FC 27 : Comment récupérer un joueur/une carte vendus rapidement ?

Vous avez vendu une carte rapidement dans FC 27, mais souhaitez la récupérer ? C'est possible et nous vous expliquons comment faire.

Malgré les années qui passent et les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, EA Sports continue de proposer son mode phare à la communauté, Ultimate Team. Celui-ci permet aux joueurs de bâtir la meilleure équipe, en achetant des cartes à l'effigie des meilleurs joueurs du monde. Il est également possible d'ouvrir des packs pour tenter de mettre la main sur des cartes intéressantes, toujours dans le but d'améliorer l'équipe. Malheureusement, une fausse manipulation peut vite arriver, et des cartes peuvent disparaître via « Vente rapide » après l'ouverture d'un pack, sans que cela soit forcément voulu.

Nous vous expliquons comment faire pour réparer cette erreur et récupérer une carte vendue rapidement dans FC 27.

Comment récupérer un joueur vendu rapidement dans FC 27

Si vous avez vendu un joueur via l'option « Vente rapide », que ce soit volontaire ou simplement une petite erreur de votre part, sachez que vous allez pouvoir récupérer l'objet vendu en question. Néanmoins, il faut impérativement que la vente ait eu lieu dans les sept derniers jours, auquel cas il sera impossible de récupérer ledit objet.

Vous allez pouvoir passer par la FUT Web App ou l'application mobile Companion App, disponible gratuitement sur Android et iOS. Lorsque vous êtes sur l'une ou l'autre de ces applications, voici la marche à suivre :

Se rendre dans la partie « Club ».

Aller dans « Récupération vente rapide ».

Sélectionner l'élément à récupérer.





Attention, vous ne pouvez pas effectuer cette manipulation autant de fois que souhaitez. Vous avez cinq récupérations par mois seulement. Si vous êtes adeptes de cette méthode, utilisez-les avec précaution, seulement si cela est vraiment nécessaire. Vous n'avez qu'à sélectionner le jour où le joueur à récupéré a été vendu et le tour est joué.

Sans surprise, il ne semble cependant toujours pas possible de le faire sur la version console ou PC de FC 27, c'est pourquoi vous allez obligatoirement devoir passer par l'une ou l'autre de ces applications. Cela vous évitera, peut-être, de vendre rapidement et définitivement une carte pouvant valoir plusieurs milliers de crédits.











Enfin, sachez que FC 27 est disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2. Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :