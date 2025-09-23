Packs FC 26 : tous les prix, contenus et informations

Retrouvez le contenu et le prix de tous les packs disponibles dans le mode Ultimate Team de FC 26 (UT).

Tout savoir des Packs FC 26

Quels packs FC 26 choisir ?

Packs récompenses

Pack Bonus Rare Mélangé Un mélange unique d'éléments Or, Argent et Bronze pour renforcer votre équipe ! 7 éléments en tout, joueurs et consommables, 3 Or, 2 Argent 2 Bronze, tous rares.

Pack Prime Joueurs Mélanges Rien que des joueurs pour créer vos équipes de rêve ! Contient 12 joueurs, 4 Or, 4 Argent, 4 Bronze, dont 6 rares.

Petit Pack Joueurs Électrum Une demi-douzaine de joueurs pour créer vos équipes de rêve ! Contient 6 joueurs, 3 Or, 3 Argent dont 1 rare.

Petit Pack Joueurs Or Rares Une demi-douzaine de joueurs pour créer vos équipes de rêve ! Contient 6 joueurs, tous rares, avec au moins 5 Or dont un rare 82+ GÉN garanti.

Pack Joueurs Électrum Premium Un pack hybride avec des joueurs Or et Argent ! Contient 12 joueurs, 6 Or et 6 Argent dont 3 rares.

Pack Joueurs Électrum Prime Un pack hybride avec des joueurs Or et Argent ! Comprend 12 joueurs, 6 Or et 6 Argent dont 6 rares.

Pack Jumbo Or 26 Un pack Jumbo Or avec 2 éléments bonus ! Un mélange de 26 éléments Or, dont des joueurs et des consommables, 3 rares.

Pack Joueurs Rares Des joueurs excellents uniques, tous réunis dans un seul pack ! Inclut 12 éléments, que des joueurs, tous en Or, tous rares.

Pack Joueurs Électrum Rares Un pack hybride avec des joueurs Or et Argent ! Comprend 12 joueurs, 6 Or et 6 Argent, tous rares.

Pack Jumbo Premium Or Deux fois la taille d'un pack Premium Or avec un extra rare ! Un mélange de 24 éléments Or, dont des joueurs et des consommables, 7 rares.

Pack Joueurs Or Prime Rien que des joueurs pour créer vos équipes de rêve ! Contient 12 joueurs Or, 6 rares.

Petit Pack Prime Joueurs Or Une demi-douzaine de joueurs pour créer vos équipes de rêve ! Contient 6 joueurs Or, 3 rares dont un rare 80+ GÉN garanti.

Pack Joueurs Rares Mélangés Rien que des joueurs pour créer vos équipes de rêves ! Contient 12 joueurs, 4 Or, 4 Argent, 4 Bronze, tous rares dont un rare 81+ GÉN garanti.

Pack Jumbo Joueurs Rares Des joueurs excellents uniques, tous réunis dans un seul pack ! Inclut 24 éléments, que des joueurs, tours en Or, tous rares.

Pack TOTW Premium 3 joueurs Équipe de la semaine garantis !

Joueurs Or Jumbo Premium Deux fois la taille d'un pack Premium joueurs Or avec un extra rare ! Contient 24 joueurs Or, 7 rares.

Pack Or Rare Les éléments Or les plus exclusifs, tous réunis dans un seul pack ! Un mélange de 12 éléments Or, dont des joueurs et des consommables, tous rares.



PACKS EN PROMO

Pack Jumbo Premium Or (15 000 Crédits ou 300 Points FC) Deux fois la taille d'un pack Premium Or avec un extra rare ! Un mélange de 24 éléments Or, dont des joueurs et des consommables, 7 rares.

Pack Joueurs Premium Or (25 000 Crédits ou 350 Points FC) Rien que des joueurs pour créer votre équipes de rêve ! Contient 12 joueurs OR, 3 rares dont un joueur rare 80+ GÉN garanti.

Pack Premium Joueurs Or Plus (25 000 Crédits ou 350 Points FC) Contient 12 joueurs Or, 3 rares, en plus d'un pack Or.

Pack Méga (35 000 Crédits ou 700 Points FC) Le PLUS GROS pack jamais créé avec 30, oui TRENTE éléments ! Un mélange de joueurs et de consommables, tous Or, 18 rares, dont un rare 82+ GÉN garanti.

Pack Joueurs Or Prime (45 000 Crédits ou 600 Points FC) Rien que des joueurs pour créer vos équipes de rêve ! Contient 12 joueurs Or, 6 rares dont un joueur rare 82+ GÉN garanti.

Pack Joueurs Rares (50 000 Crédits ou 1000 Points FC) Des joueurs excellents uniques, tous réunis dans un seul pack ! Contient 12 éléments, que des joueurs, tous Or, tous rares, dont un rare 83+ GÉN garanti.

Pack Joueurs Rares Plus (50 000 Crédits ou 1000 Points FC) Contient 12 joueurs Or, tous rares, en plus d'un pack Joueur Or.

Pack Méga Rare (55 000 Crédits ou 1100 Points FC) Le PLUS GROS pack jamais créé avec 30, oui, TRENTE éléments ! Un mélange de joueurs et de consommables, tous Or, TOUS rares, dont un joueur rare 83+ GÉN garanti.

Pack Dix Joueurs Rares Notés 81-89 (60 000 Crédits ou 1200 Points FC) Contient 10 joueurs rares notés entre 81 et 89.

Gros Pack Combo Joueurs Rares (90 000 Crédits ou 1500 Points FC) Contient 18 joueurs Or rares, 1 Jeton Draft et 1 joueur au choix parmi 3 Icônes Prime en prêt pour 10 matchs.

Pack Jumbo Joueurs Rares (100 000 Crédits ou 2000 Points FC) Des joueurs excellents uniques, tous réunis dans un seul pack ! Contient 24 éléments, que des joueurs, tous OR, tous rares, dont un rare 84+ GÉN garanti.

Pack Ultime (125 000 Crédits ou 2500 Points FC) Des joueurs excellents uniques, tous réunis dans un seul pack ! Contient 30 éléments, que des joueurs, tous Or, tous rares, dont un rare 84+ GÉN garanti.

Pack Ultime Plus (125 000 Crédits ou 2500 Points FC) Contient 30 joueurs Or, tous rares, en plus d'un Méga pack.



PACKS Classiques

Pack Premium Bronze (750 Crédits) Un mélange de 12 éléments Bronze, dont des joueurs et des consommables, 3 rares. Les éléments Bronze présentent une GÉN allant jusqu'à 64.

Pack Premium Argent (3750 Crédits ou 75 Points FC) Un mélange de 12 éléments Argent, dont des joueurs et des consommables, 3 rares. Les éléments Argent présentent une GÉN entre 65 et 74.

Pack Premium Or (7500 Crédits ou 150 Points FC) Un mélange de 12 éléments Or, dont des joueurs et des consommables, 3 rares.



À lire également AR FC 26 : Guide de l'achat-revente pour gagner rapidement des crédits

PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction. 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.



Si vous êtes un amateur du mode, vous n'êtes pas sans savoir que lespeuvent être obtenus de plusieurs manières. Souvent donnés en récompenses à la suite des performances réalisées en Division Rivals, UT Champions ou encore Clash Équipes, certains d'entre eux peuvent aussi être récupérés en remplissant quelques-uns des Objectifs ou étapes des DCE (Défi de Création d'Équipe), alors que nous en retrouvons également dans la boutique, moyennant des Points FC ou des pièces d'or.Bien que les packs en promo ou classiques indiquent généralement le contenu et les cartes pouvant s'y trouver, ceux donnés en récompense ne proposent pas d'informations bien explicites. De ce fait, vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble deset de leur contenu, afin de vous aider à choisir la meilleure récompense possible, mais aussi de maximiser vos chances de tomber sur des cartes prisées.Si vous souhaitez acheter desdans le but de récupérer des cartes potentiellement très intéressantes, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire