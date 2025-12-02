FC 26 : Même les pros le considèrent comme un jeu pay-to-win

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 décembre 2025 à 14h24
Le débat sur le modèle économique d'Ultimate Team est relancé de plus belle. Des joueurs professionnels brisent le silence concernant FC 26, confirmant que l'investissement financier est devenu une condition sine qua non pour espérer rivaliser au plus haut niveau compétitif.
FC 26 : Même les pros le considèrent comme un jeu pay-to-win
Le débat est aussi vieux que le mode Ultimate Team lui-même, remontant aux premières heures de la gloire de la franchise FIFA il y a plus de dix ans. Aujourd'hui, une nouvelle interview vient remettre de l'huile sur le feu concernant FC 26. Deux professionnels de haut niveau offrent un aperçu candide et sans filtre, la scène compétitive est-elle basée sur le talent pur ou sur le portefeuille ?

L'aveu des professionnels : un système pay-to-win assumé

Dans une interview accordée à nos confrères d'Esports News UK, les joueurs professionnels Nicolas99fc et HHezerS sont revenus sur leurs parcours respectifs et ont partagé leur vision de l'état actuel de l'esport sur la simulation de football d'Electronic Arts. Lorsqu'on leur a posé la question fatidique de savoir si l'environnement compétitif favorisait ceux qui paient, la réponse de Nicolas99fc a été sans équivoque.
Oui, je pense que c'est pay-to-win parce que vous savez, au début du jeu, les pros doivent dépenser beaucoup d'argent.
Cette déclaration résonne particulièrement fort. Il explique que la barrière à l'entrée pour les aspirants professionnels est vertigineuse, en particulier pour les joueurs free-to-play qui ne peuvent pas se permettre d'acheter les meilleures cartes dès la sortie du titre. Sans ces joueurs d'élite, rivaliser contre des adversaires chevronnés et bien financés devient une tâche quasi impossible, transformant la compétition en une course à l'armement financier plutôt qu'en un pur duel technique.

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Le talent reste-t-il le facteur déterminant ?

Malgré ce constat amer sur l'accessibilité, Nicolas nuance son propos concernant l'élite mondiale. Selon lui, même si le modèle économique changeait, la hiérarchie au sommet ne serait pas totalement bouleversée. Les meilleurs resteraient les meilleurs, grâce à leur compréhension mécanique du jeu.
Si c'était plus free-to-play, je pense que nous découvririons plus de nouveaux joueurs, mais je ne pense pas que les choses changeraient tout en haut, ce seraient les mêmes personnes.
C'est ici que réside le véritable problème soulevé par ces déclarations. Ce n'est pas tant que l'argent remplace le talent au niveau des champions du monde, mais qu'il empêche la découverte de nouvelles pépites. Combien de prodiges virtuels restent dans l'ombre simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'ouvrir des packs par centaines ?

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Une validation des critiques de la communauté

Entendre des professionnels faire écho ouvertement à une critique que la communauté formule depuis des années est frappant. À moins d'être béni par une chance divine lors de l'ouverture des packs, ou de disposer d'un portefeuille relativement rempli, il est difficile d'assembler le type d'équipe d'élite que les pros et les créateurs de contenu majeurs présentent chaque semaine. FC 26 semble donc perpétuer cette tradition controversée, où la carte bancaire est parfois le meilleur coéquipier sur le terrain virtuel. Bien que cette année, EA Sports semble bien moins agressif sur la boutique, rendant cet aspect pay-to-win un peu moins présent. Une nouvelle mise à jour vient d'ailleurs d'être publiée, pour ajuster de nombreux points.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Logique (invité) Le 02/12/2025 à 16:27

Ça choque qui en fait c'est totalement logique et véridique