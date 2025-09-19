FC 26 : Liste des stades disponibles

Retrouvez la liste de tous les stades officiellement présents dans FC 26, avec quelques nouveaux cette année par rapport à l'épisode précédent.
Alors que FC 26 est là, Electronic Arts a révélé la liste des stades dans lesquels pourront évoluer les joueurs
. Peu de surprise, puisqu'il n'y a pas énormément d'ajouts, une petite vingtaine par rapport à FC 25. Un situé en France est concerné, avec le Stade de la Beaujoire qui débarque enfin. Pour le reste nous retrouvons l'Allianz Arena, le Stadio Diego, mais aussi Hill Dickinson Stadium, la toute nouvelle antre d'Everton.
Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de tous les stades qui seront disponibles dans FC 26
.
Liste des stades FC 26
PREMIER LEAGUE/Championship
- American Express Stadium
- Anfield
- Craven Cottage
- Elland Road
- Emirates Stadium
- Etihad Stadium
- Gtech Community Stadium
- Stade Hill Dickinson
- London Stadium
- Molineux Stadium
- Old Trafford
- Selhurst Park
- St. James' Park
- Stadium of Light
- Stamford Bridge
- The City Ground
- Tottenham Hotspur Stadium
- Turf Moor
- Villa Park
- Vitality Stadium
- Accu Stadium
- Ashton Gate
- Bramall Lane
- Cardiff City Stadium
- Carrow Road
- Coventry Building Society Arena
- Ewood Park
- Fratton Park
- Kenilworth Road
- King Power Stadium
- MATRADE Loftus Road Stadium
- The MKM Stadium
- Portman Road
- Riverside Stadium
- St. Mary's Stadium
- Stoke City FC Stadium
- Swansea.com Stadium
- The Hawthorns
- Vicarage Road
BUNDESLIGA / BUNDESLIGA 2
- Allianz Arena
- BayArena
- BORUSSIA-PARK
- Deutsche Bank Park
- Europa-Park Stadion
- MEWA ARENA
- MHPArena
- Millerntor-Stadion
- PreZero Arena
- Red Bull Arena (Leipzig)
- RheinEnergieStadion
- Signal Iduna Park
- Stadion An der Alten Försterei
- Volksparkstadion
- Volkswagen Arena
- Weserstadion
- WWK Arena
- Düsseldorf-Arena
- Heinz von Heiden-Arena
- Holstein-Stadion
- Home Deluxe Arena
- Max-Morlock-Stadion
- Olympiastadion
- SchücoArena
- Sportpark Ronhof Thomas Sommer
- Stadion am Böllenfalltor
- Arena AufSchalke
- Vonovia Ruhrstadion
LALIGA EA SPORTS / LaLiga 2
- Coliseum
- Estadi Mallorca Son Moix
- Estadio ABANCA-Balaídos
- Estadio Benito Villamarín
- Estadio Ciutat de València
- Estadio de la Cerámica
- Estadio de Mendizorroza
- Estadio de Montilivi
- Estadio de Vallecas
- Estadio El Sadar
- Estadio Martínez Valero
- Estadio Mestalla
- Estadio San Mamés
- Estadio Santiago Bernabéu
- Ramón Sánchez-Pizjuán
- RCDE Stadium
- Reale Arena
- RIYADH AIR METROPOLITANO
- El Alcoraz
- Estadio de Gran Canaria
- Estadio José Zorrilla
- Estadio Nuevo Los Cármenes
- Estadio Ontime Butarque
- Municipal de Ipurua
- Nuevo Mirandilla
- Stade de l'UD Almería
BARCLAYS WOMEN'S SUPER LEAGUE
- Goodison Park
- Joie Stadium
GOOGLE PIXEL FRAUEN-BUNDESLIGA
LIGA F MOEVE
- Estadio Alfredo Di Stéfano
LIGUE 1 MCDonald's
- Decathlon Arena
- Groupama Stadium
- Orange Vélodrome
- Parc des Princes
- Stade Bollaert-Delelis
- Stade de la Beaujoire
SERIE A TIM
- Allianz Stadium
- Bluenergy Stadium
- Stadio Diego Armando Maradona
LIGA PORTUGAL
- Estádio do Dragão
- Estádio do SL Benfica
- Estádio José Alvalade
SÜPER LİG
- Chobani Stadyumu
- RAMS Park
- Tüpraş Stadyumu
RESTE DU MONDE
EREDIVISIE
- Johan Cruijff ArenA
- Philips Stadion
- De Kuip
BRACK SUPER LEAGUE
- St. Jakob-Park
- Stadion Wankdorf
Ö. BUNDESLIGA
- Red Bull Arena (Salzburg)
SCOTTISH PREMIERSHIP
- Celtic Park
- Ibrox Stadium
MLS
- BC Place
- BMO Stadium
- Chase Stadium
- Dignity Health Sports Park
- Lumen Field
- Mercedes-Benz Stadium
- Providence Park
- Stade Sports Illustrated
ROSHN SAUDI LEAGUE
- King Abdullah Sports City
- King Fahd Stadium
MBS PRO LEAGUE
- King Abdullah Sports City
- King Fahd Stadium
INTERNATIONAL
LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL
- Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini
- Estadio Presidente Perón
- Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera)
- Estadio Mâs Monumental
GÉNÉRIQUES
- Al Jayeed Stadium
- Aloha Park
- Arena del Centenario
- Arena D'Oro
- Stade Clubs niveau 1 (uniquement dans Clubs)
- Stade Clubs niveau 2 (uniquement dans Clubs)
- Stade Clubs niveau 3 (uniquement dans Clubs)
- Court Lane
- Crown Lane
- Eastpoint Arena
- El Grandioso
- El Libertador
- Estadio de las Artes
- Estadio El Medio
- Euro Park
- Événement Stade Rush (uniquement dans Rush UT)
- Stade FC Rush (uniquement dans Rush)
- Forest Park Stadium
- Ivy Lane
- Longville Stadium
- Molton Road
- O Dromo
- Oktigann Park
- Sanderson Park
- Stade Municipal
- Stadio Classico
- Stadion 23. Maj
- Stadion Europa
- Stadion Hanguk
- Stadion Neder
- Stadion Olympik
- Town Park
- Union Park Stadium
- Stade événement UT (uniquement dans UT)
- Stade UT (uniquement dans UT)
- Waldstadion
En attendant, FC 26 sortira le 26 septembre sur la quasi-totalité des plateformes
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