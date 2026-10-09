FC 27 : Les cartes Future Stars sont disponibles
le 09 octobre 2026 à 19h15
Future Stars FC 27, qu'est-ce que c'est ?
Les cartes Future Stars de FC 27 mettent en avant quelques-uns des joueurs les plus prometteurs de ces prochaines années, mais n'étant pas encore des stars confirmées. Bien sûr, ces joueurs doivent être âgés de moins de 23 ans et dotés de capacités exceptionnelles leur permettant de parfaitement bien terminer la saison actuelle. Les notes des cartes Future Stars sont basées sur les notes potentielles que ces joueurs pourraient avoir s'ils arrivaient à confirmer tous les espoirs placés en eux ces prochaines saisons.
Alors que cette promotion sort habituellement plus tard dans la saison, EA Sports a décidé de changer ses habitudes. La première équipe de ces cartes Future Stars est disponible dans les packs à partir de ce vendredi 9 octobre et le sera jusqu'au 16 du même mois, après quoi une deuxième salve devrait prendre la relève.
Future Stars FC 27
Team 1
Gardien
- 85 - Robin Risser - G - Lens
Défenseurs
- 87 - Jacobo Ramón - DC - Como
- 86 - Lewis Hall - DG - Newcastle Utd
- 85 - Jon Martín - DC - Real Sociedad
Milieux
- 89 - Rio Ngumoha - MG - Liverpool
- 88 - Myles Lewis-Skelly - MDC - Arsenal
- 87 - Gilberto Mora - MOC - Tijuana
- 86 - Tom Bischof - MC - Hoffenheim
- 86 - Lily Yohannes - MC - Ajax
- 85 - Josh King - MOC - Fulham
- 85 - Laura Blindkilde Brown - MDC - Manchester City
Attaquants
- 90 - Vicky López - AD - FC Barcelona
- 88 - Mika Godts - AG - Ajax
- 87 - Yoan Bonny - BU - Parma
- 85 - Julian Hall - BU - Red Bull
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