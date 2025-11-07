FC 26 : Le mode monde ouvert fuite en vidéo et dévoile une sortie plus proche qu'on ne le pense

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 novembre 2025 à 18h28
Des images du futur mode monde ouvert d'EA SPORTS FC ont fuité, révélant une expérience inspirée de NBA 2K. Entre mini-jeux, exploration et interactions sociales, ce projet ambitieux se prépare à débarquer dans le prochain épisode de la saga.
FC 26 : Le mode monde ouvert fuite en vidéo et dévoile une sortie plus proche qu'on ne le pense
Après des mois de rumeurs, le mode monde ouvert d'EA SPORTS FC est actuellement en test, signe qu'il est bien réel, et une fuite spectaculaire vient de le toucher. Plusieurs extraits de gameplay, partagés sur les réseaux sociaux, montrent pour la première fois ce que prépare Electronic Arts pour transformer sa licence phare en une véritable expérience communautaire.

Des vidéos du playtest circulent déjà

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Alors que le test fermé du mode monde ouvert devait rester confidentiel, des joueurs ont partagé en ligne des extraits complets du gameplay. Le contenu est notamment apparu via FGZ.
Ces séquences, visibles par exemple sur TikTok, montrent des avatars explorant un hub urbain rappelant fortement celui de NBA 2K. Les joueurs peuvent s'y promener librement, participer à des mini-jeux, discuter avec d'autres utilisateurs ou encore assister à des matchs en tant que spectateur. Les cartes dévoilées semblent vastes et variées, et plusieurs sources évoquent déjà la présence de zones inspirées de grandes nations du football.

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Ce nouveau mode semble vouloir offrir bien plus qu'un simple terrain d'entraînement. Il s'agirait d'un espace social à part entière, où les joueurs pourraient interagir, s'affronter ou simplement flâner entre deux sessions. EA n'a pas encore réagi officiellement, mais les vidéos circulent sur X, TikTok et YouTube, du moins avant que la firme ne parvienne à les faire supprimer.

Une sortie prévue pour FC 27

Selon les informations exclusives de FGZ, le mode monde ouvert est prévu pour FC 27. Des documents internes d'EA Sports présenteraient ce projet comme une pièce maîtresse du futur opus, actuellement en développement.

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Ces présentations mentionnent un univers structuré autour de plusieurs « Districts », chacun inspiré d'un pays majeur du football. Ces zones offriront des espaces sociaux distincts et des mini-jeux thématiques. Une ambition qui pourrait faire de FC 27 l'épisode le plus riche en contenu jamais conçu par EA, après la déception de FC 26.

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Si tout se déroule comme prévu, FC 27 pourrait marquer un tournant pour la franchise, en dépassant les modes classiques comme Ultimate Team ou Carrière. L'éditeur souhaite proposer une expérience connectée et vivante, mêlant sport et exploration. Étant donné le calendrier habituel, la sortie du jeu devrait intervenir en septembre 2026. Et plus d'informations seront proposées en amont. Il faudra donc se montrer patient, mais le monde ouvert de la saga EA SPORTS FC est bien réel. Reste maintenant à savoir s'il plaira aux joueurs.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Lol (invité) Le 07/11/2025 à 19:51

C'est quoi cette m*rdr encore