La Coupe du Monde s'invite enfin dans FC 26 avec des nouveautés majeures

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 mai 2026 à 14h39
Les amateurs de football virtuel peuvent se réjouir. FC 26 accueillera un mode dédié à la Coupe du Monde 2026 dès le 4 juin. Malgré l'absence de la licence officielle de la FIFA, cette mise à jour gratuite promet une expérience internationale riche avec quarante-huit équipes nationales jouables.
La Coupe du Monde s'invite enfin dans FC 26 avec des nouveautés majeures

L'attente touche à sa fin pour les passionnés de ballon rond. Alors que la véritable compétition se profile à l'horizon cet été, Electronic Arts vient de confirmer l'arrivée d'une mise à jour majeure pour FC 26. Baptisé The World's Game, ce nouveau mode de jeu sera disponible le 4 juin 2026 et permettra aux joueurs de vivre leur propre tournoi international.

Une annonce glissée discrètement par PlayStation

Fait amusant, cette confirmation officielle ne vient pas directement d'Electronic Arts, mais d'un partenaire de longue date. L'information a été repérée dans un article de blog de PlayStation détaillant les offres des Days of Play et la sélection de jeux du mois de juin. Au milieu de ces annonces, un petit paragraphe a retenu l'attention de toute la communauté.

Disponible en jeu à partir du 4 juin, la mise à jour The World's Game introduit un tout nouveau mode de tournoi international avec 48 équipes nationales et de nouveaux stades authentiques où jouer. Relevez des défis de manager en direct sur le thème international et lancez-vous dans la carrière de joueur avec de nouveaux ICÔNES et Héros internationaux.

Les joueurs seront donc ravis de savoir qu'un mode Coupe du monde sera bien de la partie, alors que la communauté craignait, fut un temps, son absence, compte tenu du fait que EA Sports ne détient plus les droits. 

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Une Coupe du Monde sans le nom officiel

Toutefois, ce mode ne sera pas officiel. Depuis la séparation entre Electronic Arts et la fédération internationale de football, l'éditeur américain ne peut plus utiliser le nom officiel de la compétition. L'expérience ne sera donc pas totalement authentique sur le plan de l'habillage télévisuel ou des logos officiels. Toutefois, les développeurs ont mis les bouchées doubles pour compenser cette perte et offrir une alternative crédible.

Un contenu massif pour compenser

Pour séduire les joueurs, cette mise à jour apporte un ajout de taille au casting du jeu. Le nombre d'équipes nationales jouables passe de vingt-neuf à quarante-huit, offrant ainsi une véritable diversité pour recréer le frisson de la compétition estivale. De nouveaux stades authentiques feront également leur apparition pour renforcer l'immersion lors des matchs à enjeux.

mode-coupe-monde-fc26

Les modes de jeu existants ne sont pas oubliés. La carrière de joueur bénéficiera de l'ajout de nouvelles légendes du football international, tandis que des défis de gestion inédits viendront pimenter le quotidien des entraîneurs virtuels. Même sans le vernis officiel de la fédération, cette mise à jour s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les possesseurs du jeu désireux de soulever le trophée suprême.

Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 4 juin pour découvrir si ce mode The World's Game réussira à faire oublier l'absence de la prestigieuse licence et à fédérer la communauté autour de cette grande fête du football virtuel. La mise à jour sera bien évidemment gratuite pour tous.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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