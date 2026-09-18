FC 27 : Paramètres manette, comment faut-il les définir ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 septembre 2026 à 19h18
Retrouvez dans ce guide les meilleurs paramètres manette à choisir pour performer dans FC 27.
FC 27 : Paramètres manette, comment faut-il les définir ?

Si vous êtes un amateur de FC 27 et, notamment, des modes multijoueur et compétitifs tels qu'Ultimate Team, vous n'êtes pas sans savoir que les paramètres manette peuvent s'avérer être cruciaux. De ce fait, il est important de parfaitement définir les différents paramètres de la manette afin de ne pas faire d'actions contre-productives qui vous mèneraient vers une défaite non-méritée.

Quels sont les meilleurs paramètres manette pour FC 27 ?

Afin de modifier vos paramètres de manette, vous n'aurez qu'à vous rendre dans le menu et à sélectionner « Paramètres » et enfin « Paramètres de jeu ». Restez ensuite dans « Jouabilité » et modifiez les valeurs comme indiqué ci-dessous :

  • Préréglage → COMPÉTITIF
  • Tirs auto → Sans
  • Têtes assistées → Sans
  • Assistance tirs → Avec assistance
  • Passes intuitives auto → Sans
  • Assistance passes en profondeur → Semi
  • Passe en profondeur lobée → Semi
  • Assistance passe à ras de terre → Avec assistance
  • Assistance centres → Semi
  • Assistance passes lobées → Avec assistance
  • Verrouiller receveur passe → Tard
  • Sensibilité de la précision des passes → Normale
  • Assistance dégagements → Classique
  • Défense → Défense avancée ou Défense Tactique selon votre maîtrise des tacles
  • Faute tactique → Oui (permet de stopper une contre attaque).
  • Aide blocage passe → Oui
  • Changement automatique → Ballons aériens et errants
  • Assis. déplacement chang. auto. → Aucune
  • Changement stick analogique droit → Classique
  • Référence changement stick analogique droit → Relatif au joueur ou Relatif au ballon
  • Sensibilité changement stick analogique droit → 4
  • Changement de joueur → Classique
  • Calibrage du temps de réaction → Non
  • Sensibilité du modificateur de temps de réaction → 6
  • Verrouillage joueur → Sans (À activer si vous maîtrisez)
  • Icône de changement → Avec
  • Assistance arrêts →  Semi

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Bien entendu, ces réglages seront utiles pour la plupart des joueurs, cependant, celles et ceux ayant un niveau de jeu plus élevé que la moyenne auront tendance à paramétrer quelques-unes des assistances en manuel afin d'avoir un contrôle total sur leurs actions. Si vous définissez le « Mode Compétitif » sur SANS, de nombreuses autres options, non disponibles pour les parties en ligne, vous seront proposées.

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Pour rappel, FC 27 est disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2. Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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