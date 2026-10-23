FC 27 : Les joueurs Ultimate Scream sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 octobre 2026 à 19h17
Les nouvelles cartes de FC 27, Ultimate Scream, viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur de nombreux joueurs, ayant tous une note boostée.
Ajouter aux sources préférées
FC 27 : Les joueurs Ultimate Scream sont disponibles

Ultimate Scream sur FC 27, qu'est-ce que c'est ?

Après avoir été réintroduite l'an dernier, la promotion phare d'Halloween, Ultimate Scream, fait bien son retour dans FC 27. Celle-ci a pour objectif de mettre en avant un lot de joueurs, avec un design de carte toujours réussi, pour la célèbre fête horrifique. Il s'agit de l'une des promotions les plus appréciées de la licence, qui n'était plus disponible depuis près de six ans. Évidemment, les joueurs Ultimate Scream FC 27 ont tous vu leur note et leurs statistiques êtres boostées.

Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Ultimate Scream de FC 27, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine. Une deuxième équipe arrivera le vendredi 30 octobre.

Les cartes Ultimate Scream FC 27

Team 2

À partir du 30 octobre.

Team 1

Défenseurs

  • 88 - Hongrie Dominik Szoboszlai - DD - Liverpool
  • 87 - Brésil Fabinho - DC - Trabzonspor
  • 86 - Central African Republic Geoffrey Kondogbia - DC - OM
  • 85 - France Castello Lukeba - DG - RB Leipzig
  • 85 - Paraguay Junior Alonso - DG - Atlanta United
  • 85 - États-Unis Taylor Flint - DC - Rac. Louisville

Milieux

  • 90 - Brésil Raphinha - MOC - FC Barcelona
  • 88 - Pays-Bas Jaap Stam - MDC - HERO
  • 86 - France Corentin Tolisso - MOC - OL
  • 86 - Turquie Hakan Çalhanoğlu - MOC - Lombardia FC
  • 86 - Allemagne Selina Vobian - MG - SC Freiburg
  • 85 - cw Tahith Chong - MD - Sheffield Utd

Attaquants

  • 89 - Portugal Cristiano Ronaldo - AG - Al Nassr
  • 89 - Italie Gianfranco Zola - BU - HERO
  • 88 - Espagne Salma Paralluelo - BU - OL
  • 87 - Angleterre Cole Palmer - AD - Chelsea
  • 87 - Croatie Mario Mandžukic - AG - HERO

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 25 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStationXbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :

  • PC
    • Edition Standard → 53,49 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction.
    • Edition Ultimate → 79,99 € au lieu de 100 €, soit 20 % de réduction.
  • Xbox Series X|S
    • Edition Standard → 55,99 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction.
    • Edition Ultimate → 78,99 € au lieu de 110 €, soit 28 % de réduction.
    • 1050 Points FC8,79 € au lieu de 10 €, soit 12 % de réduction.
    • 2800 Points FC20,49 € au lieu de 25 €, soit 18 % de réduction.
    • 5900 Points FC39,49 € au lieu de 50 €, soit 21 % de réduction.
    • 12 000 Points FC77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
    • 18 500 Points FC116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 €94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

FC 27 et d'autres jeux EA Sports passent soudainement à la classification PEGI 16, voici l'explication
FC 27 21 octobre 2026

FC 27 et d'autres jeux EA Sports passent soudainement à la classification PEGI 16, voici l'explication

L'organisme de classification européen PEGI durcit le ton face aux loot boxes. Désormais, les jeux intégrant des achats aléatoires payants voient leur classification passer automatiquement à seize ans. Une mesure forte qui bouleverse l'industrie, notamment pour les jeux de sports du côté d'Electronic Arts.
FC 27 : Les cartes Future Stars sont disponibles
FC 27 16 octobre 2026

FC 27 : Les cartes Future Stars sont disponibles

Les cartes Future Stars modifiant grandement les statistiques sur FC 27 des joueurs les plus prometteurs du football international, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur Ultimate Team.
FC 27 : TOTW 5 : Patricia Guijarro, Alessia Russo et Elliot Anderson récompensés
FC 27 14 octobre 2026

FC 27 : TOTW 5 : Patricia Guijarro, Alessia Russo et Elliot Anderson récompensés

À partir de ce 14 octobre à 19 heures, les joueurs composant la TOTW 5 dans FC 27 seront disponibles jusqu'au mercredi suivant à 18h59, dans les différents packs proposés. Comme d'habitude, 23 joueurs ayant réalisé de belles et jolies performances au cours des sept derniers jours seront mis en avant.
Ted Lasso et les Lady Greyhounds débarquent dans FC 27
FC 27 12 octobre 2026

Ted Lasso et les Lady Greyhounds débarquent dans FC 27

L'entraîneur le plus optimiste du petit écran fait son grand retour sur les terrains. Electronic Arts confirme l'arrivée de Ted Lasso et de l'équipe féminine de l'AFC Richmond dans FC 27. Une intégration poussée qui promet de ravir les amateurs de ballon rond et de pop culture.
FC 27 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)
FC 27 09 octobre 2026

FC 27 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)

Retrouvez le calendrier de toutes les promotions FC 27 de l'année, qui introduiront de nombreuses cartes spéciales en jeu.
FC 27 : MàJ v1.0.4 du 7 octobre, le patch notes
FC 27 08 octobre 2026

FC 27 : MàJ v1.0.4 du 7 octobre, le patch notes

Découvrez le patch notes de la nouvelle mise à jour de FC 27, laquelle a l'objectif de corriger les soucis majeurs remontés par les joueurs depuis sa sortie.

commentaire (0)