FC 27 pourrait bouleverser vos habitudes avec ce changement majeur de contenu

EA Sports prépare l'avenir de sa simulation de football. Une récente offre d'emploi suggère le développement d'un outil de création inédit, rappelant fortement une fonctionnalité adorée des fans disparue depuis près d'une décennie. Vers un retour du Centre de Création dans FC 27 ?
Alors que les joueurs sont plongés dans la saison actuelle de FC 26, qui bat son plein avec le lancement de la TOTY et l'ouverture des votes, les équipes de développement d'EA Sports sont déjà tournées vers l'avenir. Le cycle de développement des jeux de sport étant perpétuel, les premières rumeurs concernant FC 27 commencent à émerger, et l'une d'elles risque de faire grand bruit
. Une offre d'emploi repérée récemment laisse entrevoir le retour d'une fonctionnalité qui a marqué toute une génération de joueurs, avant de disparaître mystérieusement il y a une dizaine d'années.
Une offre d'emploi qui en dit long
C'est souvent par le biais des sites de recrutement que les secrets les mieux gardés de l'industrie sont éventés. Comme l'a repéré l'utilisateur Gamer_Matheusx
sur X, EA Sports est à la recherche d'un Designer UI/UX pour un contrat de 12 mois basé à Bucarest, en Roumanie. Si l'intitulé du poste semble standard, la description des missions est beaucoup plus révélatrice. Le candidat retenu aura pour tâche principale d'aider à « créer et définir un nouvel outil de création de contenu pour la plateforme Football Club
».
Cette formulation spécifique suggère bien plus qu'une simple mise à jour des menus actuels. Elle pointe vers une refonte majeure ou la réintroduction d'un système dédié aux contenus générés par les utilisateurs, un aspect qui fait cruellement défaut aux itérations modernes de la franchise par rapport à son passé glorieux.
La nostalgie du Centre de Création
Pour les vétérans de la licence FIFA, cette nouvelle évoque immédiatement le souvenir du fameux Centre de Création
. Cet outil web, abandonné progressivement jusqu'à son arrêt total en 2016, offrait une liberté sans précédent. Il permettait aux passionnés de créer des joueurs, des équipes entières, des tournois personnalisés, et même de dessiner des écussons et des maillots avec une précision chirurgicale.
Plus important encore, ces créations pouvaient être partagées et téléchargées par la communauté
, palliant souvent les manques de licences officielles de certaines ligues mineures.
Quel avenir pour la personnalisation dans FC 27 ?
Bien que FC 26
propose des options de personnalisation in-game, elles restent pâles en comparaison de la puissance de l'ancien outil web. Le retour d'une telle suite créative s'inscrirait dans une volonté d'EA de redonner le pouvoir aux joueurs, potentiellement en parallèle du mode monde ouvert dont les rumeurs font également état pour FC 27
. Reste à savoir si cet outil sera intégré directement dans le moteur du jeu ou s'il prendra la forme d'une application compagnon externe.
Quoi qu'il en soit, la perspective de pouvoir à nouveau façonner son propre univers footballistique et de le partager avec le monde entier suffit à relancer l'intérêt autour des futurs développements de la franchise. Il faudra patienter quelques mois avant d'en savoir plus de manière officielle, étant donné qu'EA Sports ne révèle jamais ses nouveautés avant le début de l'été.
commentaires (5)
C est un très bon jeux de football pour 2026, Bravo a vous EA et continuer comme ça a nous faire rêver et vous avez fait un très bon jeux et j'espère que dans FC 27 il y aura d autres nouveau stade.
Moi sa me frustré mets jai appris le jeu et maintenant j'arrive a jouer mais plus de 2000heure de jeu aussi en vraix on dirait pas mets il et très réaliste en carrière en mode réaliste quand tu cest jouer sinon cest nul quand tu perd
Comment peut on pondre un truc qui ressemble plus a un béta test, ou seul les attaques/défenses comptent? Je n'ai aucun plaisir, juste de la frustration à jouer a ce jeu et je regrette fortement de l'avoir acheté il y a 15 jours. Il est évident que sans véritable correctif les FC27, 28,29....ce sera sans moi.
Jeu beaucoup trop rapide, trop de gri gri, un réalisme aux oubliettes, pas de construction de jeu, pas de milieu de terrain, il n'y a que des attaque/défense.
C'est plat, c'est ridicule, c'est un rush géant, c'est....Nul
Très déçu par fc26 je risque de ne pas prendre fc37 cette année