FC 27 : Les cartes Future Stars sont disponibles

Les cartes Future Stars modifiant grandement les statistiques sur FC 27 des joueurs les plus prometteurs du football international, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur Ultimate Team.

Future Stars FC 27, qu'est-ce que c'est ?

Les cartes Future Stars de FC 27 mettent en avant quelques-uns des joueurs les plus prometteurs de ces prochaines années, mais n'étant pas encore des stars confirmées. Bien sûr, ces joueurs doivent être âgés de moins de 23 ans et dotés de capacités exceptionnelles leur permettant de parfaitement bien terminer la saison actuelle. Les notes des cartes Future Stars sont basées sur les notes potentielles que ces joueurs pourraient avoir s'ils arrivaient à confirmer tous les espoirs placés en eux ces prochaines saisons.

Alors que cette promotion sort habituellement plus tard dans la saison, EA Sports a décidé de changer ses habitudes. La première équipe de ces cartes Future Stars est disponible dans les packs à partir de ce vendredi 9 octobre et le sera jusqu'au 16 du même mois, après quoi une deuxième salve devrait prendre la relève.

Future Stars FC 27

Team 1

Gardien

85 - Robin Risser - G - Lens

Défenseurs

87 - Jacobo Ramón - DC - Como

- DC - Como 86 - Lewis Hall - DG - Newcastle Utd

- DG - Newcastle Utd 85 - Jon Martín - DC - Real Sociedad

Milieux

89 - Rio Ngumoha - MG - Liverpool

- MG - Liverpool 88 - Myles Lewis-Skelly - MDC - Arsenal

- MDC - Arsenal 87 - Gilberto Mora - MOC - Tijuana

- MOC - Tijuana 86 - Tom Bischof - MC - Hoffenheim

- MC - Hoffenheim 86 - Lily Yohannes - MC - Ajax

- MC - Ajax 85 - Josh King - MOC - Fulham

- MOC - Fulham 85 - Laura Blindkilde Brown - MDC - Manchester City

Attaquants

90 - Vicky López - AD - FC Barcelona

- AD - FC Barcelona 88 - Mika Godts - AG - Ajax

- AG - Ajax 87 - Yoan Bonny - BU - Parma

- BU - Parma 85 - Julian Hall - BU - Red Bull





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