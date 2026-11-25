À partir de ce 25 novembre à 19 heures, les joueurs composant la TOTW 11 dans FC 27 seront disponibles jusqu'au mercredi suivant à 18h59, dans les différents packs proposés. Comme d'habitude, 23 joueurs ayant réalisé de belles et jolies performances au cours des sept derniers jours seront mis en avant.

Comme la plupart du temps, depuis quelques années maintenant, une grande partie des joueurs évoluant sur FC 27 opte pour le mode FUT, et cette semaine (la première) sera l'occasion, dans les packs, de mettre la main sur une nouvelle série de joueurs ayant vu leurs statistiques être augmentées, grâce à la TOTW 11, suite à leur dernière performance avec leur club.

FC 27, la TOTW 11 (Équipe de la semaine)

Gardiens

81 - Noah Atubolu - G - Frankfurt

Défenseurs

80 - Diego Coppola - DC - Paris FC

- DC - Paris FC 80 - Jacobo Ramón - DC - Como

- DC - Como 80 - Kara Bathmann - DD - 1. FSV Mainz 05

- DD - 1. FSV Mainz 05 80 - Mateo Chávez - DG - AZ

Milieux

91 - Pedri - MC - FC Barcelona

- MC - FC Barcelona 86 - Adrien Rabiot - MOC - Milano FC

- MOC - Milano FC 83 - Daniëlle van de Donk - MG - London City Lionesses

- MG - London City Lionesses 83 - Galeno - MG - Al Ahli

- MG - Al Ahli 82 - Vanessa DiBernardo - MDC - KC Current

- MDC - KC Current 80 - Afonso Moreira - MG - Leverkusen

- MG - Leverkusen 80 - Davy Klaassen - MC - Ajax

- MC - Ajax 80 - Noah Okafor - MOC - Leeds United

Attaquants

84 - Donyell Malen - BU - AS Roma

- BU - AS Roma 83 - Dušan Vlahović - BU - Beşiktaş

- BU - Beşiktaş 82 - Lotte Keukelaar - AD - Real Madrid

- AD - Real Madrid 82 - Rio Ngumoha - AG - Liverpool

- AG - Liverpool 81 - Evander - BU - FC Cincinnati

- BU - FC Cincinnati 80 - Alexander Lind - BU - FC Nordsjælland

- BU - FC Nordsjælland 80 - Bertuğ Yıldırım - BU - Başakşehir

- BU - Başakşehir 80 - Miguel Merentiel - BU - Boca Juniors

- BU - Boca Juniors 80 - Oli McBurnie - BU - Hull City

- BU - Hull City 80 - Yassir Zabiri - BU - R. Racing Club





La Team of the Week (TOTW) dans FC Ultimate Team : Tout ce que vous devez savoir

Chaque semaine, les passionnés de football du monde entier attendent avec impatience l'annonce de la nouvelle « Team of the Week », plus connue sous le nom de TOTW, dans le célèbre mode Ultimate Team (FUT) du jeu vidéo EA Sports FC 27, anciennement appelé FIFA, développé par EA Sports.

Qu'est-ce que la TOTW ?

La TOTW est une sélection hebdomadaire, ayant lieu tous les mercredis, de 23 joueurs qui se sont distingués par leurs performances exceptionnelles sur les terrains de football du monde entier. Qu'il s'agisse de championnats nationaux, de compétitions de coupe ou de matchs internationaux, chaque performance est prise en compte. Ces joueurs, hommes ou femmes, sont alors récompensés par EA Sports avec des cartes spéciales « Team of the Week », qui présentent des statistiques améliorées par rapport à leurs cartes habituelles et standard.

Pourquoi la TOTW est-elle si spéciale ?

Les cartes TOTW sont particulièrement appréciées pour plusieurs raisons :

Améliorations significatives : Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle.

: Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle. Exclusivité : Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés.

: Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés. Variété : La TOTW offre une excellente occasion de découvrir de nouveaux joueurs et de tester différentes formations et tactiques. Avec 23 nouveaux joueurs chaque semaine, il y a toujours de nouvelles options à explorer.

Comment EA Sports sélectionne-t-il les joueurs pour la TOTW ?

La sélection des joueurs pour la TOTW est basée sur leurs performances réelles sur le terrain. Si un joueur marque un triplé, réalise une performance défensive exceptionnelle ou joue un rôle clé dans une victoire importante, il a de bonnes chances d'être inclus dans la TOTW. Cependant, EA Sports garde le processus de sélection exact secret, ce qui ajoute une part de mystère et d'anticipation chaque semaine.

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