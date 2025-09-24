FC 26 Rivals : À quelle heure sont distribuées les récompenses ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 septembre 2025 à 16h23
Le mode Division Rivals fait partie des plus populaires dans la licence EA SPORTS FC. Mais des joueurs se demandent quel jour et surtout à quelle heure ces dernières peuvent être récupérées dans FC 26. C'est ce que nous allons voir.
FC 26 Rivals : À quelle heure sont distribuées les récompenses ?
Le mode Ultimate Team de FC 26 est composé de nombreux sous-modes, que ce soit des solo ou des multijoueur. Côté en ligne, nous retrouvons, par exemple, le fameux Division Rivals qui permet aux joueurs de progresser dans un classement, entre la Division Elite, la plus haute, et la Division 10, la plus basse, souvent réservée aux nouveaux joueurs. Chaque semaine, les joueurs peuvent obtenir des récompenses, mais tout le monde ne se souvient pas du jour, ni de l'heure à laquelle elles peuvent être récupérées

Quand peut-on récupérer ses récompenses Rivals dans FC 26 ?

Dans FC 26 Ultimate Team, le mode Rivals est l'une des meilleures sources de packs gratuits, de crédits et de points de qualification FUT Champions. Comme chaque année, les récompenses sont distribuées de manière hebdomadaire, et tous les joueurs peuvent les récupérer dès le jeudi à 9 heures, heure française; 

fc26-heure-recompenses-rivals
Le cycle est identique aux éditions précédentes, vous avez une semaine complète pour cumuler des points, gravir les divisions et débloquer des récompenses plus intéressantes. Un compte à rebours est visible directement dans le menu Rivals de FC 26, indiquant le temps restant avant le rafraîchissement hebdomadaire.

Comment fonctionne le système de points Rivals ?

Pour obtenir vos récompenses hebdomadaires, vous devez atteindre un certain nombre de points au cours de la semaine en gagnant des matchs :
  • 15 points minimum → débloque les récompenses de base.
  • 30 points minimum → débloque les récompenses améliorées.
Le système de points est simple :
  • Victoire → 3 points
  • Match nul → 1 point
  • Défaite → 0 point
Plus vous jouez et gagnez, plus vous grimpez dans les divisions, ce qui améliore la qualité des packs, crédits et choix joueurs que vous recevez. 

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Quelles sont les récompenses Rivals dans FC 26 ?

Les récompenses varient en fonction de votre division et de vos points cumulés. Parmi elles, on retrouve des packs, des choix de joueurs, des crédits et des points pour FUT Champions.

À lire également

Packs FC 26 : tous les prix, contenus et informations

Packs FC 26 : tous les prix, contenus et informations

Enfin, sachez que vous pouvez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
FC 26 04 juillet 2026

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026

Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
FC 26 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)
FC 26 19 juin 2026

FC 26 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)

Retrouvez le calendrier de toutes les promotions FC 26 de l'année, qui introduiront de nombreuses cartes spéciales en jeu.
FC 26 : Festival du football : Greats of the Game, les joueurs sont disponibles
FC 26 19 juin 2026

FC 26 : Festival du football : Greats of the Game, les joueurs sont disponibles

Les joueurs composant l'équipe Festival du football : Greats of the Game sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée.

commentaire (0)