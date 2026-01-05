FC 26 : La TOTY, quand sort-elle et toutes les dates clés à savoir

Le début d'année civile est souvent synonyme de TOTY pour les amateurs de FIFA, devenu EA SPORTS FC. Retrouvez toutes les informations relatives à la date de sortie des cartes TOTY et le vote pour FC 26.
Les joueurs de FC 26
, tout du moins pour celles et ceux qui n'ont pas encore abandonné l'expérience, attendent ce mois de janvier pour pouvoir profiter de la TOTY (Team of the Year)
, francisé en « Équipe de l'Année ». Événement majeur des cycles FIFA (et donc EA SPORTS FC), ces cartes, surboostées, permettent d'obtenir des joueurs encore meilleurs afin d'avoir l'équipe de vos rêves sur le mode Ultimate Team et terrasser vos adversaires en tentant de prolonger l'aventure pour quelques semaines, voire quelques mois pour les plus courageux.
Alors que le mois de janvier vient de démarrer, nombreuses sont les personnes à se demander quand la TOTY arrive sur FC 26, et quelles sont les dates importantes pour ce début d'année 2026
.
Quand sort la TOTY sur FC 26 ?
Comme vous le savez, la TOTY
se déroule sur plusieurs étapes, si Electronic Arts n'a pas changé sa façon de faire pour FC 26
, mais selon les leaks, tout se déroulera de la même façon. Nous avons, dans un premier temps, la révélation des nommés et le vote, puis dans un second la révélation des joueurs qui ont eu les faveurs du public, avant de les voir arriver dans les packs au compte-gouttes.
Les votes ont débuté ce mercredi 7 janvier, en fin de journée, permettant aux joueurs de voter pour la TOTY de FC 26
. Chacun pourra, à ce moment, voter pour son 11 idéal. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les nommés de cette version FC 26
.
Ensuite, il faudra patienter une dizaine de jours avant de voir débarquer les premiers éléments dans les packs, de la manière suivante :
- 14 janvier → Fin des votes
- 16 janvier → Révélation de la TOTY FC 25
- 16-16 janvier → Attaquants
- 18-20 janvier → Milieux
- 20-22 janvier → Défenseurs et gardien
- 16-20 janvier → Équipe Icones TOTY 1
- 20-23 janvier → Équipe Icones TOTY 2
- À partir du 22 janvier → Les onze joueurs de la TOTY dans les packs
- 23 janvier → Arrivées des Mentions honorables dans les packs
Cette année, la TOTY de FC 26
devrait donc arriver dans les packs dès le vendredi 16 janvier. Mais la majeure partie des joueurs attendront le 22, voire le 23, pour augmenter les chances de packer l'une de ces précieuses cartes, sans oublier les Mentions Honorables.
Quand voter pour la TOTY de FC 26 ?
Les votes pour la TOTY de FC 26 ont débuté ce mercredi 7 janvier, comme prévu, après que EA SPORTS a révélé la liste de tous les joueurs qui sont nommés. La communauté a donc un peu plus d'une semaine pour faire son 11 idéal.
Quand seront révélés les joueurs de la TOTY ?
Une fois les votes terminés, EA Sports révélera à sa communauté les onze joueurs qui figurent dans la Team of the Year de FC 26
, qui devrait être composée du gratin mondial. Il en va de même pour la TOTY féminine, dans le but d'apporter encore plus de joueurs à récupérer, et d'augmenter les chances. L'an dernier, la TOTY était celle-ci :
La promo de la TOTY complète devrait être lancée le jeudi 22 janvier
, moment durant lequel la communauté ouvrira de nombreux packs, en espérant tomber sur l'une des cartes tant convoitées. Le douzième homme sera intégré peu de temps après, afin de rajouter une carte particulièrement intéressante. Ensuite, des DCE seront, très probablement, publiés dans les jours qui suivront et nous devrions avoir moult défis pour tenter d'obtenir des cartes de haut niveau, puisque cela semble être le mot d'ordre d'EA Sports pour cette année. Mieux vaut donc garder ses packs encore quelques jours.
commentaire (1)
Cette année je m'en contre fou. Dire qu'il y a un an je farmais le jeu... Quel débile