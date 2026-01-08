FC 26 : Nos prédictions pour la TOTY



le 08 janvier 2026 à 17h57 Publié par Corentin Rimbert le 08 janvier 2026 à 17h57

Les joueurs de FC 26 peuvent, depuis ce 7 janvier, voter pour élire la TOTY (Team of the Year). Nous avons également joué le jeu, en choisissant un onze qui, espérons-le, se rapprochera de la réalité.