FC 27 : Changer le nom de son club Ultimate Team

Nombreux sont les joueurs à souhaiter changer le nom de leur club sur FUT (Ultimate Team) dans FC 27. Nous vous expliquons comment le faire.

Chaque année, la sortie de l'opus annuel de EA SPORTS FC créé un engouement auprès de la communauté, qui espère toujours des améliorations, quel que soit le mode de jeu. Du côté de FC Ultimate Team, plus connu sous le nom de FUT, les joueurs souhaitent des améliorations au niveau du gameplay, afin de ne pas rendre le jeu trop frustrant, limite pay-to-win, ce qui n'arrive, hélas, jamais.

Avec FC 27 qui apporte tout de même quelques nouveautés, pour rendre le mode plus agréable, tout en essayant de fidéliser un peu plus les joueurs, de nombreuses personnes vont se ruer sur le mode Ultimate Team, que ce soit pour quelques jours ou pour toute la saison. Certains d'entre eux voudront, peut-être, changer leur nom sur FC 27, qu'ils ne trouvent plus à leur goût. Nous vous expliquons comment faire ci-dessous.

Comment changer son nom FUT dans FC 27

Lors de la création du club, il vous a été demandé de choisir un nom avec précaution, puisque celui-ci ne peut pas être changé comme bon vous semble. Néanmoins, il existe une possibilité de le modifier, et ce, une fois par an, à la sortie du jeu. Pour cela, vous allez devoir lancer le mode Ultimate Team de FC 27, et suivre les étapes expliquées, qui ne sont pas bien compliquées :

Rendez-vous dans la partie « Objectifs ».

Allez dans l'onglet « Les Fondations » le premier à gauche.

Allez dans la sous-partie « Prendre du Galon » se trouvant plus bas.

Cliquez sur « Pour le club et l'écusson », l'un des défis proposés, qui demande de changer le nom du club. Nous vous conseillons d'ailleurs de faire les autres objectifs pour obtenir quelques récompenses.



Il ne vous reste plus qu'à choisir un nom, qui vous convient parfaitement, étant donné que l'occasion de le modifier ne se représentera plus avant... FC 27, le prochain épisode, soit l'année prochaine.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Faites attention à bien entrer le pseudo qui vous plaît, étant donné qu'il s'agit du nom qui sera indiqué pour chaque match, et donc qui sera vu par tous vos adversaires. Bien évidemment, les noms irrespectueux, à caractère haineux ou raciste, ne seront pas autorisés. Notez que si vous ne souhaitez que réaliser le défi, sans changer de nom, il suffit de valider directement.

Pour rappel, FC 27 est disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2. Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :