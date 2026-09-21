FC 27 : Où voir ses statistiques de victoires et défaites sur FUT ?

Si vous souhaitez voir vos statistiques de victoires, nuls et défaites sur le mode Ultimate Team de FC 27, nous vous expliquons où le trouver.

Fut un temps, les joueurs du mode FIFA Ultimate Team voyaient leurs statistiques directement sur l'écran principal, afin de consulter à tout moment le nombre de victoires, de matchs nuls et de défaites. Une petite fonctionnalité qui ne payait pas de mine, mais qui était ô combien utile pour un grand nombre de joueurs. Seulement, depuis quelques années, il est plus difficile de consulter son historique de résultats sur la saison en cours. C'est pourquoi nous vous expliquons où voir son nombre de victoires, nuls et défaites sur le mode Ultimate Team de FC 27.

Où voir ses stats de victoires et défaites (ratio) dans FC 27 ?

À l'époque, nous pouvions voir ces statistiques directement via le menu, sans passer par plusieurs étapes. Malheureusement, EA Sports a supprimé cet encart qui était réservé à nos statistiques, et est allé le cacher dans un menu spécial, sur lequel nous n'allons pas souvent.

Dans le mode Ultimate Team de FC 27, nos statistiques de victoires, nuls et défaites sont affichées dans la partie « Club », qui est l'endroit où vous allez gérer votre équipe et personnaliser votre stade, entre autres. Les statistiques sont tout simplement affichées dans le menu « Stade » sur l'écran qui récapitule le ballon et les maillots que vous utilisez, juste en dessous de la date de création.





Quels modes comptent pour les statistiques Ultimate Team FC 27 ?

Comme expliqué, le format est sous la forme suivante : Victoire, Nul et Défaite. Pour ce qui est du calcul, sont pris en compte tous les matchs Rivals, UT Champions et Clash d'équipe, sans oublier le mode Rush et les tournois. Les parties en ligne en match amical ne comptent pas dans ces statistiques. Malheureusement, il n'est pas possible d'avoir des informations plus poussées, notamment sur le nombre de victoires un UT Champions uniquement. Pour avoir le compte, il faut retenir et noter les résultats chaque week-end, ce qui devient très vite fastidieux.

Sachez qu'il n'est pas possible de consulter ses statistiques autre part que via le jeu. La Web App ou la Companion App ne permettent pas de le faire.











Voilà tout ce qu'il fallait savoir au sujet des statistiques de victoires, nuls et défaites sur le mode Ultimate Team de FC 27. Si vous avez besoin d'aide pour d'autres choses, n'hésitez pas à consulter nos guides FC 27, comme les meilleurs paramètres manettes, par exemple.

Enfin, sachez que FC 27 est disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2. Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :