FC 26 pourrait drastiquement changer le gardien dans Ultimate Team



le 28 octobre 2025 à 14h44 Publié par Corentin Rimbert le 28 octobre 2025 à 14h44

Après les ajustements du dribble et de la défense, EA Sports semble prêt à s'attaquer à l'une des mécaniques les plus controversées de la licence, et notamment dans FC 26, le mouvement du gardien. Les joueurs en ont assez, et l'éditeur semble enfin écouter.