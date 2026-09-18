Caméra FC 27 : Quels sont les meilleurs réglages ?

Retrouvez dans ce guide les meilleurs réglages et paramètres pour gérer votre caméra dans FC 27.

Si vous êtes un amateur de FC 27 et, notamment, des modes multijoueur et compétitifs tels qu'Ultimate Team, vous n'êtes pas sans savoir que les réglages de caméra peuvent s'avérer être particulièrement importants. De ce fait, il est primordial de parfaitement paramétrer la caméra afin d'avoir une vision totale sur le terrain, laquelle vous donnera un avantage majeur sur votre adversaire du jour.

Quels sont les meilleurs réglages caméra pour FC 27 ?

Afin de modifier vos paramètres de caméra, vous n'aurez qu'à vous rendre dans le menu et à sélectionner « Paramètres » et enfin « Paramètres de jeu ». Ensuite, choisissez l'onglet « Caméra » et modifiez les valeurs comme indiqué ci-dessous :

Caméra compétitive UT → Désactivé

Désactivé Caméra multijoueur → Diffusion TV

→ Diffusion TV Caméra Rush → Tactique Rush

→ Tactique Rush Réglages caméra Perso → Personnalisé

→ Personnalisé Hauteur de la caméra → 20 (ou 15)

→ 20 (ou 15) Zoom de la caméra → 0





Ces paramètres sont utilisés par quelques joueurs professionnels et influenceurs tels que RocKy ou encore Bruce Grannec.

L'image de gauche reprend les paramètres proposés par défaut dans cet opus, avec la nouvelle caméra, et la seconde capture d'écran présente les paramètres que nous vous avons indiqués précédemment.





Pour rappel, FC 27 est disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2. Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :