FC 26 : La mise à jour Hivernale 1.3.0 est disponible et va changer des choses (ou pas)

FC 26 : MàJ 1.6.6 du 6 août, voici tous les changements et le patch notes
EA Sports propose une nouvelle petite mise à jour ce 6 août, la version 1.6.6. Celle-ci corrige de nombreux problèmes.
Patch 1.3.0 de FC 26
Ultimate Team
Mise à jour appliquée :
- Ajout de la possibilité de jouer la revanche dans Rush.
- Les revanches Rush seront disponibles peu après cette mise à jour, après le déploiement sur les serveurs.
Jouabilité
Mises à jour appliquées :
Gardiens et gardiennes
- Réduction importante de la vitesse de déplacement et de la zone couverte au sol lors de l'utilisation des mouvements manuels de gardien ou gardienne en jeu ouvert.
- Correction d'un problème où le gardien ou la gardienne pouvait parfois réagir de manière inappropriée aux tirs en première intention.
- Correction des cas où le gardien ou la gardienne ne pouvait pas arrêter certains tirs en plongeant de l'autre côté du but.
- Deviens gardien
- Réduction de la distance parcourue lors d'un déplacement latéral demandé.
- Suppression des cas où un arrêt demandé était annulé après une déviation de tir.
- Amélioration de la logique de prise de balle dans les situations un contre un et lors de la poursuite d'un ballon libre facile à atteindre.
- Amélioration de la logique de récupération automatique du ballon lors de la poursuite d'un ballon libre facile à atteindre.
- Ajout d'une option Super annulation lors de la tentative d'interception de centres.
- Incliner le joystick droit vers le haut lors des centres demandera désormais un dégagement du poing.
- Augmentation de l'assistance au positionnement lors des actions de prise de centre.
- Amélioration de la constance de la capacité du gardien ou de la gardienne à attraper les centres.
- Lors de la tentative de prise d'un centre qui se transforme en tir, le gardien ou la gardienne peut maintenant tenter un arrêt automatique.
- Légère augmentation de la portée d'assistance à l'arrêt automatique à tous les niveaux d'assistance.
- Correction des cas où le gardien ou la gardienne interagissait incorrectement avec le filet.
- Simplification de la sélection de hauteur pour les arrêts demandés avec le joystick droit, avec plus de tirs couverts en inclinant le joystick à gauche ou à droite, et les tirs de corner nécessitant des saisies plus précises.
Gestes techniques
- Légère augmentation de la vitesse de transition des animations lorsqu'un râteau arrière est suivi d'un autre geste technique ou dribble.
Attaque
- Les athlètes qui tentaient d'éviter le hors-jeu pouvaient devenir involontairement passifs. Ils chercheront désormais plus souvent à se déplacer dans les espaces libres.
Passe
- Légère réduction de la précision des passes de la tête.
- Réduction de la hauteur de trajectoire des centres afin de limiter le nombre de centres restant trop longtemps en l'air.
Mode Carrière
Les modifications suivantes ont été apportées
- Ajout d'un nouveau champ dans l'accueil équipe indiquant la disposition des joueurs et joueuses à prolonger leur contrat.
- Ajout d'un nouvel onglet dans l'accueil Manager Live pour simplifier le démarrage d'un nouveau point de départ réel et d'une sauvegarde Manager Live, offrant un accès plus rapide aux récompenses de maillots rétro précédemment obtenues.
- Les sélections de raccourcis sont désormais mémorisées automatiquement à la sortie du menu de changement, sans nécessiter de sauvegarde manuelle.
- Ajout d'un aperçu des mascottes dans le menu lors du processus Créer votre club.
- Dans le mode Carrière de pro, la tuile d'aperçu d'archétype de l'élément j. affiche désormais l'EXP actuelle et l'EXP nécessaire pour atteindre le niveau suivant.
- Ajout des archétypes recommandés dans le processus de création de Carrière de pro à la place des attributs.
Clubs
- Ajout d'un aperçu de la mascotte lors de l'utilisation de Créer votre club.
Correction des problèmes suivants
- Correction des cas où la fatigue à court terme s'appliquait plus rapidement que prévu.
- La correction de ce problème fait que la fatigue à court terme dans les matchs Clubs fonctionne désormais de la même manière que dans les autres modes du jeu.
- Parfois, lors de la modification de Mon Pro / Ma Pro, l'indication de bouton aléatoire pouvait disparaître.
- Amélioration de certaines transitions de l'interface utilisateur.
- Lors de la modification de Mon Pro / Ma Pro, il pouvait manquer certaines coiffures dans l'aperçu.
Général, audio et visuel
Voici les changements apportés
- Ajout de 10 équipes XI de légende dans Coup d'envoi.
- Les équipes seront disponibles via un déploiement serveur peu après la mise à jour des Fêtes.
- Actualisation du menu principal pour refléter l'esprit des fêtes.
- Le menu actualisé sera disponible via un déploiement serveur peu après la mise à jour des Fêtes.
- Ajout de 8 visages de stars qui seront bientôt disponibles après un déploiement serveur.
Correction du problème suivant
- Correction d'un problème où la manette n'était pas reconnue lors de la reconnexion en cours de jeu.
commentaire (1)
Merci pour la mise a jour fc26 mais la coupe d'afrique vous la mettez quand ?