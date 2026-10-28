FC 27 : EA Sports promet de corriger les plus gros problèmes liés au gameplay, notamment les coups d'envoi et la défense

Un mois après le lancement de FC 27, les développeurs dressent un premier bilan. Entre statistiques d'évolution des joueurs et correctifs très attendus, la mise à jour de novembre promet de redéfinir l'équilibre du jeu. Découvrez ce qui vous attend sur le terrain virtuel.

Disponible depuis environ un mois, FC 27 ne fait plus forcément l'unanimité, puisque de nombreux problèmes persistent. Les équipes de développement ont pris le temps d'analyser les millions de données générées par les joueurs et une nouvelle mise à jour majeure arrive, cette fois concernant le gameplay, mais celui-ci ne devrait pas être ajusté, seulement corrigé, étant donné que EA Sports souhaite laisser le jeu vivre, sans apporter des équilibrages toutes les semaines.

Une évolution notable du style de jeu

Les statistiques dévoilées par Electronic Arts sur le site officiel montrent une véritable adaptation des joueurs. Les tirs se font plus rares mais gagnent en précision, prouvant que la construction prend le pas sur la précipitation. Du côté des passes, le taux de réussite augmente, soulignant une approche plus patiente face à des défenseurs qui interceptent pourtant davantage de ballons.

La défense manuelle, grande nouveauté de cet opus, commence également à porter ses fruits avec une hausse significative des tacles réussis. Enfin, la diversité tactique est au rendez-vous. Les joueurs n'hésitent plus à expérimenter différentes formations, ce qui équilibre grandement les taux de victoire selon les schémas de jeu utilisés.











Les ajustements de la mise à jour de novembre

La première grosse mise à jour, prévue pour la mi-novembre, ne bouleversera pas l'équilibre général mais ciblera des frustrations précises. Les développeurs expliquent leur approche.

Les ajustements de cette mise à jour sont subtils et ciblés, conçus pour réduire la fréquence des moments les plus frustrants en jeu.

L'un des problèmes majeurs concernait le placement des arrières latéraux. Ces derniers avaient tendance à reculer beaucoup trop bas, brisant l'alignement défensif et couvrant malencontreusement les attaquants adverses. Le correctif leur permettra de maintenir une ligne défensive plus cohérente et de ne suivre les appels que face à un véritable danger.

La fin des buts sur l'engagement

C'est un fléau bien connu des amateurs de la licence. Sur les remises en jeu, la ligne défensive reculait de manière excessive, offrant une voie royale vers le but. Désormais, le bloc équipe restera plus haut après le coup d'envoi, forçant l'adversaire à construire son action sous pression.

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L'intelligence artificielle offensive reçoit également des améliorations. Les attaquants gérés par l'ordinateur analyseront mieux la ligne de hors-jeu pour proposer des appels tranchants, particulièrement aux abords de la surface de réparation, une zone où ils manquaient parfois de réactivité.

Un suivi continu pour les mois à venir

L'équipe de développement ne compte pas s'arrêter là. Plusieurs chantiers restent ouverts, notamment concernant la pression parfois excessive exercée par les blocs très hauts, ou encore la gestion des collisions entre des joueurs de gabarits très différents. La précision de certains types de frappes en lien avec le placement des gardiens est également sous surveillance. EA Sports promet de continuer à écouter les retours pour peaufiner l'expérience de jeu tout au long de la saison de FC 27, tout en laissant les joueurs s'adapter au jeu, et non l'inverse.

Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 18 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N'hésitez pas à consulter nos nombreux guides si vous avez besoin d'une quelconque aide en découvrant notamment les meilleures pépites du mode Carrière. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :