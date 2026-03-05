FC 26 : MàJ 1.5.0 du 5 mars, voici tous les changements et le patch notes

FC 26 : MàJ 1.6.6 du 6 août, voici tous les changements et le patch notes
EA Sports propose une nouvelle petite mise à jour ce 6 août, la version 1.6.6. Celle-ci corrige de nombreux problèmes.
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Expérience de jeu
Mises à jour appliquéesPasses
Tir puissant
- Amélioration de la précision et de la vitesse des passes à ras de terre, l'impact étant le plus notable sur les éléments j. dotés d'attributs en passes plus élevés.
- Ajout de la possibilité pour les éléments j. qui n'ont pas le Style de jeu Passe incisive, mais avec des attributs élevés en Passes courtes, Passes longues et Effet, d'avoir un effet contextuel sur les passes en profondeur.
- Réduction de la précision des passes lobées.
Ballon piqué
- Amélioration de la trajectoire des tirs puissants pour augmenter le potentiel de buts sur de plus longues distances.
- Amélioration de la précision des tirs puissants décochés avec le Style de jeu et le Style de jeu+ Tir puissant.
Style de jeu Tiki-taka
- Ajustement des ballons piqués pour qu'ils soient moins susceptibles d'être hors cadre.
- Amélioration de la précision des ballons piqués.
- Les éléments j. dotés du Style de jeu Ballon piqué effectuent des ballons piqués avec une précision supplémentaire.
Style de jeu Fantaisiste
- Afin d'éviter des passes trop précises et de réduire un peu l'écart entre les passes avec ou sans Styles de jeu, la précision des passes à ras de terre et en première intention avec le Style de jeu Tiki-taka a été réduite.
- Les passes à ras de terre réalisées avec le Style de jeu Tiki-taka bénéficient toujours des améliorations globales de la précision et de la vitesse mentionnées ci-dessus, afin que ce Style de jeu reste une option offensive utile.
Gestes techniques
- La précision des passes liftées et en profondeur réalisées via le Style de jeu et le Style de jeu+ Fantaisiste a été légèrement améliorée.
Attaque
- La vitesse d'animation pour les gestes techniques Feinte et crochet, Talonnade intérieure et Feinte de tir a été augmentée de 5 %.
- Résolution des cas où un élément j. offensif pouvait rester immobile pendant une courte période.
Ultimate Team
Les modifications suivantes ont été apportées
- Ajout de fonctionnalité pour s'assurer que les éléments j. de rareté Spéciale apparaissent lors de l'ouverture du pack avant les éléments j. de rareté Or.
Correction des problèmes suivants
- Correction d'un problème où la recherche par maîtrise du rôle++ dans le stockage des DCÉ ne renvoyait aucun résultat.
- Dans certains cas, EA Music se déclenchait en relançant un défi Moments.
- Dans certains cas, EA Music pouvait se déclencher lors d'une recherche sur le Marché des transferts.
- Dans certains cas, les invitations envoyées via EA Connect pour jouer avec un ami ou une amie dans Ultimate Team ne fonctionnaient pas.
Clubs
Les modifications suivantes ont été apportées :
- Limite de niveau des consommables
- Augmentation de la limite de 50 à 60
Mode Carrière
Les modifications suivantes ont été apportées :
- Un nouveau contenu Carrière sera publié dans les prochaines semaines, notamment de nouveaux Points de départ réels et de nouvelles ICÔNES dans Carrière de pro. La saison 6 débute avec l'arrivée de Ronaldinho, Gareth Bale, Fernando Torres et Aya Miyama dans la rotation. D'autres ICÔNES seront disponibles dans les prochaines semaines.
- Introduction des Plans de développement dynamiques dans le mode Carrière pour refléter plus fidèlement le rôle d'un élément j.
- Lors du lancement d'une nouvelle sauvegarde, les plans d'entraînement seront automatiquement présélectionnés en fonction du rôle disponible le plus proche de l'élément j.
- Ajout d'un nouveau paramètre visuel d'usure du terrain lors du lancement d'une nouvelle sauvegarde, désactivé par défaut.
- Amélioration du comportement en extension de contrat d'un élément j. lors de l'utilisation du paramètre Normal.
- Les éléments j. dont le contrat est inférieur à un an seront déjà ouverts à des négociations lorsque vous rejoindrez un nouveau club.
- Au début d'une nouvelle saison, environ 50 % des éléments j. dont le contrat expirera seront ouverts aux négociations.
- Si vous commencez un Point de départ réel ou un nouvel emploi en milieu de saison, de plus en plus d'éléments j. seront ouverts aux négociations à mesure que vous approchez de la fin de saison.
Correction des problèmes suivants :
- Après avoir terminé la coupe masculine internationale, la progression de l'objectif n'était pas mise à jour comme prévu.
Général, audio et visuel
Les modifications suivantes ont été apportées
- Mise à jour de textes, visages de star, coupe de cheveux, portraits 2D, écussons, maillots, chaussures, ballons, écussons, bannières, drapeaux, écharpes, manches, panneaux publicitaires, mascottes, tifos, accessoires du visage, trophées, hymnes, éclairages, fenêtres, publics, angles de caméra et cinématiques.
Correction des problèmes suivants
- Correction de divers problèmes de stabilité et liés à EA Music/EA Connect qui pouvaient se produire.
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