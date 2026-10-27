FC 27 : MàJ v1.1.0 du 27 octobre, le patch notes

Découvrez le patch notes de la mise à jour v1.1.0 de FC 27, laquelle a l'objectif de corriger les soucis majeurs remontés par les joueurs depuis sa sortie. Elle est disponible sur toutes les plateformes depuis ce 27 octobre.

Un mois après la sortie de FC 27, les développeurs publient une importante mise à jour, laquelle permet de corriger une multitude de problèmes, dans tous les modes de jeu, que ce soit Ultimate Team, Carrière ou The Grounds. Le gameplay n'est lui pas concerné, comme promis par EA Sports, qui souhaite laisser le jeu évoluer de lui-même.

Quoi qu'il en soit, la mise à jour v1.1.0 du 27 octobre de FC 27 est maintenant disponible sur toutes les plateformes, et le patch notes peut être retrouvé en français ci-dessous.

Patch v1.1.0 de FC 27 Jouabilité Correction des problèmes suivants Dans certains cas, les personnes pouvaient être coincées pendant le didacticiel d'ouverture de jeu.

Si vous utilisez une souris et un clavier et que vous jouez en tant que gardien ou gardienne, la souris pouvait cesser de réagir si elle s'éloignait trop loin de la surface de réparation. Ultimate Team Les modifications suivantes ont été apportées Les filtres des DCÉ simplifiés sauvegarderont les filtres appliqués précédemment lors de l'accomplissement de plusieurs DCÉ simplifiés dans une même session.

Réduction de la durée de la séquence d'ouverture du pack. Correction des problèmes suivants Les éléments j. du stockage DCÉ soumis dans les DCÉ simplifiés pouvaient toujours apparaître temporairement lorsqu'ils terminaient d'autres DCÉ.

Dans certains cas, lors de la prévisualisation des parcours d'Évo, les stats incorrectes pouvaient apparaître en vert.

Les éléments j. de l'adversaire pouvaient apparaître de manière incorrecte pendant l'intro de match lors de l'utilisation de certains dispositifs.

Les couleurs des filets de but équipés n'apparaissaient pas dans le jeu.

Dans certaines circonstances, après avoir terminé un DCÉ, une erreur pouvait survenir en accédant à l'onglet Club de l'écran Équipe.

Dans certains cas, les personnes pouvaient voir la couleur du ballon, des filets et des lignes équipés par leur adversaire pendant les matchs Ultimate Team au lieu des leurs.

L'indicateur d'échange dans l'interface n'apparaissait pas dans l'affichage des packs du passe saisonnier Premium.

Dans certaines zones d'Ultimate Team, le clic de la souris ne fonctionnait pas sur certaines options de menus.

Lors de la consultation d'un groupe d'objectifs verrouillé, le compteur s'affichait comme 0/0 au lieu d'afficher le nombre d'objectifs dans ce groupe.

Dans certaines situations lors de la récupération des récompenses d'album, en appuyant sur une notification pour un nouvel ensemble à l'écran Voir récompenses, les personnes étaient dirigées vers l'ensemble mais ne pouvaient pas revenir en arrière ni naviguer dans les menus, et étaient obligées de redémarrer le jeu.

Les notes pouvaient s'illuminer pour des ensembles incomplets lors de la consultation des récompenses d'album.

En parcourant l'album dans Ultimate Team, les personnes pouvaient rencontrer un problème où quitter un sous-ensemble sélectionné, fermer une prévisualisation ou quitter le glossaire des libellés recentrait automatiquement le menu sur le premier élément de la liste au lieu de rester sur le sous-ensemble sélectionné précédemment mis en surbrillance.

Lorsque vous remplissiez des objectifs d'album, aucun message de notification ne s'affichait.

Un effet sonore de menu pouvait se déclencher pendant les matchs lorsqu'un athlète équipé d'une Évo cosmétique incluant des effets visuels actifs (VFX) prenait possession du ballon.

Lors du chargement d'Ultimate Team, en parcourant les onglets sur un message, vous reveniez au premier onglet après avoir accédé à Ultimate Team.

En entrant dans Ultimate Team via le FC Hub, la section Infos pouvait apparaître vide.

Dans les matchs 2-2, après un tacle glissé dans la surface de but, les athlètes pouvaient rester coincés dans le filet et incapables de se déplacer.

Lors de l'application d'une Évolution sur un gardien ou une gardienne, les stats améliorées dans l'aperçu ne s'affichaient pas en vert.

Dans certains cas, le bouton de recherche du Marché des transferts pouvait cesser de fonctionner.

Dans de rares cas, des athlètes pouvaient apparaître de manière incorrecte dans certaines fenêtres.

Dans certains cas, les nouvelles tactiques pouvaient être sauvegardées de manière incorrecte et certains athlètes pouvaient être placés à des postes inappropriés.

Les couleurs des lignes dans les matchs Coup d'envoi apparaissaient dans les matchs Clashs d'équipes.

Après avoir consulté les informations de l'aide dans Rivals, l'interface de navigation du menu pouvait disparaître jusqu'à ce que vous en ressortiez.

Dans certaines situations, vous ne pouviez pas parcourir une catégorie d'album sélectionnée en cliquant sur une vignette de catégorie avec la souris puis en appuyant sur la touche Entrée du clavier.

Les options Aperçu joueurs/joueuses et Multi-échange disparaissaient des options d'équipe quand vous reveniez à l'écran Équipe depuis le menu Évolutions via la Roue d'action.

Dans certains cas, les fenêtres pouvaient s'afficher de manière incorrecte sur les pénaltys. The Grounds Correction des problèmes suivants Résolution des cas de matchs qui étaient partiellement réinitialisés après qu'une personne a rejoint un match en cours après avoir d'abord échoué à rejoindre à chaud.

Des événements Live expirés pouvaient continuer à s'afficher dans les menus Voir les événements Live et Stade Rush.

Les assignations de touches ne pouvaient pas être modifiées quand vous utilisiez uniquement le clavier.

Dans certains cas, vous pouviez faire la queue pour des matchs improvisés et du football de rue en dehors de la zone prévue.

Lorsque vous atteigniez le niveau archétype maximum, le niveau archétype s'affichait de manière incorrecte.

Lorsque l'archétype était au maximum, l'écran d'après-match affichait une erreur visuelle qui donnait une note de match de 0 aux athlètes.

Dans des circonstances spécifiques, les équipes peuvent compter 2 gardiens ou gardiennes dans les événements Live Clubs 11-11.

Vous ne pouviez pas accéder à la boutique The Grounds depuis le siège du club.

Après avoir visionné la cinématique d'Alex Hunter lors de votre première entrée dans The Grounds, aucune notification ne présentait de nouveaux objectifs.

Des canaux VoIP étaient créés pour les modes 1-1.

Les membres d'un groupe pouvaient rester bloqués dans un état de matchmaking invalide et perdre toute fonctionnalité du menu si le leader du groupe quittait le jeu alors qu'il était dans la file d'attente pour un terrain Rush.

Dans certains cas, aucune note de match ne s'affichait à l'écran d'après-match.

Dans certaines situations, si votre connexion était interrompue alors que vous patientiez dans la file d'attente de matchmaking, vous pouviez rester bloqués indéfiniment sur l'écran d'attente sans recevoir de notification.

Dans certaines situations, vous pouviez faire face à un écran de chargement infini en tentant de rejoindre un salon Clubs si vous refusiez l'invite d'activation du Cross-Play.

Après la sélection d'un Style de jeu, vous pouviez être redirigés vers l'onglet Attributs au lieu de rester dans l'onglet Style de jeu.

Dans certaines situations, vous pouviez être coincés et perdre toute fonctionnalité du menu en appuyant sur la touche d'avance avant qu'une récompense récupérée ne soit affichée à l'écran.

En consultant la progression de l'objectif Toucher 50 cibles de rue directement via le FC Hub, celle-ci n'était pas mise à jour.

Dans les matchs 1-1, le gardien ou la gardienne pouvait maintenir le ballon plus longtemps que prévu même si une passe avait été demandée.

Dans les matchs 1-1, si une faute était commise sur le gardien ou la gardienne, il ou elle tirait le coup franc à la place de l'athlète contrôlé par la personne.

Dans certaines situations, les buts contre son propre camp pouvaient être marqués sur des passes puissantes en 3-3.

Après avoir disputé un événement Live 11-11, le salon pouvait rester actif si toutes les personnes n'avaient pas quitté le match terminé précédemment.

Une erreur survenait en appuyant sur Modifier les émoticônes dans la roue des émoticônes.

Dans de rares cas, les sons du monde de The Grounds pouvaient persister dans les activités de The Grounds.

Dans Football de rue, les athlètes pouvaient marquer sur coup franc sans viser.

Dans Tir au panier, dans de rares occasions, les athlètes pouvaient être coincés dans les murs du terrain.

Dans Tir au panier, le ballon pouvait traverser certains murs pendant une partie.

Dans Bocce, les nouvelles cibles n'enregistraient pas de points pour les ballons déjà sur le sol.

Dans certains cas, vous pouviez rester coincés dans le FC Hub après avoir acheté un amplificateur dans la boutique Clubs.

Vous pouviez accéder au FC Hub depuis l'onglet Archétypes en passant par l'écran Profil.

Vous n'étiez pas directement redirigés vers le monde de The Grounds après avoir terminé un match Rush.

Après une victoire en 3 tours dans un événement Live de compétition classique, le 2e tour affichait de manière incorrecte la victoire en compétition.

Dans certains cas, l'arrière-plan du siège du club ne s'affichait pas comme prévu après avoir parcouru les menus.

Dans certains cas, les éléments dans la boutique The Grounds ne pouvaient pas être prévisualisés sur l'avatar.

Lors d'une tentative d'utilisation d'une émoticône dans une zone de file d'attente, vous pouviez être redirigés de manière inattendue dans la section Émoticônes du menu Apparence.

Vous pouviez être déconnectés pour cause d'inactivité lorsque vous utilisiez la souris pour parcourir le menu de The Grounds.

Dans certaines situations, l'onglet Objectifs du menu The Grounds pouvait ne pas réagir et ne pouvait pas être ouvert.

Dans certains événements Live, si un archétype spécifique était requis et qu'il n'était pas déjà actif, la condition de l'événement ne se mettait pas à jour après l'avoir activé tant qu'un autre terrain n'était pas visité ou que l'on ne rentrait pas de nouveau dans The Grounds.

Accepter une invitation dans un groupe pendant le compte à rebours d'un match annulait le match sans en avertir l'adversaire.

Si l'hôte d'un groupe annulait une file d'attente au moment exact où les membres du groupe acceptaient de Jouer ici avec invitation de groupe, les membres pouvaient tout de même être téléportés vers le site de jeu. À leur arrivée, ces personnes ne pouvaient pas participer à l'activité et voyaient un message indiquant que tous les emplacements étaient pris. Mode Carrière Les modifications suivantes ont été apportées Deux nouveaux types d'objectifs ont été ajoutés aux rivalités en Carrière de pro.

Rivalités Régularité : évitez d'être le premier ou la première à rater un objectif.

Rivalités Limite de matchs : remplissez des objectifs dans une certaine limite de temps.

Des mises à jour visuelles ont été apportées à l'interface de la Gestion d'équipe pour une navigation plus soignée et une meilleure lisibilité.

En Carrière de manager, un paramètre a été créé pour vous permettre de contrôler la disponibilité ou non des conférences de presse dans ce fichier de sauvegarde. De plus, deux nouveaux paramètres ont été créés afin de pouvoir contrôler la fréquence des interactions des conférences de presse et des événements inattendus.

Ces paramètres, ainsi que le paramètre Événements inattendus existant, sont désormais modifiables pendant une sauvegarde, et pas seulement lors de la création d'un fichier de sauvegarde. Correction des problèmes suivants Dans de rares cas, dans Carrière de manager, les managers pouvaient se retrouver dans l'incapacité de renouveler les contrats des athlètes existants si l'option de désactiver l'activité sur le Marché des transferts était sélectionnée pendant la création de leur carrière.

Dans certains cas, les curseurs de paramètre personnalisé du comportement de l'IA se réinitialisaient à leur valeur par défaut de 50 après avoir fermé et redémarré le jeu, même si le paramètre s'affichait toujours comme personnalisé.

En Carrière de manager, vous pouviez vous retrouver dans l'incapacité de continuer personnellement des négociations après avoir délégué un renouvellement de contrat pour un athlète de l'équipe.

Dans Manager Live, les chaussures, les cravates et les écharpes n'étaient pas affichés comme disponibles pour la personnalisation de votre avatar lors de la création de votre nouvel avatar.

En Carrière de manager, les athlètes plus âgés pouvaient exiger des rôles décisifs dans les négociations de contrats.

En Carrière de manager, après avoir délégué un renouvellement de contrat, le salaire hebdomadaire désiré pouvait indiquer 0,0 k.

En Carrière de pro, le remboursement d'attributs pouvait entraîner le remboursement de plus que les attributs prévus.

En Carrière de manager, si un club faisait une offre pour un athlète avec une clause libératoire, la tâche ne s'affichait pas correctement sur l'accueil.

En Carrière de manager, il n'était pas possible de payer la clause libératoire d'un athlète lorsqu'on essayait de l'acheter s'il venait d'un club rival.

En Carrière de manager, les offres d'échange n'affichaient pas d'option pour négocier un contrat avec l'athlète dans l'onglet En vente des Négociations actives.

En Carrière de manager, l'icône indiquant qu'un athlète est ouvert à de nouvelles négociations de contrat n'apparaissait pas dans l'onglet Finances.

En Carrière de manager, les offres de clauses libératoires des clubs de l'IA permettaient aux managers de décliner ces offres pour le compte de l'athlète.

En Carrière de manager, les managers ne pouvaient pas proposer de nouveaux contrats aux athlètes de leur propre club qui avaient reçu des offres de clause libératoire de la part des clubs de l'IA.

En Carrière de manager, si un transfert arrivait à expiration, deux tâches différentes pouvaient apparaître dans la Liste des tâches.

En Carrière de manager, les athlètes pouvaient être placés à des postes inappropriés dans le dispositif après avoir créé et sauvegardé une nouvelle tactique à partir de l'écran Gestion d'équipe.

En Carrière de manager, si un athlète avait refusé une offre initiale de renouvellement de contrat, les options pour finaliser la transaction ou refuser le renouvellement n'apparaissaient pas dans les offres ultérieures.

En Carrière de manager, l'intérêt de l'athlète ne s'affichait pas dans la section des contrats du club lors de la consultation de la liste prioritaire.

En Carrière de manager, si le budget du club était négatif, un athlète ne pouvait être vendu sauf si cela ramenait les finances du club dans le vert.

En Carrière de manager, la forme des athlètes pouvait baisser en cas de note élevée lors des derniers matchs.

En Carrière de manager, les résultats des recruteurs sur la valeur des athlètes reposaient sur leur jugement plutôt que sur la statistique d'expérience prévue.

En Carrière de manager, après la fin d'une mission de recrutement, les Styles de jeu n'étaient pas affichés pour les athlètes du centre de formation.

En Carrière de manager, dans certains cas, l'accès à l'écran Rapport de recrutement pouvait entraîner des problèmes de performances temporaires. Général, audio et visuel Les modifications suivantes ont été apportées Ajout d'un bouton "Tout récupérer" dans les écrans d'objectifs.

Mise à jour de certains maillots, textes, cinématiques, caméras, sons, commentaires, images temporaires, illustrations, coupes de cheveux, fenêtres, trophées, tifos, visages de stars, particules, stades, éclairages, panneaux publicitaires, tableaux d'affichage, chaussures, éléments du monde, éléments de l'interface, invites de touches/boutons, logos, hauts, chaussettes et pantalons. Correction des problèmes suivants Correction de différents problèmes de stabilité qui pouvaient se produire.

Dans certains cas, les couleurs des maillots de l'arbitre pouvaient être trop similaires à celles des équipes sur le terrain.

Certains paramètres de qualité des graphismes nécessitaient un redémarrage pour prendre effet.

La personnalisation de l'avatar n'était pas sauvegardée lorsqu'on y accédait depuis le menu principal.

Certaines manettes étaient correctement détectées.

En mode Fenêtré, le redimensionnement manuel de la fenêtre en tirant ses bords ne mettait pas à jour la résolution d'écran ou les valeurs VRAM estimées dans le menu Paramètres graphiques.

Dans certaines situations, la création de pro pouvait rencontrer un problème où les changements effectués avec l'option "Rendre aléatoire" sur la tête d'un personnage n'étaient pas sauvegardés.

Correction d'un problème susceptible d'entraîner un effet brillant sur les parties de certaines chaussures.

Un maximum de 5 rôles pouvait être affiché à l'écran Gestion d'équipe.

Des problèmes visuels pouvaient se produire en participant à des matchs sur des écrans ultra-larges.

Certains éléments audio pouvaient être perdus après une pause dans le didacticiel d'ouverture du jeu.

Le widget Musique EA SPORTS™ pouvait se fermer automatiquement lorsqu'il était en cours d'utilisation.

L'option Couleur trajectoire du ballon ne s'affichait pas dans les paramètres d'accessibilité.

Certains détails du visage étaient manquants dans les présélections d'une tête après l'avoir sauvegardée et essayé de l'utiliser pour créer un nouveau pro.

Lors d'une tentative d'écraser une présélection de pro créée, les présélections existantes pouvaient ne pas apparaître.

Lors de l'utilisation du mode sans bord avec une fréquence d'images limitée, si l'écran actif était modifié, la limite de fréquence d'images n'était pas appliquée comme prévu.

Lors de l'utilisation du mode sans bord, il n'était pas possible de changer la résolution ou le format d'image.

Lors de la modification du taux de rafraîchissement, aucun décompte d'annulation ne s'affichait pour réinitialiser les changements non acceptés.

Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 18 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N'hésitez pas à consulter nos nombreux guides si vous avez besoin d'une quelconque aide. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :