FC 27 : TOTW 5 : Patricia Guijarro, Alessia Russo et Elliot Anderson récompensés

À partir de ce 14 octobre à 19 heures, les joueurs composant la TOTW 5 dans FC 27 seront disponibles jusqu'au mercredi suivant à 18h59, dans les différents packs proposés. Comme d'habitude, 23 joueurs ayant réalisé de belles et jolies performances au cours des sept derniers jours seront mis en avant.

Comme la plupart du temps, depuis quelques années maintenant, une grande partie des joueurs évoluant sur FC 27 opte pour le mode FUT, et cette semaine (la première) sera l'occasion, dans les packs, de mettre la main sur une nouvelle série de joueurs ayant vu leurs statistiques être augmentées, grâce à la TOTW 5, suite à leur dernière performance avec leur club.

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FC 27, la TOTW 5 (Équipe de la semaine)

Gardiens

80 - Pierce Charles - G - QPR

Défenseurs

84 - Cristian Romero - DC - Atlético de Madrid

- DC - Atlético de Madrid 80 - Bryan Reynolds - DD - Stade Rennais FC

- DD - Stade Rennais FC 80 - Marco Rente - DC - FC Groningen

- DC - FC Groningen 80 - Samuel Dahl - DG - SL Benfica

Milieux

89 - Patricia Guijarro Gutiérrez - MC - FC Barcelona

- MC - FC Barcelona 85 - Elliot Anderson - MDC - Manchester City

- MDC - Manchester City 84 - Francisco Román Alarcón Suárez - MOC - Real Betis

- MOC - Real Betis 82 - Christopher Nkunku - MOC - RB Leipzig

- MOC - RB Leipzig 80 - Jordan Henderson - MC - Chelsea

- MC - Chelsea 80 - Nicolò Cambiaghi - MOC - Bologna

Attaquants

89 - Alessia Russo - BU - Arsenal

- BU - Arsenal 84 - Florian Thauvin - AD - RC Lens

- AD - RC Lens 84 - Lineth Beerensteyn - BU - Real Madrid

- BU - Real Madrid 84 - Ollie Watkins - BU - Al Hilal

- BU - Al Hilal 82 - Tijjani Noslin - BU - Latium

- BU - Latium 81 - Melissa Kössler - BU - Denver Summit FC

- BU - Denver Summit FC 80 - Adriel Ba Loua - AD - GwangJu FC

- AD - GwangJu FC 80 - André Henrique da Silva Martins - BU - Göztepe

- BU - Göztepe 80 - Carlo Holse - AD - St. Louis CITY SC

- AD - St. Louis CITY SC 80 - Frank Acheampong - BU - Dalian Young Boy Football Club

- BU - Dalian Young Boy Football Club 80 - Jaminton Campaz - AG - Rosario Central

- AG - Rosario Central 80 - Sidiki Chérif - BU - Coventry City





La Team of the Week (TOTW) dans FC Ultimate Team : Tout ce que vous devez savoir

Chaque semaine, les passionnés de football du monde entier attendent avec impatience l'annonce de la nouvelle « Team of the Week », plus connue sous le nom de TOTW, dans le célèbre mode Ultimate Team (FUT) du jeu vidéo EA Sports FC 27, anciennement appelé FIFA, développé par EA Sports.

Qu'est-ce que la TOTW ?

La TOTW est une sélection hebdomadaire, ayant lieu tous les mercredis, de 23 joueurs qui se sont distingués par leurs performances exceptionnelles sur les terrains de football du monde entier. Qu'il s'agisse de championnats nationaux, de compétitions de coupe ou de matchs internationaux, chaque performance est prise en compte. Ces joueurs, hommes ou femmes, sont alors récompensés par EA Sports avec des cartes spéciales « Team of the Week », qui présentent des statistiques améliorées par rapport à leurs cartes habituelles et standard.

Pourquoi la TOTW est-elle si spéciale ?

Les cartes TOTW sont particulièrement appréciées pour plusieurs raisons :

Améliorations significatives : Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle.

: Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle. Exclusivité : Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés.

: Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés. Variété : La TOTW offre une excellente occasion de découvrir de nouveaux joueurs et de tester différentes formations et tactiques. Avec 23 nouveaux joueurs chaque semaine, il y a toujours de nouvelles options à explorer.

Comment EA Sports sélectionne-t-il les joueurs pour la TOTW ?

La sélection des joueurs pour la TOTW est basée sur leurs performances réelles sur le terrain. Si un joueur marque un triplé, réalise une performance défensive exceptionnelle ou joue un rôle clé dans une victoire importante, il a de bonnes chances d'être inclus dans la TOTW. Cependant, EA Sports garde le processus de sélection exact secret, ce qui ajoute une part de mystère et d'anticipation chaque semaine.

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