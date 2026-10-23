FC 27 : Les joueurs Ultimate Scream sont disponibles

Ultimate Scream sur FC 27, qu'est-ce que c'est ?
Après avoir été réintroduite l'an dernier, la promotion phare d'Halloween, Ultimate Scream, fait bien son retour dans FC 27. Celle-ci a pour objectif de mettre en avant un lot de joueurs, avec un design de carte toujours réussi, pour la célèbre fête horrifique. Il s'agit de l'une des promotions les plus appréciées de la licence, qui n'était plus disponible depuis près de six ans. Évidemment, les joueurs Ultimate Scream FC 27 ont tous vu leur note et leurs statistiques êtres boostées.
Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Ultimate Scream de FC 27, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine. Une deuxième équipe arrivera le vendredi 30 octobre.
Les cartes Ultimate Scream FC 27
Team 2
À partir du 30 octobre.
Team 1
Défenseurs
- 88 - Dominik Szoboszlai - DD - Liverpool
- 87 - Fabinho - DC - Trabzonspor
- 86 - Geoffrey Kondogbia - DC - OM
- 85 - Castello Lukeba - DG - RB Leipzig
- 85 - Junior Alonso - DG - Atlanta United
- 85 - Taylor Flint - DC - Rac. Louisville
Milieux
- 90 - Raphinha - MOC - FC Barcelona
- 88 - Jaap Stam - MDC - HERO
- 86 - Corentin Tolisso - MOC - OL
- 86 - Hakan Çalhanoğlu - MOC - Lombardia FC
- 86 - Selina Vobian - MG - SC Freiburg
- 85 - Tahith Chong - MD - Sheffield Utd
Attaquants
- 89 - Cristiano Ronaldo - AG - Al Nassr
- 89 - Gianfranco Zola - BU - HERO
- 88 - Salma Paralluelo - BU - OL
- 87 - Cole Palmer - AD - Chelsea
- 87 - Mario Mandžukic - AG - HERO
Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 25 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation, Xbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
- PC
- Edition Standard → 53,49 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction.
- Edition Ultimate → 79,99 € au lieu de 100 €, soit 20 % de réduction.
- Xbox Series X|S
- Edition Standard → 55,99 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction.
- Edition Ultimate → 78,99 € au lieu de 110 €, soit 28 % de réduction.
- 1050 Points FC → 8,79 € au lieu de 10 €, soit 12 % de réduction.
- 2800 Points FC → 20,49 € au lieu de 25 €, soit 18 % de réduction.
- 5900 Points FC → 39,49 € au lieu de 50 €, soit 21 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
- PS5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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