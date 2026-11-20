Les cartes Thunderstruck, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 27, sont dès maintenant disponibles dans les packs dans Ultimate Team 27.

Thunderstruck, qu'est-ce que c'est ?

Un peu plus d'un mois et demi après la sortie de FC 27, Electronic Arts propose la fameuse série de cartes qui a été introduite avec FC 24, appelée Thunderstruck, francisée en Fulgurance, dans le but de célébrer le Black Friday, l'une des périodes les plus fastes de FC 27. Comme souvent, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.

Les cartes Thunderstruck FC 27 introduisent des éléments joueurs et icônes dynamiques qui s'améliorent selon les résultats et performances de leur équipe dans la vie réelle.

Le club marque 2 buts dans ses matchs de championnat → + 2 positions alternatives

3 victoires ou nuls du club sur les 5 prochains matchs → + 1 PlayStyle

Le club marque 10 buts sur les 5 prochains matchs → +1 GEN

Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Thunderstruck FC 276 disponibles durant l'événement. Retrouvez toutes les promotions FC 27 passées et à venir pour ne rien louper.

Joueurs Thunderstruck FC 27

Défenseurs

89 - Nico Schlotterbeck - DC - Borussia Dortmund

- DC - Borussia Dortmund 89 - Warren Zaïre-Emery - DD - Paris SG

- DD - Paris SG 88 - Roger Ibañez - DC - Al Ahli

- DC - Al Ahli 87 - Micky van de Ven - DC - Spurs

- DC - Spurs 86 - Janou Levels - DG - Real Madrid

- DG - Real Madrid 91 - Alessandro Nesta - DC - ICONS

Milieux

90 - Bruno Fernandes - MOC - Manchester Utd

- MOC - Manchester Utd 90 - María Caldentey - MC - Arsenal

- MC - Arsenal 87 - Fiamma Benítez - MOC - Atlético de Madrid

- MOC - Atlético de Madrid 86 - Curtis Jones - MC - Lombardia FC

- MC - Lombardia FC 92 - Caroline Seger - MC - ICONS

- MC - ICONS 91 - Sócrates - MOC - ICONS

Attaquants

92 - Lamine Yamal - AD - FC Barcelona

- AD - FC Barcelona 91 - Harry Kane - BU - FC Bayern München

- BU - FC Bayern München 90 - Caroline Graham Hansen - AD - FC Barcelona

- AD - FC Barcelona 88 - Elena Julve - AD - Levante LP

- AD - Levante LP 87 - Christian Pulisic - BU - Milano FC

- BU - Milano FC 86 - Gabriel Silva - AG - SC Braga

- AG - SC Braga 94 - Mia Hamm - BU - ICONS

- BU - ICONS 92 - George Best - AD - ICONS





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