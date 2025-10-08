Sony a failli rafler la licence FIFA et changer l'histoire du jeu vidéo

Avant qu'Electronic Arts ne s'impose avec sa mythique série FIFA, Sony aurait pu en détenir les droits exclusifs pour la PlayStation. Une révélation surprenante, qui aurait pu bouleverser des décennies de jeux de football.
C'est une anecdote méconnue qui refait surface grâce à une récente interview accordée à The Game Business
. Juan Montes
, ancien vice-président du développement logiciel chez Sony, a révélé que le constructeur japonais était, à une époque, sur le point d'obtenir la licence FIFA pour en faire une exclusivité PlayStation
.
Un partenariat avorté à la dernière minute
« Nous développions un jeu de football à l'époque
», explique Juan Montes. « La technologie était prête, elle fonctionnait bien, et nous étions très proches d'obtenir la licence FIFA. Très, très proches
» affirme-t-il, mais finalement, tout ne s'est pas passé comme prévu et l'accord n'a jamais eu lieu. Il aurait pu transformer radicalement le marché, en faisant de FIFA une franchise exclusive aux consoles PlayStation. Finalement, Sony a préféré ne pas aller au bout
pour préserver ses relations avec les éditeurs tiers, ouvrant la voie à Electronic Arts et sa série légendaire.
De This is Football à FIFA : deux visions du ballon rond
Privé de la licence, Sony lança sa propre série footballistique, This is Football
, publiée entre 1999 et 2005, avant de devenir World Tour Soccer
pour deux ultimes épisodes. Pendant ce temps, EA Sports s'imposait définitivement avec FIFA
, dont le premier opus sur PlayStation remonte à FIFA 96
.
Un choix stratégique qui a façonné l'histoire du jeu vidéo, faisant de FIFA l'un des plus grands succès de tous les temps. Mais une question demeure, que serait-il advenu du football virtuel si Sony avait mis la main sur cette licence ?
Nous ne le saurons jamais, mais une trentaine d'années plus tard, la PlayStation reste l'un des terrains favoris des joueurs de FIFA, qui jouent majoritairement sur cette plateforme. Et c'est une fois encore le cas pour FC 26
, qui a notamment vendu 5,5 millions de copies sur PS5 lors de sa semaine de lancement.
Pour rappel, FC 26 est disponible depuis le 26 septembre 2025
sur PC
, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation
, Xbox
et Switch
. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming
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commentaire (1)
J'aime bien sony mais ce jeu mérite d'être dispo partout, en tout cas a l'époque. aujou c'est un autre débat