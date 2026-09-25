FC 27 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)

Retrouvez le calendrier de toutes les promotions FC 27 de l'année, qui introduiront de nombreuses cartes spéciales en jeu.

Comme tous les ans, le mode Ultimate Team permet aux joueurs de récupérer des cartes spéciales, introduites par le biais de promos, qui ont toutes une thématique. Certaines sont calées en fonction du calendrier, quand d'autres sont plus originales et mettent en avant des joueurs avec une particularité. Plusieurs événements reviennent tous les ans et sont devenus des indémodables, quand d'autres font une, voire deux apparitions avant de disparaître.

Calendrier des promos de FC 27

Ci-dessous, vous allez pouvoir retrouver un calendrier (non officiel), des promotions de FC 27. Basé uniquement sur les événements de FC 26, des informations communiquées par EA Sports et des leaks, dans le but de pouvoir anticiper vos achats ou investissements sur le marché des transferts. Il est possible que EA Sports innove en remplaçant des promos par d'autres, naturellement.

Promo Date de la promo dans FC 26 Date estimée/confirmée dans FC 27 Destin Glorieux Nouveauté 25 septembre 2026 Ratings Reload 10 octobre 20259 9 octobre 2026 Ultimate Scream 24 octobre 2025 23 octobre 2026 UEFA Primetime 7 novembre 2025 6 novembre 2026 Captains 14 novembre 2025 13 novembre 2026 FC Pro Live 21 novembre 2025 20 novembre 2026 Thunderstruck 28 novembre 2025 27 novembre 2026 Unbreakables 12 décembre 2025 11 décembre 2026 Winter Wildcard 19 décembre 2025 18 décembre 2026 Time Warp 2 janvier 2026 1 janvier 2027 Team of the Year (TOTY) 22 janvier 2026 21 janvier 2027 Future Stars 31 janvier 2026 30 janvier 2027 Knockout Royalty 13 février 2026 12 février 2027 Fantasy FC

20 février 2026 19 février 2027 FUT Birthday 6 mars 2026 5 mars 2027 Answer the Call 19 mars 2026 18 mars 2027 Road to the Final (RTTF) 27 mars 2026 26 mars 2027 Trophy Titans 3 avril 2026 2 avril 2027 TOTS Serie A, MLS, Eredivisie et Reste de l'Europe 17 avril 2026 16 avril 2027 TOTS Premier League, WSL et EFL 24 avril 2026 23 avril 2027 TOTS Bundesliga, Frauen Bundesliga, Saudi Pro League et Reste du monde 1er mai 2026 30 avril 2027 TOTS Ultimate 22 mai 2022 21 mai 2027 Festival du football : Greats of the Game 19 juin 2026 18 juin 2027

L'article sera mis à jour tous les vendredis, avec la promo en cours. Si vous souhaitez faire une petite pause et vous lancer dans le mode Carrière, nous vous indiquons les meilleures pépites de FC 27 avec une liste de jeunes joueurs à recruter.











Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 25 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation, Xbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :