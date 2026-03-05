FC 26 : MàJ 1.5.0 du 5 mars, voici tous les changements et le patch notes

EA Sports propose une mise à jour importante ce 5 mars, la version 1.5.0. Celle-ci modifie plusieurs éléments liés au gameplay notamment, tout en corrigeant des bugs. Voici le détail.

FC 26 Patch 1.5.0 du 5 mars Expérience de jeu Mises à jour appliquées Passes

Amélioration de la précision et de la vitesse des passes à ras de terre, l'impact étant le plus notable sur les éléments j. dotés d'attributs en passes plus élevés.

Ajout de la possibilité pour les éléments j. qui n'ont pas le Style de jeu Passe incisive, mais avec des attributs élevés en Passes courtes, Passes longues et Effet, d'avoir un effet contextuel sur les passes en profondeur.

Réduction de la précision des passes lobées. Tir puissant

Amélioration de la trajectoire des tirs puissants pour augmenter le potentiel de buts sur de plus longues distances.

Amélioration de la précision des tirs puissants décochés avec le Style de jeu et le Style de jeu+ Tir puissant. Ballon piqué

Ajustement des ballons piqués pour qu'ils soient moins susceptibles d'être hors cadre.

Amélioration de la précision des ballons piqués. Les éléments j. dotés du Style de jeu Ballon piqué effectuent des ballons piqués avec une précision supplémentaire.

Style de jeu Tiki-taka

Afin d'éviter des passes trop précises et de réduire un peu l'écart entre les passes avec ou sans Styles de jeu, la précision des passes à ras de terre et en première intention avec le Style de jeu Tiki-taka a été réduite.

Les passes à ras de terre réalisées avec le Style de jeu Tiki-taka bénéficient toujours des améliorations globales de la précision et de la vitesse mentionnées ci-dessus, afin que ce Style de jeu reste une option offensive utile. Style de jeu Fantaisiste

La précision des passes liftées et en profondeur réalisées via le Style de jeu et le Style de jeu+ Fantaisiste a été légèrement améliorée. Gestes techniques

La vitesse d'animation pour les gestes techniques Feinte et crochet, Talonnade intérieure et Feinte de tir a été augmentée de 5 %. Attaque

Résolution des cas où un élément j. offensif pouvait rester immobile pendant une courte période. Ultimate Team Les modifications suivantes ont été apportées Ajout de fonctionnalité pour s'assurer que les éléments j. de rareté Spéciale apparaissent lors de l'ouverture du pack avant les éléments j. de rareté Or. Correction des problèmes suivants Correction d'un problème où la recherche par maîtrise du rôle++ dans le stockage des DCÉ ne renvoyait aucun résultat.

Dans certains cas, EA Music se déclenchait en relançant un défi Moments.

Dans certains cas, EA Music pouvait se déclencher lors d'une recherche sur le Marché des transferts.

Dans certains cas, les invitations envoyées via EA Connect pour jouer avec un ami ou une amie dans Ultimate Team ne fonctionnaient pas. Clubs Les modifications suivantes ont été apportées : Limite de niveau des consommables Augmentation de la limite de 50 à 60

Mode Carrière Les modifications suivantes ont été apportées : Un nouveau contenu Carrière sera publié dans les prochaines semaines, notamment de nouveaux Points de départ réels et de nouvelles ICÔNES dans Carrière de pro. La saison 6 débute avec l'arrivée de Ronaldinho, Gareth Bale, Fernando Torres et Aya Miyama dans la rotation. D'autres ICÔNES seront disponibles dans les prochaines semaines.

Introduction des Plans de développement dynamiques dans le mode Carrière pour refléter plus fidèlement le rôle d'un élément j.

Lors du lancement d'une nouvelle sauvegarde, les plans d'entraînement seront automatiquement présélectionnés en fonction du rôle disponible le plus proche de l'élément j.

Ajout d'un nouveau paramètre visuel d'usure du terrain lors du lancement d'une nouvelle sauvegarde, désactivé par défaut.

Amélioration du comportement en extension de contrat d'un élément j. lors de l'utilisation du paramètre Normal. Les éléments j. dont le contrat est inférieur à un an seront déjà ouverts à des négociations lorsque vous rejoindrez un nouveau club.

Au début d'une nouvelle saison, environ 50 % des éléments j. dont le contrat expirera seront ouverts aux négociations. Si vous commencez un Point de départ réel ou un nouvel emploi en milieu de saison, de plus en plus d'éléments j. seront ouverts aux négociations à mesure que vous approchez de la fin de saison.

Correction des problèmes suivants : Après avoir terminé la coupe masculine internationale, la progression de l'objectif n'était pas mise à jour comme prévu. Général, audio et visuel Les modifications suivantes ont été apportées Mise à jour de textes, visages de star, coupe de cheveux, portraits 2D, écussons, maillots, chaussures, ballons, écussons, bannières, drapeaux, écharpes, manches, panneaux publicitaires, mascottes, tifos, accessoires du visage, trophées, hymnes, éclairages, fenêtres, publics, angles de caméra et cinématiques. Correction des problèmes suivants Correction de divers problèmes de stabilité et liés à EA Music/EA Connect qui pouvaient se produire.

va, tout doucement, se rapprocher de la fin, avec d'ici quelques semaines déjà les cartes Team of the Season qui débarqueront, avant de laisser place, petit à petit, à. Mais cela ne veut pas dire que EA Sports abandonne son expérience, étant donné qu'. Cette dernière se concentre sur le gameplay, avec des ajustements qui ne plairont pas à tout le monde, comme sur les passes, ou encore les tirs ballon piqué qui seront plus efficaces.Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver, laquelle a été déployée ce 5 mars sur toutes les plateformes.