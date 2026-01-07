FC 26 TOTY : Les joueurs nommés révélés, avec un grand absent

L'un des événements majeurs de l'année pour la franchise FIFA, devenue EA SPORTS FC, a débuté. EA Sports a dévoilé les joueurs qui ont été sélectionnés, et ont une chance de figurer dans la TOTY de FC 26.
Comme chaque année, plus ou moins à la même période, les joueurs de FIFA/FC
peuvent voter pour la TOTY
, la Team of the Year
. Cependant, avant ces votes, décisifs, EA Sports nous dévoile les joueurs qui ont été sélectionnés et qui ont donc une chance d'y figurer. Si nous avions plusieurs fois eu le droit à une révélation échelonnée sur plusieurs jours, cette année, comme depuis deux ans, EA Sports a opté pour une révélation directe de tous les joueurs nommés, mais aussi des joueuses, puisqu'il y aura une équipe pour les hommes et une équipe pour les femmes.
Notez que les votes pour la TOTY de FC 26
se feront à partir du 7 janvier, et devraient rester ouverts durant un peu plus d'une semaine, afin que toute la communauté puisse voter pour son onze de l'année.
Joueurs sélectionnés pour la TOTY sur FC 26
Vous retrouverez ci-dessous tous les joueurs qui peuvent prétendre à figurer dans la TOTY FC 26.
Les votes sont lancés ce 6 janvier. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la TOTY FC 26
dans cet article. Notez qu'EA n'a donné aucune information quand à l'absence plus que surprenante d'Achraf Hakimi.
Attaquants
- - Erling Haaland - Manchester City
- - Dembélé - Paris Saint-Germain
- - Vinicius Jr - Real Madrid
- - Kylian Mbappe - Real Madrid
- - Harry Kane - Bayern Munich
- - Robert Lewandowski - FC Barcelone
- - Lautaro Martinez - Inter Milan
- - Kvaratskhelia - Paris Saint-Germain
- - Viktor Gyökeres - Arsenal
- - Serhou Guirassy - Borussia Dortmund
- - Alvarez - Atlético de Madrid
- - Messi - Inter Miami
- - Doué - Paris Saint-Germain
- - Cristiano Ronaldo - Al Nassr
- - Benzema - Ittihad Club
- - Mbeumo - Manchester United
- - Schick - Bayer Leverkusen
- - Heung Min Son - Tottenham
- - Lukaku - Napoli
- - Barcola - Paris Saint-Germain
- - Pulisic - AC Milan
- - Kean - Fiorentina
- - Ayoze - Villarreal CF
- - Mateta - Crystal Palace
- - Antony - Real Betis
- - Emegha - RC Strasbourg
- - Dreyer - San Diego FC
Milieux
- - Mohammed Salah - Liverpool
- - Jude Bellingham - Real Madrid
- - Pedri - FC Barcelone
- - Lamine Yamal - FC Barcelone
- - Raphinha - FC Barcelone
- - Federico Valverde - Real Madrid
- - Vitinha - Paris Saint-Germain
- - Joao Neves - Paris Saint-Germain
- - Kimmich - Bayern Munich
- - Musiala - Bayern Munich
- - Cole Palmer - Chelsea
- - Declan Rice - Arsenal
- - de Jong - FC Barcelone
- - Caicedo - Chelsea
- - Barella - Inter
- - Olise - Bayern Munich
- - Bruno Guimaraes - Newcastle
- - Nico Williams - Athletic Club
- - Gravenberch - Liverpool
- - Diaz - Bayern Munich
- - McTominay - Napoli
- - Grimaldo - Bayer Leverkusen
- - Mahrez - Al Ahli SC
- - Stiller - VfB Stuttgart
- - Hojberg - Olympique de Marseille
- - Al Dawsari - Al-Hilal FC
- - Doan - Eintracht Francfort
- - Nmecha - Borussia Dortmund
- - Orsolini - Bologne FC
- - Zambo Anguissa - Napoli
- - Tolisso - Olympique Lyonnais
- - Akliouche - AS Monaco
- - Evander - FC Cincinnati
- - Nico Paz - Como 1907
- - Yildiz - Como 1907
Défenseurs
- - William Saliba - Arsenal
- - Virgil van Dijk - Liverpool
- - Marquinhos - Paris Saint-Germain
- - Alessandro Bastoni - Inter
- - Jonathan Tah - Bayern Munich
- - Gabriel - Arsenal
- - Koundé - FC Barcelone
- - Pacho - Paris Saint-Germain
- - Nuno Mendes - Paris Saint-Germain
- - Schlotterbeck - Borussia Dortmund
- - Marc Cucurella - Chelsea
- - Dumfries - Inter
- - Marcos Llorente - Atlético de Madrid
- - Rrahamni - Napoli
- - van de Ven - Tottenham
- - Guéhi - Crystal Palace
- - Huijsen - Real Madrid
- - Mittelstädt - VfB Stuttgart
- - Raum - RB Leipzig
- - Rațiu - Rayo Vallecano
Gardiens
- - Gianluigi Donnarumma - Manchester City
- - Courtois - Real Madrid
- - Alisson - Liverpool
- - Oblak - Atlético de Madrid
- - David Raya - Arsenal
- - Neuer - Bayern Munich
- - Svilar - AS Roma
Joueuses sélectionnées pour la TOTY FC 26
Attaquantes
- - Alba Redondo
- - Lineth Beerensteyn
- - Mathilde Bourdieu
- - Linda Caicedo
- - Sofia Cantore
- - Selina Cerci
- - Tabitha Chawinga
- - Temwa Chawinga
- - Claudia Pina
- - Kadidiatou Diani
- - Melchie Dumornay
- - Elena Julve
- - Esther
- - Cristiana Girelli
- - Caroline Graham Hansen
- - Edna Imade
- - Clara Mateo
- - Manaka Matsukubo
- - Larissa Mühlhaus
- - Ewa Pajor
- - Alexandra Popp
- - Géraldine Reuteler
- - Alessia Russo
- - Emma Sears
- - Khadija Shaw
Milieux
- - Aitana Bonmatí
- - Alexia Putellas
- - Bernadette Amani
- - Sandy Baltimore
- - Klara Bühl
- - Delphine Cascarino
- - Sam Coffey
- - Erin Cuthbert
- - Kenza Dali
- - Fiamma Benítez
- - Taylor Flint
- - Laura Freigang
- - Vanessa Fudalla
- - Manuela Giugliano
- - Pernille Harder
- - Yui Hasegawa
- - Lindsey Heaps
- - Svenja Huth
- - Sakina Karchaoui
- - Chloe Kelly
- - Rose Lavelle
- - Mariona
- - Marta
- - Janina Minge
- - Olivia Moultrie
- - Patri Guijarro
- - Trinity Rodman
- - Georgia Stanway
- - Ella Toone
- - Vicky López
- - Selina Vobian
- - Keira Walsh
- - Caroline Weir
Défenseuses
- - Selma Bacha
- - Millie Bright
- - Lucy Bronze
- - Ellie Carpenter
- - Emily Fox
- - Vanessa Gilles
- - Giulia Gwinn
- - Lauren
- - Katie McCabe
- - Tara McKeown
- - Nerea Nevado
- - Olga Carmona
- - Wendie Renard
- - Izzy Rodriguez
- - Kayla Sharples
- - Leah Williamson
Gardiennes
- - Christiane Endler
- - Hannah Hampton
- - Lorena
- - Chiamaka Nnadozie
- - Constance Picaud
Vous pouvez voter directement sur le site officiel
.
commentaire (1)
Il manque qu'un même l'un des tout meilleurs joueurs de l'année....