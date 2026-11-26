Découvrez le patch notes de la mise à jour v.1.3.0 de FC 27, laquelle a l'objectif de corriger les soucis majeurs remontés par les joueurs depuis sa sortie. Elle est disponible sur toutes les plateformes depuis ce 26 novembre.

Deux mois après la sortie de FC 27, EA Sports propose ici une mise à jour assez importante, dans le but de résoudre de nombreux soucis, tout en ajustant certains points. Quoi qu'il en soit, la mise à jour v.1.3.0 du 26 novembre de FC 27 est maintenant disponible sur toutes les plateformes, et le patch notes peut être retrouvé en français ci-dessous.

Patch v.1.3.0 de FC 27 Jouabilité Modifications apportées Les athlètes de taille inférieure ne peuvent pas récupérer aussi facilement le ballon à leurs adversaires plus grands.

Les défis bien synchronisés resteront efficaces lorsqu'un athlète plus grand laisse le ballon exposé.

Les gardiens prendront des angles de départ plus forts et seront plus efficaces pour contrer les menaces près des poteaux.

Légère augmentation du taux d'erreur sur les tirs et le spectre des tentatives de tirs difficiles.

La logique des arbitres dans la surface de réparation a été améliorée afin que les duels latéraux et les trébuchements mineurs après un défi équitable soient moins susceptibles d'entraîner un pénalty.

Légère diminution de la portée des interceptions et de la portée de réaction pour les athlètes dotés d'attributs défensifs faibles.

Léger ajustement de la distance de récupération du ballon après l'interception d'une passe pour permettre aux athlètes de contrôler entièrement le ballon avant d'être taclé.

Lorsqu'il n'arrive pas à récupérer le ballon, l'athlète se concentrera désormais sur le ballon afin qu'un coéquipier mieux placé puisse récupérer le ballon.

Réduction de l'efficacité des pichenettes avec le joystick/stick analogique droit, surtout lors de leur utilisation répétée pendant un court laps de temps, et réduction de la vitesse d'un athlète après une pichenette vers le haut.

Les charges à l'épaule déclenchées directement derrière un dribbleur auront moins de risques de forcer un trébuchement et une perte de ballon non naturels. Correction des problèmes suivants Des défis réussis dans les règles pouvaient se terminer par une faute non intentionnelle pendant l'animation de récupération.

Les milieux défensifs étaient parfois trop lents à monter sur le terrain.

Dans de rares cas, protéger le ballon dans certaines zones du terrain pouvait désactiver les tacles automatiques pour la défense.

Dans de rares cas, le ballon pouvait parfois traverser le pied d'un défenseur lors d'une tentative de tacle ou d'interception.

Dans certaines situations sous Football de rue en 1-1 de The Grounds, le gardien pouvait effectuer une passe ou un dégagement lobé au lieu d'une passe à ras de terre.

Dans Football de rue en 1-1 de The Grounds, les athlètes pouvaient se retirer à l'encontre des commandes quand le gardien avait le ballon dans les bras avec l'athlète à proximité. Ultimate Team Changements Restez à l'écoute pour de plus amples informations sur d'autres mises à jour Ultimate Team prévues pour la saison 3. Correction des problèmes suivants Dans certaines situations, en ouvrant un match dans UT, seuls les indicateurs de l'interface étaient affichés sur un écran noir à la place du terrain. The Grounds Modifications apportées Le thème hivernal apparaîtra dans The Grounds.

Il sera activé dans le cadre d'une mise à jour de chapitre parallèlement à la mise à jour du titre.

Les amplificateurs impacteront désormais les matchs de Football de rue en 1-1, 2-2, 3-3 et Rush dans le monde.

En entrant dans The Grounds, le niveau d'archétype sera pris en compte pour le matchmaking de The Grounds.

Ceci ne s'applique qu'au matchmaking lors de l'entrée dans The Grounds et non aux différents modes de jeu qui s'y trouvent. Correction des problèmes suivants Correction d'un problème dans le mini-jeu Pitch Pong où les cibles ne changeaient pas de couleur lorsqu'elles étaient touchées.

Certains objectifs n'étaient pas correctement comptabilisés.

Dans les matchs Clubs, équiper un atout des installations IA n'appliquait pas correctement ces améliorations des attributs aux Pros virtuels sous contrôle humain.

Dans de rares cas, les athlètes d'autres matchs improvisés simultanés pouvaient occasionnellement apparaître sur le terrain pendant le match.

Parfois, la fin d'un match de championnat restait bloquée dans une boucle infinie de cinématiques de stades de spectateur.

Correction de différents problèmes de comportement de PNJ incorrect.

Parfois, dans le mini-jeu Pitch Pong, lorsque le ballon sortait des limites, il ne pouvait pas être réinitialisé.

Correction d'un problème où les avatars pouvaient sortir

Correction d'un problème où les avatars pouvaient sortir des limites du terrain pendant la cinématique d'après-match.

Après une déconnexion dans The Grounds, les menus pouvaient devenir inaccessibles jusqu'à ce qu'ils quittent et reviennent dans The Grounds.

Un avatar pouvait se déplacer de manière non intentionnelle en dehors de la zone de 2-2 après avoir terminé le didacticiel de football de rue à 2-2. Mode Carrière Modifications apportées Équilibrage des seuils d'intérêt pour les transferts en Carrière de manager afin de s'assurer que le recrutement des athlètes lors de la gestion des clubs du bas du championnat est plus réaliste tout en conservant l'authenticité du marché des transferts.

Ajout de la colonne des salaires à l'onglet Renouvellement de contrat des Négociations actives.

La simulation du calendrier se souvient désormais de votre date cible après une interruption, vous n'avez donc plus à la redéfinir.

Nous avons également réduit la fréquence d'apparition de la fenêtre de confirmation.

En Carrière de manager, les clubs peuvent maintenant déclencher l'option de prêt avec OA pour recruter définitivement des athlètes qu'ils ont prêtés dans d'autres clubs. Correction des problèmes suivants Demandes de transfert temporairement désactivées. Le but est d'éviter d'autres perturbations de votre expérience pendant que nous travaillons sur des investigations plus poussées ; scannez le code QR sur le droit d'en savoir plus.

Correction d'un problème où l'ordre des athlètes dans la gestion d'équipe n'était pas maintenu après avoir réarrangé les remplaçants.

En Carrière de manager, vous pouviez ne voir absolument aucune offre de transfert ou de prêt pour les jeunes et les athlètes moins bien notés dans l'équipe, même lorsqu'ils étaient activement listés sur l'Accueil transferts.

En Carrière de manager, des jeunes athlètes bien notés transférés entre des clubs contrôlés par l'IA signaient des contrats avec des salaires hebdomadaires peu réalistes.

En Carrière de pro, une spécialisation restait équipée même après que vous ayez remboursé les points d'attribut nécessaires pour la débloquer.

Correction d'un problème en Carrière de pro où certains scénarios d'entraînement affichaient des images incorrectes à l'accueil de l'entraînement.

Correction des cas de texte mal aligné.

Résolution de cas de fenêtres et de cinématiques incorrectes.

Dans certains cas, en Carrière de manager, les recruteurs faisaient état d'athlètes incorrects dans leurs rapports.

Correction d'un problème en Carrière de manager où la carte des infos de l'athlète s'affichait de manière incorrecte à l'écran Liste des transferts pour les athlètes ayant déjà reçu une offre de transfert active.

Correction d'un problème en Carrière de manager où la page de profil d'un athlète listait de manière incorrecte son statut après qu'il avait déjà été vendu pour la saison suivante.

En Carrière de manager, des frais de transfert potentiels s'affichaient de manière incorrecte dans le résumé des négociations lors de la création d'un prêt avec option d'achat réglée sur Non.

Correction de différents problèmes de stabilité pouvant se produire en mode Carrière. Général, audio et visuel Modifications apportées Mise à jour de maillots, écussons, fenêtres, coupes de cheveux, sons, commentaires, caméras et angles de caméra, chaussures, bandeaux, stades, éclairage, bannières, drapeaux, écharpes, logos, texte, gants, images d'athlète, cinématiques, hauts et célébrations Correction des problèmes suivants Correction de différents problèmes de stabilité qui pouvaient se produire.

En Coup d'envoi, il n'y avait pas d'intros télévisées pour certaines équipes.

Parfois, lorsque vous entriez de nouveau dans le didacticiel de l'échauffement, des messages invitant à regarder autour de soi avec la souris s'affichaient de manière incorrecte au lieu de messages pour le stick analogique de la manette active.

Correction d'un problème où le jeu ne sauvegardait ou ne se lançait pas dans les dimensions perso d'un écran en mode fenêtré dont la taille avait été précédemment modifiée.

Correction d'un problème où, lorsque vous utilisiez un clavier analogique avec Steam Input désactivé, des messages sur les touches du menu pouvaient passer de manière incorrecte des touches de clavier aux icônes de manette lors du changement de la fenêtre active.











Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 18 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N'hésitez pas à consulter nos nombreux guides si vous avez besoin d'une quelconque aide. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :