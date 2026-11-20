Thunderstruck, qu'est-ce que c'est ?
Un peu plus d'un mois et demi après la sortie de FC 27, Electronic Arts propose la fameuse série de cartes qui a été introduite avec FC 24, appelée Thunderstruck, francisée en Fulgurance, dans le but de célébrer le Black Friday, l'une des périodes les plus fastes de FC 27. Comme souvent, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.
Les cartes Thunderstruck FC 27 introduisent des éléments joueurs et icônes dynamiques qui s'améliorent selon les résultats et performances de leur équipe dans la vie réelle.
- Le club marque 2 buts dans ses matchs de championnat → + 2 positions alternatives
- 3 victoires ou nuls du club sur les 5 prochains matchs → + 1 PlayStyle
- Le club marque 10 buts sur les 5 prochains matchs → +1 GEN
Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Thunderstruck FC 276 disponibles durant l'événement. Retrouvez toutes les promotions FC 27 passées et à venir pour ne rien louper.
Joueurs Thunderstruck FC 27
Défenseurs
- 89 - Nico Schlotterbeck - DC - Borussia Dortmund
- 89 - Warren Zaïre-Emery - DD - Paris SG
- 88 - Roger Ibañez - DC - Al Ahli
- 87 - Micky van de Ven - DC - Spurs
- 86 - Janou Levels - DG - Real Madrid
- 91 - Alessandro Nesta - DC - ICONS
Milieux
- 90 - Bruno Fernandes - MOC - Manchester Utd
- 90 - María Caldentey - MC - Arsenal
- 87 - Fiamma Benítez - MOC - Atlético de Madrid
- 86 - Curtis Jones - MC - Lombardia FC
- 92 - Caroline Seger - MC - ICONS
- 91 - Sócrates - MOC - ICONS
Attaquants
- 92 - Lamine Yamal - AD - FC Barcelona
- 91 - Harry Kane - BU - FC Bayern München
- 90 - Caroline Graham Hansen - AD - FC Barcelona
- 88 - Elena Julve - AD - Levante LP
- 87 - Christian Pulisic - BU - Milano FC
- 86 - Gabriel Silva - AG - SC Braga
- 94 - Mia Hamm - BU - ICONS
- 92 - George Best - AD - ICONS
Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
- PS4 & PS5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
- Xbox One & Xbox Series X|S
- Edition Standard → 40,79 € au lieu de 80 €, soit 49 % de réduction.
- Edition Ultimate → 78,99 € au lieu de 110 €, soit 28 % de réduction.
- 1050 Points FC → 8,79 € au lieu de 10 €, soit 12 % de réduction.
- 2800 Points FC → 20,49 € au lieu de 25 €, soit 18 % de réduction.
- 5900 Points FC → 39,49 € au lieu de 50 €, soit 21 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
commentaire (0)