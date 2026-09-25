FC 27 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 septembre 2026 à 19h17
Retrouvez le calendrier de toutes les promotions FC 27 de l'année, qui introduiront de nombreuses cartes spéciales en jeu.
FC 27 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)

Comme tous les ans, le mode Ultimate Team permet aux joueurs de récupérer des cartes spéciales, introduites par le biais de promos, qui ont toutes une thématique. Certaines sont calées en fonction du calendrier, quand d'autres sont plus originales et mettent en avant des joueurs avec une particularité. Plusieurs événements reviennent tous les ans et sont devenus des indémodables, quand d'autres font une, voire deux apparitions avant de disparaître.

Calendrier des promos de FC 27

Ci-dessous, vous allez pouvoir retrouver un calendrier (non officiel), des promotions de FC 27. Basé uniquement sur les événements de FC 26, des informations communiquées par EA Sports et des leaks, dans le but de pouvoir anticiper vos achats ou investissements sur le marché des transferts. Il est possible que EA Sports innove en remplaçant des promos par d'autres, naturellement.

Promo Date de la promo dans FC 26 Date estimée/confirmée dans FC 27
Destin Glorieux  Nouveauté 25 septembre 2026
Ratings Reload 10 octobre 20259 9 octobre 2026
Ultimate Scream 24 octobre 2025 23 octobre 2026
UEFA Primetime 7 novembre 2025 6 novembre 2026
Captains 14 novembre 2025 13 novembre 2026
FC Pro Live 21 novembre 2025 20 novembre 2026
Thunderstruck 28 novembre 2025 27 novembre 2026
Unbreakables 12 décembre 2025 11 décembre 2026
Winter Wildcard 19 décembre 2025 18 décembre 2026
Time Warp 2 janvier 2026 1 janvier 2027
Team of the Year (TOTY) 22 janvier 2026 21 janvier 2027
Future Stars 31 janvier 2026 30 janvier 2027
Knockout Royalty 13 février 2026 12 février 2027
Fantasy FC
 20 février 2026 19 février 2027
FUT Birthday 6 mars 2026 5 mars 2027
Answer the Call 19 mars 2026 18 mars 2027
Road to the Final (RTTF) 27 mars 2026 26 mars 2027
Trophy Titans 3 avril 2026 2 avril 2027
TOTS Serie A, MLS, Eredivisie et Reste de l'Europe 17 avril 2026 16 avril 2027
TOTS Premier League, WSL et EFL 24 avril 2026 23 avril 2027
TOTS Bundesliga, Frauen Bundesliga, Saudi Pro League et Reste du monde 1er mai 2026 30 avril 2027
TOTS Ultimate 22 mai 2022 21 mai 2027
Festival du football : Greats of the Game 19 juin 2026 18 juin 2027

L'article sera mis à jour tous les vendredis, avec la promo en cours. Si vous souhaitez faire une petite pause et vous lancer dans le mode Carrière, nous vous indiquons les meilleures pépites de FC 27 avec une liste de jeunes joueurs à recruter.

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Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 25 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStationXbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :

  • PC
    • Edition Standard → 54,99 € au lieu de 70 €, soit 21 % de réduction.
    • Edition Ultimate → 77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
  • Xbox Series X|S
    • Edition Standard → 55,99 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction.
    • Edition Ultimate → 82,99 € au lieu de 110 €, soit 25 % de réduction.
    • 1050 Points FC8,79 € au lieu de 10 €, soit 12 % de réduction.
    • 2800 Points FC20,49 € au lieu de 25 €, soit 18 % de réduction.
    • 5900 Points FC39,49 € au lieu de 50 €, soit 21 % de réduction.
    • 12 000 Points FC77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
    • 18 500 Points FC116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 €94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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