FC 26 : Date du premier FUT Champions

Vous vous demandez quand aura lieu le premier FUT Champions (ou UT Champions), dans FC 26 ? Nous vous donnons la réponse.

Date du premier FUT Champions de FC 26













Quel est le format de Champions de FC 26 ?

Comment se qualifier pour Champions dans EA FC 26 ?

Être classé au minimum en Division 6 dans le mode Rivals.

dans le mode Rivals. Avoir accumulé 1 000 Points de Qualification Champions.

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PC Edition Standard → 23,89 € au lieu de 70 €, soit 66 % de réduction. Edition Ultimate → 39,49 € au lieu de 100 €, soit 61 % de réduction.

Xbox One et Xbox Series X|S Edition Standard → 19,59 € au lieu de 80 €, soit 76 % de réduction. Edition Ultimate → 19,39 € au lieu de 110 €, soit 82 % de réduction. 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction. 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction. 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



marque bien évidemment le retour du mode compétitif le plus attendu,, anciennement connu sous le nom de. Après plusieurs ajustements au fil des années, l'événement s'est stabilisé avec un format réduit à 15 matchs par week-end et un système de récompenses simplifié. Mais avant de penser aux packs et aux crédits, encore faut-il savoirLa compétition va débuter, comme l'an dernier, après le premier week-end, pour laisser à tout le monde le temps de prendre en main le jeu et le gameplay. En effet, comme pour FC 25, les développeurs vont laisser une semaine à tous les joueurs afin que les derniers arrivants puissent se préparer au mieux en ayant la meilleure équipe possible, tout en pouvant obtenir le plus de points grâce à la Division Rivals., et jouer ses 15 matchs pour avoir les meilleures récompenses, bien que ce premier week-end soit particulièrement relevé puisque tous ne vont pas participer à ce premier FUT Champions.Les marathons de 40 matchs appartiennent désormais au passé depuis fort longtemps. Aujourd'hui, le format se compose de, un volume plus accessible mais toujours compétitif, en sachant que pour, les playoff ont été supprimées. Chaque victoire permet de progresser dans les paliers de récompenses, sans nécessité de « donner » des matchs comme cela pouvait être le cas auparavant.À la fin de vos 15 matchs,. Packs, crédits et éléments spéciaux varient selon votre nombre de victoires.L'accès à Champions est soumis à deux conditions :Ces points s'obtiennent uniquement via vos résultats en Rivals, avec un gain plus important dans les Divisions supérieures. Attention,, contrairement aux éditions précédentes. De fait, si vous remplissez les conditions, vous pouvez entrer directement en Champions, sans passer par de nouveaux matchs qualificatifs, mais il faudra en revancheconserver votre rang minimum chaque semaine pour pouvoir retenter l'expérience.Pour rappel,sur, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoleset. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :