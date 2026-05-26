PS Plus Juin 2026 : Les jeux offerts révélés

Les jeux offerts à tous les abonnés PS Plus pour le mois de juin 2026 ont été dévoilés, avec notamment deux bonnes expériences.

PlayStation vient de révéler les jeux qui seront proposés gratuitement à tous les abonnés au PlayStation Plus (PS Plus) au mois de juin 2026, notamment via un article sur le site PlayStation Blog et une publication sur le compte Twitter/X de la firme, comme à son habitude, bien que l'annonce ait eu lieu plus tôt.

Jeux PS Plus juin 2026

En Juin 2026, les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif au PS Plus vont pouvoir récupérer des jeux PS4 et PS5, et ce, sans surcoût. Mais, sans plus attendre, voici les jeux offerts à tous les abonnés au PS Plus pour le mois de juin 2026 :

Jeu Plateforme(s) Grounded Fully Yoked Edition PS4 et PS5 Nickelodeon All-Star Brawl 2 PS4 et PS5 Warhammer 40,000: Darktide PS5 FC 26 PS4 et PS5

Sony précise que FC restera exceptionnellement disponible en tant que jeu mensuel PlayStation Plus jusqu'au 16 juin.

Au cours du mois de juin 2026, PlayStation dévoilera les titres qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et PS Plus Premium. Comme toujours, nous vous tiendrons informés dès que nous les connaîtrons. En attendant, nous connaissons déjà ceux qui quitteront le catalogue.







Les abonnements PlayStation Plus



En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.

L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.



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Celles et ceux abonnés au(dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnementet ont, en plus, accès à des versions d'essai et le catalogue des jeux dits « classiques ».

Vous pouvez notamment en obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming :