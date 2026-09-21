FC 27 au cœur d'une polémique après un bug dénudant les joueuses
le 21 septembre 2026 à 17h21
Comme le veut la tradition avec les nouvelles simulations de football d'Electronic Arts, la sortie de FC 27 ne déroge pas à la règle des bugs d'affichage improbables. Si le studio a confirmé que le gameplay fondamental ne subirait pas de changements majeurs dans l'immédiat, les équipes de développement vont devoir se pencher en urgence sur un problème cosmétique qui fait actuellement le tour des réseaux sociaux. En effet, la communauté a découvert avec stupeur que certaines joueuses apparaissaient en sous-vêtements lors de différentes séquences de jeu.
Un bug d'affichage inattendu dans les vestiaires
Sur Reddit, un utilisateur a partagé une vidéo capturée juste avant le lancement d'un match dans le mode Ultimate Team. La séquence montre une cinématique habituelle des vestiaires, censée illustrer la concentration des athlètes avant d'entrer sur la pelouse. Cependant, au milieu de l'équipe parfaitement équipée de ses maillots officiels, une joueuse se tient debout en petite tenue.
Why is there a girl in bikini in my dressing room?
by u/MereDaaruChadhGi in EASportsFC
Ce problème de modélisation semble cibler spécifiquement les modèles féminins intégrés au jeu. Les retours des joueurs se multiplient et confirment que ce comportement du moteur graphique n'est pas un cas isolé. Bien que la licence soit connue pour ses collisions hasardeuses ou ses animations faciales parfois ratées, ce type de défaillance vestimentaire reste particulièrement rare et attire inévitablement l'attention des internautes.
Des apparitions sur le terrain et des réactions virales
Le phénomène ne se limite malheureusement pas aux cinématiques d'avant-match. D'autres membres de la communauté ont partagé des expériences similaires se produisant directement sur la pelouse. Un autre joueur a notamment diffusé des images montrant une joueuse célébrant un but avec ses coéquipiers, toujours sans son équipement officiel.
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by u/MereDaaruChadhGi from discussion
in EASportsFC
D'autres témoignages affluent, confirmant que le bug se déclenche dans des scénarios variés. Fait notable, la communauté n'a pour l'instant recensé aucun incident similaire impliquant des joueurs masculins. Le problème technique semble donc profondément lié à la manière dont le jeu charge les modèles tridimensionnels féminins et leurs tenues respectives.
Quelle réaction attendre de la part d'Electronic Arts ?
Il est évident que les développeurs n'avaient pas prévu qu'une telle situation se produise. Voir des athlètes se promener en sous-vêtements n'entre clairement pas dans la vision d'une simulation sportive tout public.
L'éditeur américain est réputé pour sa réactivité lorsqu'il s'agit de corriger des problèmes nuisant à l'image de sa franchise phare. Bien que les mises à jour majeures de jouabilité ne soient pas à l'ordre du jour, le déploiement d'un correctif d'urgence ciblant spécifiquement l'affichage des tenues est plus que probable. Les équipes techniques doivent actuellement enquêter sur les lignes de code responsables de ce dysfonctionnement afin de rhabiller virtuellement les joueuses concernées dans les plus brefs délais.
Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 18 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N'hésitez pas à consulter nos nombreux guides si vous avez besoin d'une quelconque aide. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
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