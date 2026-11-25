Trois ans après sa disparition, le légendaire commentateur britannique John Motson fait son retour dans FC 27. Grâce à l'intelligence artificielle et avec l'accord de sa famille, l'éditeur ressuscite la voix historique de la franchise, soulevant au passage de vives interrogations éthiques.

John Motson n'est pas un inconnu pour les plus anciens joueurs de la simulation de football d'Electronic Arts. De FIFA 96, le tout premier opus à intégrer des commentaires vocaux, jusqu'à FIFA 06, le journaliste de la BBC a accompagné les parties de millions de joueurs à travers le monde. Il était même LA voix des jeux FIFA même si en France, les commentaires ont été intégrés à partir de FIFA 98. Décédé en 2023 à l'âge de 77 ans, il s'apprête aujourd'hui à reprendre le micro de manière virtuelle.

Le retour d'une voix mythique des années FIFA

En effet, comme indiqué par EA, la mise à jour du 26 novembre 2026 pour FC 27 introduira en effet John Motson comme option de commentaire alternative. Pour réaliser cette prouesse technique, le studio s'est appuyé sur près d'une décennie d'enregistrements d'archives, combinés à des outils d'intelligence artificielle générative spécialement entraînés sur la voix de l'homme aux 2500 matchs commentés.

Cette initiative posthume n'aurait pas pu voir le jour sans l'aval des proches du défunt. Fred Motson, le fils du commentateur, a exprimé sa gratitude envers les équipes de développement, soulignant que son père regrettait d'avoir quitté la franchise après 2005.

Mon père adorait être la voix du jeu, et nous sommes très reconnaissants envers l'équipe d'EA SPORTS FC pour cet hommage touchant et pour préserver sa mémoire dans le jeu.

Fred Motson précise également que bien que son père utilisait encore une machine à écrire jusqu'à la fin de sa vie et n'aurait sans doute pas compris les rouages de l'intelligence artificielle, il aurait été enthousiaste à l'idée de participer à un tel projet. De son côté, Electronic Arts a confirmé avoir rémunéré la famille pour l'utilisation de l'image et de la voix du journaliste, tout en insistant sur le fait que rien n'aurait été fait sans leur accord total.











La question du consentement post-mortem relance le débat sur l'IA

Si l'hommage se veut respectueux, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour recréer la voix d'une personne décédée ne fait pas l'unanimité. Peter Caulfield, fondateur de l'association Save Our Voice Now qui milite contre le clonage vocal, a fermement critiqué la démarche.

De son vivant ou après sa mort, à moins que vous n'ayez spécifiquement donné votre accord, le clonage par IA ne devrait sous aucun prétexte être autorisé. Être un membre de la famille ne devrait pas automatiquement vous donner ce droit.

Ce débat intervient alors que d'autres commentateurs actuels d'Electronic Arts, à l'image de Guy Mowbray ou de John Bucigross pour NHL 27, utilisent déjà l'intelligence artificielle pour générer une partie de leurs répliques. Le but est de leur épargner la lecture fastidieuse des noms des dizaines de milliers de joueurs professionnels sous différentes intonations.

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La différence majeure réside cependant dans le fait que ces derniers sont en vie et ont pu consentir personnellement à l'exploitation de leur outil de travail le plus précieux. Dans tous les cas, le débat sur la réutilisation de la voix par l'IA n'est pas prêt de se terminer.

Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 25 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation, Xbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :