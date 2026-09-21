Cross-play FC 27 : comment fonctionne-il ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 septembre 2026 à 17h01
Si le cross-play est bel est bien disponible dans FC 27, il ne le sera, hélas, pas pour tous. Retrouvez donc les informations pour savoir comment fonctionne le cross-play dans FC 27 et dans quels modes.
Cross-play FC 27 : comment fonctionne-il ?

Introduit dans la licence avec FIFA 23, le cross-play n'a pas toujours été présent et a permis à toute la communauté ou presque de se rejoindre pour jouer ensemble, ce qui est évidemment un gros plus pour FC 27, où le cross-play est effectivement actif. Toutefois, il faut rappeler quelques règles pour comprendre comment fonctionne le cross-play de FC 27, qui reste plus simple à comprendre que les derniers épisodes. De fait, pour que tout soit clair et que vous ne soyez pas embrouillé, voici les différentes informations à savoir au sujet du cross-play sur FC 27, que ce soit au niveau des modes de jeu ou des plateformes. 

Comment fonctionne le cross-play sur FC 27 ?

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Pour que les choses soient claires et précises, EA Sports a précisé le fonctionnement du cross-play de FC 27, qui ne change pas réellement de l'année dernière, à la différence de l'ancienne génération, qui n'a pas accueillie FC 27. Voilà donc comment fonctionne le cross-play, et surtout, avec qui vous allez pouvoir jouer cette année :

  • Cross-play entre PS5, Xbox Series et PC uniquement.
  • Nintendo Switch 2 → Aucun cross-play.

En bref, les joueurs évoluant sur la génération actuelle et sur PC peuvent jouer ensemble, alors que celles et ceux étant sur Nintendo Switch 2 ne peuvent pas en profiter. 

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Quels modes de jeu en cross-play sur FC 27 ?

Concernant les modes de jeu, nous avons encore un peu plus de choix cette année. EA Sports a largement ouvert le champ des possibles pour FC 27, comme l'an dernier, dans le but de favoriser les moments passés entre amis, et un temps de matchmaking plus facile. Les modes suivants peuvent être joués en cross-play :

  • Ultimate Team (Rivals, Champions, Draft en ligne, Amicaux en ligne, Affronter un ami, Rush, UT Coop...)
  • Saison Coop
  • Coupes Saison coop
  • Amicaux en ligne
  • Saison en ligne
  • Événements Live
  • Clubs

La présence de cette fonctionnalité est une très bonne nouvelle pour toute la communauté, qui est ravie d'en profiter depuis deux ans maintenant.

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Désactiver le cross-play FC 27

Lorsque vous lancez FC 27, le cross-play est automatiquement activé. Cela permet par exemple d'avoir un matchmaking plus rapide et/ou équilibré sur Ultimate Team. Mais si vous souhaitez le désactiver, pour ne rencontrer que des joueurs de votre plateforme par exemple, sachez que cela est plutôt facile. Voici les étapes à suivre :

  • Lancez FC 27
  • Une fois sur l'écran d'accueil, appuyez sur RT/R2
  • Appuyez sur la touche d'options, ou « Start » de votre manette pour aller dans la partie « Paramètres sociaux »
  • Allez dans cross-play
  • Activez ou désactivez le cross-play

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Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 25 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :

  • PC
    • Edition Standard → 55,49 € au lieu de 70 €, soit 21 % de réduction.
    • Edition Ultimate → 0 € au lieu de 0 €, soit 0 % de réduction.
  • Xbox Series X|S
    • Edition Standard → 55,99 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction.
    • Edition Ultimate → 82,99 € au lieu de 110 €, soit 25 % de réduction.
    • 1050 Points FC8,99 € au lieu de 10 €, soit 10 % de réduction.
    • 2800 Points FC20,49 € au lieu de 25 €, soit 18 % de réduction.
    • 5900 Points FC39,49 € au lieu de 50 €, soit 21 % de réduction.
    • 12 000 Points FC77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
    • 18 500 Points FC116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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