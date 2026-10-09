FC 27 : Les cartes Future Stars sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 octobre 2026 à 19h15
Les cartes Future Stars modifiant grandement les statistiques sur FC 27 des joueurs les plus prometteurs du football international, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur Ultimate Team.
FC 27 : Les cartes Future Stars sont disponibles

Future Stars FC 27, qu'est-ce que c'est ?

Les cartes Future Stars de FC 27 mettent en avant quelques-uns des joueurs les plus prometteurs de ces prochaines années, mais n'étant pas encore des stars confirmées. Bien sûr, ces joueurs doivent être âgés de moins de 23 ans et dotés de capacités exceptionnelles leur permettant de parfaitement bien terminer la saison actuelle. Les notes des cartes Future Stars sont basées sur les notes potentielles que ces joueurs pourraient avoir s'ils arrivaient à confirmer tous les espoirs placés en eux ces prochaines saisons.

Alors que cette promotion sort habituellement plus tard dans la saison, EA Sports a décidé de changer ses habitudes. La première équipe de ces cartes Future Stars est disponible dans les packs à partir de ce vendredi 9 octobre et le sera jusqu'au 16 du même mois, après quoi une deuxième salve devrait prendre la relève.

Future Stars FC 27

Team 1

Gardien

  • 85 - France Robin Risser - G - Lens

Défenseurs

  • 87 - Espagne Jacobo Ramón - DC - Como
  • 86 - Angleterre Lewis Hall - DG - Newcastle Utd
  • 85 - Espagne Jon Martín - DC - Real Sociedad

Milieux

  • 89 - Angleterre Rio Ngumoha - MG - Liverpool
  • 88 - Angleterre Myles Lewis-Skelly - MDC - Arsenal
  • 87 - Mexique Gilberto Mora - MOC - Tijuana
  • 86 - Allemagne Tom Bischof - MC - Hoffenheim
  • 86 - États-Unis Lily Yohannes - MC - Ajax
  • 85 - Angleterre Josh King - MOC - Fulham
  • 85 - Angleterre Laura Blindkilde Brown - MDC - Manchester City

Attaquants

  • 90 - Espagne Vicky López - AD - FC Barcelona
  • 88 - Belgique Mika Godts - AG - Ajax
  • 87 - France Yoan Bonny - BU - Parma
  • 85 - Angleterre Julian Hall - BU - Red Bull

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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