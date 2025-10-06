FC 26 : Le carton était prévisible, mais il explose toutes les attentes, les chiffres sont fous

Avec plus de 5,5 millions d'exemplaires écoulés en une semaine sur une seule plateforme, FC 26 s'impose comme le jeu de sport le plus vendu de 2025, dépassant largement FC 25 et ses concurrents directs.
Electronic Arts peut se frotter les mains. Son dernier opus, FC 26, pulvérise les records et s'impose déjà comme un immense succès commercial
. Meilleures ventes, meilleures critiques et domination incontestée sur PlayStation, le jeu de football d'EA semble avoir trouvé la recette gagnante. Faute de concurrence sérieuse ?
Déjà le jeu de sport le plus vendu de l'année 2025
D'après les données d'Alinea Analytics
, sur les sept premiers jours suivant sa sortie, FC 26 est le jeu de sport le plus vendu de 2025
. En une seule semaine, le titre a atteint 5,5 millions de copies vendues sur PlayStation
.
Pour mesurer l'ampleur du phénomène, NBA 2K26
, troisième du classement, plafonne à 2,6 millions d'exemplaires, tandis que College Football 26
n'atteint même pas le million. FC 26 surpasse donc largement ses rivaux, confirmant une domination nette sur le marché.
Un bond colossal par rapport à FC 25
L'année dernière, FC 25 s'était écoulé à 3,9 millions d'exemplaires sur PlayStation
durant sa première semaine. Cela représente une différence de 1,6 million de copies
en faveur du nouvel épisode. Un écart impressionnant qui témoigne de l'attente grandissante des joueurs et de l'efficacité de la stratégie d'EA.
La transition opérée depuis la fin du partenariat avec la FIFA semble désormais digérée. FC 26 bénéficie d'une identité affirmée, d'un contenu plus riche et d'un bouche-à-oreille très positif, avec des notes qui n'avaient pas été aussi hautes depuis sept ans
.
Si la dynamique actuelle se poursuit, FC 26 pourrait devenir l'un des plus grands succès de l'histoire du football vidéoludique
.
Une domination qui ne montre aucun signe de ralentissement
Alors que la saison virtuelle bat son plein, tout indique que le titre continuera de dominer le marché dans les mois à venir. Sa base de joueurs active, son gameplay peaufiné et son contenu saisonnier en font un modèle de longévité dans le genre sportif. D'autant plus que ses concurrents ne sont pas (encore) au top. eFootball
peine à revenir et UFL
, toujours en accès anticipé, se construit avec le temps. Néanmoins, la sortie sur PC, prévue en fin d'année, pourrait être une étape importante et certains pourraient se diriger vers ce nouveau jeu de foot, lequel est free-to-play.
Pour rappel, FC 26 est disponible depuis le 26 septembre 2025
sur PC
, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation
, Xbox
et Switch
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commentaires (4)
Et pourtant c’est le pire jeux de l’histoire des FIFA. Première fois que tout les joueurs de mon entourage l’ont pas acheté et je ne pense pas qu’on soit les seuls. Vu les critiques autour de cet opus..
J'y ai joué 6-7h j'ai pas du tout aimé cette année pour fut. Par contre le mode carrière est sympa, mais 70e pour ça ...
Première année depuis quasiment 10 ans où je ne compte pas du tout y jouer, les retours des joueurs ne m'ont vraiment pas donné envie
Le jeu est de pire en pire et il se vend de mieux en mieux mdr