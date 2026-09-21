Cross-play FC 27 : comment fonctionne-il ?

Si le cross-play est bel est bien disponible dans FC 27, il ne le sera, hélas, pas pour tous. Retrouvez donc les informations pour savoir comment fonctionne le cross-play dans FC 27 et dans quels modes.

Introduit dans la licence avec FIFA 23, le cross-play n'a pas toujours été présent et a permis à toute la communauté ou presque de se rejoindre pour jouer ensemble, ce qui est évidemment un gros plus pour FC 27, où le cross-play est effectivement actif. Toutefois, il faut rappeler quelques règles pour comprendre comment fonctionne le cross-play de FC 27, qui reste plus simple à comprendre que les derniers épisodes. De fait, pour que tout soit clair et que vous ne soyez pas embrouillé, voici les différentes informations à savoir au sujet du cross-play sur FC 27, que ce soit au niveau des modes de jeu ou des plateformes.

Comment fonctionne le cross-play sur FC 27 ?

Pour que les choses soient claires et précises, EA Sports a précisé le fonctionnement du cross-play de FC 27, qui ne change pas réellement de l'année dernière, à la différence de l'ancienne génération, qui n'a pas accueillie FC 27. Voilà donc comment fonctionne le cross-play, et surtout, avec qui vous allez pouvoir jouer cette année :

Cross-play entre PS5, Xbox Series et PC uniquement .

. Nintendo Switch 2 → Aucun cross-play.

En bref, les joueurs évoluant sur la génération actuelle et sur PC peuvent jouer ensemble, alors que celles et ceux étant sur Nintendo Switch 2 ne peuvent pas en profiter.

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Quels modes de jeu en cross-play sur FC 27 ?

Concernant les modes de jeu, nous avons encore un peu plus de choix cette année. EA Sports a largement ouvert le champ des possibles pour FC 27, comme l'an dernier, dans le but de favoriser les moments passés entre amis, et un temps de matchmaking plus facile. Les modes suivants peuvent être joués en cross-play :

Ultimate Team (Rivals, Champions, Draft en ligne, Amicaux en ligne, Affronter un ami, Rush, UT Coop...)

Saison Coop

Coupes Saison coop

Amicaux en ligne

Saison en ligne

Événements Live

Clubs

La présence de cette fonctionnalité est une très bonne nouvelle pour toute la communauté, qui est ravie d'en profiter depuis deux ans maintenant.

Désactiver le cross-play FC 27

Lorsque vous lancez FC 27, le cross-play est automatiquement activé. Cela permet par exemple d'avoir un matchmaking plus rapide et/ou équilibré sur Ultimate Team. Mais si vous souhaitez le désactiver, pour ne rencontrer que des joueurs de votre plateforme par exemple, sachez que cela est plutôt facile. Voici les étapes à suivre :

Lancez FC 27

Une fois sur l'écran d'accueil, appuyez sur RT/R2

Appuyez sur la touche d'options, ou « Start » de votre manette pour aller dans la partie « Paramètres sociaux »

Allez dans cross-play

Activez ou désactivez le cross-play







Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 25 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :