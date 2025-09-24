FC 26 Rivals : À quelle heure sont distribuées les récompenses ?

Le mode Division Rivals fait partie des plus populaires dans la licence EA SPORTS FC. Mais des joueurs se demandent quel jour et surtout à quelle heure ces dernières peuvent être récupérées dans FC 26. C'est ce que nous allons voir.

Quand peut-on récupérer ses récompenses Rivals dans FC 26 ?

Comment fonctionne le système de points Rivals ?

15 points minimum → débloque les récompenses de base.

→ débloque les récompenses de base. 30 points minimum → débloque les récompenses améliorées.

Victoire → 3 points

→ 3 points Match nul → 1 point

→ 1 point Défaite → 0 point













Quelles sont les récompenses Rivals dans FC 26 ?

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PS4 & PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction. 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction. 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.



Le mode Ultimate Team deest composé de nombreux sous-modes, que ce soit des solo ou des multijoueur. Côté en ligne, nous retrouvons, par exemple, le fameux Division Rivals qui permet aux joueurs de progresser dans un classement, entre la Division Elite, la plus haute, et la Division 10, la plus basse, souvent réservée aux nouveaux joueurs. Chaque semaine, les joueurs peuvent obtenir des récompenses,Dans. Comme chaque année, les récompenses sont distribuées de manière hebdomadaire, et tous les joueurs peuvent les récupérer dès le jeudi à 9 heures, heure française;Le cycle est identique aux éditions précédentes, vous avez une semaine complète pour cumuler des points, gravir les divisions et débloquer des récompenses plus intéressantes., indiquant le temps restant avant le rafraîchissement hebdomadaire.Pour obtenir vos récompenses hebdomadaires, vous devez atteindre un certain nombre de points au cours de la semaine en gagnant des matchs :Le système de points est simple :Plus vous jouez et gagnez, plus vous grimpez dans les divisions, ce qui améliore la qualité des packs, crédits et choix joueurs que vous recevez.Les récompenses varient en fonction de votre division et de vos points cumulés. Parmi elles, on retrouve des packs, des choix de joueurs, des crédits et des points pour FUT Champions.Enfin, sachez que vous pouvez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire