AR FC 26 : Guide de l'achat-revente pour gagner rapidement des crédits

Retrouvez quelques astuces pour faire rapidement de l'achat-revente dans FC 26, dans le but de rapidement se faire des crédits et avoir une équipe plus compétitive.

Les bases de l'achat-revente dans FC 26

Observer le marché : vérifiez régulièrement les prix des cartes via le marché pour identifier les tendances.

: vérifiez régulièrement les prix des cartes via le marché pour identifier les tendances. Profiter des fluctuations : les prix varient énormément selon l'heure, les SBC (défis de création d'équipe) et les packs mis en boutique.

: les prix varient énormément selon l'heure, les SBC (défis de création d'équipe) et les packs mis en boutique. Revendre au bon moment : inutile de conserver trop longtemps une carte. L'idéal est de réaliser de petits bénéfices réguliers plutôt que d'attendre un gros gain risqué.

Méthodes efficaces d'achat-revente dans FC 26

La tech or non rare, le trading de masse facile

Étape 1 → ciblez des joueurs or non rares populaires (ligues majeures, Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 et pays importants (France, Espagne, Angleterre, Brésil...). N'hésitez pas à sélectionner un poste, pour affiner encore plus les recherches.

ciblez des joueurs or non rares populaires (ligues majeures, Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 et pays importants (France, Espagne, Angleterre, Brésil...). Étape 2 → achetez-les en enchères entre 350 et 500 crédits .

achetez-les en enchères entre . Étape 3 → revendez-les immédiatement entre 650 et 850 crédits selon la demande.





La tech maillot

Quels maillots viser ? Les clubs tendance (Real Madrid, PSG, Liverpool), les maillots alternatifs très colorés, et les clubs cultes (Ajax, Boca Juniors, clubs rétro).

Les clubs tendance (Real Madrid, PSG, Liverpool), les maillots alternatifs très colorés, et les clubs cultes (Ajax, Boca Juniors, clubs rétro). Prix d'achat → entre 150 et 400 crédits en enchères.

entre en enchères. Prix de revente → souvent entre 1 000 et 5 000 crédits selon la rareté et la hype du moment.

La tech maillot peut être combinée à l'erreur de prix, de nombreux joueurs n'y font pas attention.

La tech style

Étape 1 → ciblez des joueurs META abordables (défenseurs rapides, attaquants populaires) avec un style basique.

ciblez des joueurs META abordables (défenseurs rapides, attaquants populaires) avec un style basique. Étape 2 → achetez une carte de style collectif (ex. Ombre pour un DC, Chasseur pour un BU).

achetez une carte de style collectif (ex. Ombre pour un DC, Chasseur pour un BU). Étape 3 → appliquez le style au joueur et revendez-le avec une plus-value de 2 000 à 5 000 crédits selon la carte.

Conseils pour bien réussir vos trades

Ne laissez jamais vos crédits dormir : investissez-les toujours dans un stock de joueurs.

: investissez-les toujours dans un stock de joueurs. Variez vos techniques : combinez tech or non rare (volume), tech maillot (rareté), tech style (bénéfices rapides).

: combinez tech or non rare (volume), tech maillot (rareté), tech style (bénéfices rapides). Surveillez les horaires : le marché est plus actif le soir et le week-end, mais les enchères sont plus rentables tôt le matin et la nuit.

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Avec la licence EA SPORTS FC qui mise de plus en plus sur le porte-monnaie des joueurs, il est difficile pour les joueurs dits « free-to-play » de gagner des crédits et d'avoir des bonnes cartes rapidement. C'est pourquoi de plus en plus de joueurs se tournent vers ce que nous appelons. Il est évidemment possible d'en faire dans, et voici quelquesEn plus des méthodes classiques (sniping, anticipation des DCE), trois techniques accessibles à tous les budgets font la différence en début et milieu de saison, la, laet laLaconsiste à acheter des cartes or non rares, très communes dans les packs, pour les revendre plus cher grâce aux SBC.Les joueurs non rares sont indispensables dans de nombreux DCE (Défis de Création d'Équipe). De fait, leur prix peut régulièrement monter, et ne baissera quasiment jamais. Ainsi, le risque est relativement faible et vous vous assurerez des ventes toutes les heures.Avec cette technique, n'oubliez pas de relister toutes heures les cartes non vendues.Larepose sur l'achat-revente des maillots les plus recherchés par la communauté FUT. Certains maillots se vendent très cher car ils sont rares, esthétiques ou simplement populaires.La tech maillot fonctionne particulièrement bien en début de saison, lorsque les joueurs veulent personnaliser leur club et se démarquer. S'ils ne se vendent pas, baissez légèrement le prix.Lajoue sur la demande des joueurs qui veulent optimiser immédiatement le collectif de leurs cartes avec les(Ombre et Chasseur principalement).Exemple avec un défenseur se vend 4 000 crédits en style basique. Avec un style Ombre, il peut facilement partir à 7 000 ou 8 000 crédits. Les joueurs préfèrent payer plus cher pour gagner du temps.L'repose sur l'observation du marché et sur l'exploitation de niches simples mais rentables. En maîtrisant la(volume), la(rareté esthétique) et la(optimisation de collectif), vous aurez toutes les clés pour générer rapidement des crédits et construire une équipe compétitive sans dépenser d'argent réel. Et n'oubliez pas non plus la Web App pour suivre encore plus assidûment vos achats et vos ventes.