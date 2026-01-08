FC 26 : Nos prédictions pour la TOTY

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 janvier 2026 à 17h57
Les joueurs de FC 26 peuvent, depuis ce 7 janvier, voter pour élire la TOTY (Team of the Year). Nous avons également joué le jeu, en choisissant un onze qui, espérons-le, se rapprochera de la réalité.
FC 26 : Nos prédictions pour la TOTY
Comme chaque année, Electronic Arts permet à sa communauté d'élire la Team of the Year, qui est censée récompenser les meilleurs joueurs sur l'année civile. Depuis ce mercredi 7 janvier, il est possible de voter pour élire les onze meilleurs joueurs (un gardien, quatre défenseurs, trois milieux et trois attaquants) de l'année 2025, ainsi que les onze meilleures joueuses.

Durant cette année footballistique, de nombreuses équipes et nations ont réussi à se démarquer, parfois grâce à certaines individualités, mais souvent grâce à un collectif, à l'image du Paris Saint-Germain qui a réussi à remporter sa première Ligue des champions, en infligeant un 5-0 en finale face à l'Inter Milan. D'autres clubs, à l'image de Barcelone, Arsenal, du Bayern Munich ont également proposé une année 2025 très convaincante. 

C'est donc en toute logique que nous retrouverons plusieurs joueurs de ces clubs dans notre TOTY, sans oublier des joueurs de Manchester City, Liverpool ou encore du Real Madrid, qui ont également marqué l'année dernière. Certains uniquement avec leur club, quand d'autres ont aussi brillé avec leur sélection nationale.

Il est donc particulièrement difficile d'établir un onze de joueurs pour la TOTY de FC 26 avec toutes ces équipes qui dominent le football, pratiquant très souvent un beau jeu puisque nous ne pouvons en choisir que onze. Un choix cornélien, qui alimentera de nombreux débats. 

Après mûre réflexion, voici notre prédiction de la TOTY sur FC 26. Vous pouvez voter à cette adresse. Vous pouvez aussi tout savoir de la TOTY de FC 26 et ses dates dans ce guide.

TOTY FC 26, nos prédictions

Gardien TOTY

  • Allemagne - Donnarumma - PSG / City

Défenseurs TOTY 

  • France - Nuno Mendes - PSG
  • Allemagne - William Saliba - Arsenal
  • Allemagne - Willian Pacho - PSG
  • Allemagne - Denzel DumfriesInter Milan

Milieux TOTY

  • Allemagne - João NevesPSG
  • Allemagne - Vitinha - PSG
  • Allemagne - Raphinha - FC Barcelone

Attaquants TOTY

  • France - Kylian Mbappé - Real Madrid
  • Norvege - Ousman Dembélé PSG
  • Allemagne - Désiré Doué - PSG
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Pour le gardien, le choix a été relativement facile compte tenu de l'année XXL sortie par Donnarumma, tout comme le choix de la défense, bien qu'Achraf Hakimi aurait pu prétendre être titulaire à droite s'il n'avait pas été absent. Au milieu, là encore le choix a semblé logique, étant donné qu'EA Sports a fait le choix de placer Raphinha dans cette catégorie. D'autres candidats auraient pu être présents, mais ces trois-là sont les meilleurs en 2025, notamment le duo portugais. En attaque, le choix fut plus compliqué, mais nous avons fait preuve de chauvinisme en sélectionnant trois Français.

Erling Haaland, Lamine Yamal ou Gabriel auraient pu y figurer.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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commentaires (2)

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Gaby (invité) Le 10/01/2026 à 10:17

Rien compris à l'intérêt de ce truc....on vote pour des joueurs aux grosses valeurs....on prend tous les mêmes...donc ça ne sert strictement a rien.

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Mbappé (invité) Le 09/01/2026 à 10:16

la logique voudrait que la toty se rapproche de ça, peut etre avec gabriel à la place de saliba, mais difficile de ne pas mettre autant de joueurs du psg, l'attaque est peut-être la zone la plus indecise pour une fois