piątek 31 BU
76→80 (+4) co J. Quintero 33 MOC, MD, MC, AD
77→80 (+3) pe A. Carrillo 35 MOC, MC, AD, MDC, MD
74→80 (+6) co D. Ospina 37 G
76→80 (+4) py Mauricio 25 MOC, AD, MD, MC
69→79 (+10) ve C. Vivas 24 DC, DD
68→79 (+11) pe M. Lazo 22 DC, DD, DG, MD, MG
74→79 (+5) uy E. Martínez 26 MDC, MC
76→79 (+3) mx C. Montes 29 DC
76→79 (+3) mx L. Chávez 30 MC, MDC
74→79 (+5) py A. Sanabria 30 BU
77→79 (+2) gh A. Djiku 31 DC, MDC
79→79 (+0) co J. Córdoba 33 BU
73→78 (+5) py D. Bobadilla 24 MC, MDC, DC
76→78 (+2) uy N. De la Cruz 29 MC, MD, MDC, AD
78→78 (+0) qa A. Afif 29 AG, MOC, BU, MG
78→78 (+0) co J. Carrascal 28 MOC, MG, MD, BU
77→78 (+1) uy S. Rochet 33 G
77→78 (+1) ch B. Embolo 29 BU
76→78 (+2) cl G. Maripán 32 DC
78→78 (+0) py G. Gómez 33 DC
68→78 (+10) jp Y. Nagatomo 39 DG, DD
70→78 (+8) cd G. Kakuta 35 MOC, MC
65→78 (+13) pe M. Zegarra 19 AG, DG, MG
74→77 (+3) co K. Castaño 25 MC, MDC, DC
70→77 (+7) pe E. Noriega 24 MDC, DC
76→77 (+1) br Léo Pereira 30 DC
77→77 (+0) br Douglas Santos 32 DG, MG
68→77 (+9) ie R. Brady 34 DG, MG, AG
70→77 (+7) id Jordi Amat 34 DC, MDC
68→77 (+9) cl M. Gutiérrez 22 MD, DD, AD
66→76 (+10) cm S. Alioum 22 MD, AD
74→76 (+2) uy M. Viña 28 DG, MG
73→76 (+3) py J. Cáceres 26 DD
73→76 (+3) co J. Portilla 27 MDC, MC, MD, DC, MOC, DD
74→76 (+2) ua G. Bushchan 32 G
75→76 (+1) qa Edmilson Junior 31 AG, AD, MG
76→76 (+0) py G. Ávalos 35 BU
73→76 (+3) co D. Machado 32 DG, MG, AG
Plus de pépites et meilleurs jeunes

Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 25 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStationXbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :

  • PC
    • Edition Standard → 56,99 € au lieu de 70 €, soit 19 % de réduction.
    • Edition Ultimate → 77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
  • Xbox Series X|S
    • Edition Standard → 55,99 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction.
    • Edition Ultimate → 79,49 € au lieu de 110 €, soit 28 % de réduction.
    • 1050 Points FC8,79 € au lieu de 10 €, soit 12 % de réduction.
    • 2800 Points FC20,49 € au lieu de 25 €, soit 18 % de réduction.
    • 5900 Points FC39,49 € au lieu de 50 €, soit 21 % de réduction.
    • 12 000 Points FC77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
    • 18 500 Points FC116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 €94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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