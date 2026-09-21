FC 27 Steam Deck : Est-il possible de jouer au jeu de foot sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, la dernière console de Valve, très en vogue, peut-il faire tourner FC 27, le jeu de foot d'EA Sports ? Nous vous donnons la réponse.

Avec la sortie de FC 27, qui est toujours un moment très important de l'année, surtout pour les amoureux de football, de nombreuses questions se posent. Que ce soit pour avoir les meilleurs paramètres pour la manette, ceux concernant la caméra, ou encore changer le nom de son club FUT, les questions reviennent et nous vous apportons des réponses, les plus précises et pertinentes possibles. Pour ce qui est de la compatibilité de FC 27 avec le Steam Deck, la très populaire console de Valve, nous vous disons tout.

Est-il possible de jouer à FC 27 sur le Steam Deck ?

Malheureusement, comme ce fut le cas ces dernières années, FC 27 n'est pas jouable sur le Steam Deck, en l'état. Comme cela est affiché sur la page Steam du jeu, FC 27 n'est pas pris en charge sur la console, notamment parce que EA utilise un système anti-triche appelé EA Anti-Cheat (EAC) qui n'est actuellement pas compatible avec les systèmes Linux. Voici ce qu'affichait la page Steam du jeu l'an dernier, et ce qu'elle affichera cette année :

Ainsi, à moins d'utiliser Windows sur son Steam Deck (ce qui est tout à fait possible, de manière officielle), il n'est pas possible de profiter pleinement de FC 27 sur Steam Deck. Mais en utilisant le système d'exploitation Windows, vous devriez normalement pouvoir le lancer, et même profiter des modes multijoueur. EA et Valve devraient, quoi qu'il arrive, travailler sur ce sujet ces prochains mois, puisqu'il pourrait s'agir d'un excellent moyen d'augmenter les ventes de FC 27 et de prolonger l'engagement de la communauté.











Ce problème est courant depuis FIFA 23, et aucune solution viable n'a pour le moment été trouvée, surtout du côté d'Electronic Arts, qui semble se satisfaire de la situation, alors que pouvoir lancer facilement FC 27 depuis le Steam Deck serait un vrai plus. Il faut dire que le studio n'est pas forcément réputé pour prêter attention à sa communauté... L'idéal serait de trouver un compromis, en ne permettant aux joueurs de n'accéder qu'aux modes hors-ligne, comme le mode Carrière, ce qui serait déjà un vrai plus.

Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 18 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N'hésitez pas à consulter nos nombreux guides si vous avez besoin d'une quelconque aide. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :