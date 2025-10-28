FC 26 pourrait drastiquement changer le gardien dans Ultimate Team

Après les ajustements du dribble et de la défense, EA Sports semble prêt à s'attaquer à l'une des mécaniques les plus controversées de la licence, et notamment dans FC 26, le mouvement du gardien. Les joueurs en ont assez, et l'éditeur semble enfin écouter.
EA Sports continue d'affiner FC 26 en réponse aux retours des joueurs. Après un patch 1.10 qui a bouleversé le gameplay en renforçant la défense tout en affaiblissant le dribble, une autre mécanique pourrait bientôt être revue, voire supprimée, le mouvement manuel du gardien, jugée trop puissante par une partie de la communauté.
Une mécanique devenue impopulaire
Dans un récent sondage publié sur le serveur Discord officiel de FC 26, les développeurs ont interrogé les joueurs : « Nous recevons beaucoup de retours sur le mouvement des gardiens – qu'en pensez-vous ? ».
Les réponses parlent d'elles-mêmes avec 53 % des plus de 8 000 votants qui ont choisi « Je déteste fortement », tandis que 14 % ont indiqué simplement « Je n'aime pas ». Autrement dit, plus des deux tiers des participants estiment que ce système nuit à l'expérience de jeu.
Introduite il y a plusieurs années pour donner plus de contrôle défensif, la mécanique de déplacement manuel du gardien s'est peu à peu transformée en outil controversé. Certains joueurs l'utilisent pour déjouer les tirs les plus précis, rendant certaines situations quasiment impossibles à convertir. Pour la majorité, elle brise la fluidité et l'équilibre des matchs compétitifs, surtout dans le mode Ultimate Team. Alors que la possibilité de bouger le gardien est en réalité une excellente alternative pour essayer de mieux défendre.
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Des changements imminents selon les tendances
Ce n'est pas la première fois qu'EA Sports agit directement après un sondage Discord. Les récentes modifications du dribble et du jockeying sont nées du même processus de consultation. Si la tendance se confirme, il y a de fortes chances que le déplacement des gardiens subisse à son tour un nerf important, voire une suppression totale dans une prochaine mise à jour.
L'éditeur semble vouloir renforcer son dialogue avec les joueurs, un effort salué après plusieurs années de communication jugée distante. Cependant, certains rappellent que les utilisateurs actifs sur Discord ne représentent qu'une partie de la communauté globale, laissant planer la question de la représentativité de ces sondages.
Réponse d'ici quelques semaines pour voir si EA Sports a décidé de changer la mécanique liée aux gardiens, et si les joueurs auront encore un impact sur ses arrêts. Auquel cas, les attaquants auront maintenant un plus large avantage, et les scores risquent d'être encore plus fleuve.
Pour rappel, FC 26 est disponible depuis le 26 septembre 2025 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation, Xbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
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commentaire (1)
L'impression que ça part totalement en cacahuètes cette année....