FC 27 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)
le 25 septembre 2026 à 19h17
Comme tous les ans, le mode Ultimate Team permet aux joueurs de récupérer des cartes spéciales, introduites par le biais de promos, qui ont toutes une thématique. Certaines sont calées en fonction du calendrier, quand d'autres sont plus originales et mettent en avant des joueurs avec une particularité. Plusieurs événements reviennent tous les ans et sont devenus des indémodables, quand d'autres font une, voire deux apparitions avant de disparaître.
Calendrier des promos de FC 27
Ci-dessous, vous allez pouvoir retrouver un calendrier (non officiel), des promotions de FC 27. Basé uniquement sur les événements de FC 26, des informations communiquées par EA Sports et des leaks, dans le but de pouvoir anticiper vos achats ou investissements sur le marché des transferts. Il est possible que EA Sports innove en remplaçant des promos par d'autres, naturellement.
|Promo
|Date de la promo dans FC 26
|Date estimée/confirmée dans FC 27
|Destin Glorieux
|Nouveauté
|25 septembre 2026
|Ratings Reload
|10 octobre 20259
|9 octobre 2026
|Ultimate Scream
|24 octobre 2025
|23 octobre 2026
|UEFA Primetime
|7 novembre 2025
|6 novembre 2026
|Captains
|14 novembre 2025
|13 novembre 2026
|FC Pro Live
|21 novembre 2025
|20 novembre 2026
|Thunderstruck
|28 novembre 2025
|27 novembre 2026
|Unbreakables
|12 décembre 2025
|11 décembre 2026
|Winter Wildcard
|19 décembre 2025
|18 décembre 2026
|Time Warp
|2 janvier 2026
|1 janvier 2027
|Team of the Year (TOTY)
|22 janvier 2026
|21 janvier 2027
|Future Stars
|31 janvier 2026
|30 janvier 2027
|Knockout Royalty
|13 février 2026
|12 février 2027
|Fantasy FC
|20 février 2026
|19 février 2027
|FUT Birthday
|6 mars 2026
|5 mars 2027
|Answer the Call
|19 mars 2026
|18 mars 2027
|Road to the Final (RTTF)
|27 mars 2026
|26 mars 2027
|Trophy Titans
|3 avril 2026
|2 avril 2027
|TOTS Serie A, MLS, Eredivisie et Reste de l'Europe
|17 avril 2026
|16 avril 2027
|TOTS Premier League, WSL et EFL
|24 avril 2026
|23 avril 2027
|TOTS Bundesliga, Frauen Bundesliga, Saudi Pro League et Reste du monde
|1er mai 2026
|30 avril 2027
|TOTS Ultimate
|22 mai 2022
|21 mai 2027
|Festival du football : Greats of the Game
|19 juin 2026
|18 juin 2027
L'article sera mis à jour tous les vendredis, avec la promo en cours. Si vous souhaitez faire une petite pause et vous lancer dans le mode Carrière, nous vous indiquons les meilleures pépites de FC 27 avec une liste de jeunes joueurs à recruter.
Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 25 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation, Xbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
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- Edition Standard → 54,99 € au lieu de 70 €, soit 21 % de réduction.
- Edition Ultimate → 77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
- Xbox Series X|S
- Edition Standard → 55,99 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction.
- Edition Ultimate → 82,99 € au lieu de 110 €, soit 25 % de réduction.
- 1050 Points FC → 8,79 € au lieu de 10 €, soit 12 % de réduction.
- 2800 Points FC → 20,49 € au lieu de 25 €, soit 18 % de réduction.
- 5900 Points FC → 39,49 € au lieu de 50 €, soit 21 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
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- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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