FC 27 : Les joueurs Ultimate Scream sont disponibles

Les nouvelles cartes de FC 27, Ultimate Scream, viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur de nombreux joueurs, ayant tous une note boostée.

Ultimate Scream sur FC 27, qu'est-ce que c'est ?

Après avoir été réintroduite l'an dernier, la promotion phare d'Halloween, Ultimate Scream, fait bien son retour dans FC 27. Celle-ci a pour objectif de mettre en avant un lot de joueurs, avec un design de carte toujours réussi, pour la célèbre fête horrifique. Il s'agit de l'une des promotions les plus appréciées de la licence, qui n'était plus disponible depuis près de six ans. Évidemment, les joueurs Ultimate Scream FC 27 ont tous vu leur note et leurs statistiques êtres boostées.

Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Ultimate Scream de FC 27, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine. Une deuxième équipe arrivera le vendredi 30 octobre.

Les cartes Ultimate Scream FC 27

Team 2

À partir du 30 octobre.

Team 1

Défenseurs

88 - Dominik Szoboszlai - DD - Liverpool

- DD - Liverpool 87 - Fabinho - DC - Trabzonspor

- DC - Trabzonspor 86 - Geoffrey Kondogbia - DC - OM

- DC - OM 85 - Castello Lukeba - DG - RB Leipzig

- DG - RB Leipzig 85 - Junior Alonso - DG - Atlanta United

- DG - Atlanta United 85 - Taylor Flint - DC - Rac. Louisville

Milieux

90 - Raphinha - MOC - FC Barcelona

- MOC - FC Barcelona 88 - Jaap Stam - MDC - HERO

- MDC - HERO 86 - Corentin Tolisso - MOC - OL

- MOC - OL 86 - Hakan Çalhanoğlu - MOC - Lombardia FC

- MOC - Lombardia FC 86 - Selina Vobian - MG - SC Freiburg

- MG - SC Freiburg 85 - Tahith Chong - MD - Sheffield Utd

Attaquants

89 - Cristiano Ronaldo - AG - Al Nassr

- AG - Al Nassr 89 - Gianfranco Zola - BU - HERO

- BU - HERO 88 - Salma Paralluelo - BU - OL

- BU - OL 87 - Cole Palmer - AD - Chelsea

- AD - Chelsea 87 - Mario Mandžukic - AG - HERO





Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 25 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation, Xbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :