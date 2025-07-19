FC 26 : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 19 septembre 2025 à 17h33
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit FC 26.
FC 26 : Les configurations PC
Comme chaque année, quelques semaines après la rentrée scolaire, l'opus annuel de FIFA, renommé en EA SPORTS FC depuis deux ans maintenant, débarque sur les consoles, mais aussi sur PC. De plus en plus de joueurs optent pour la version sur ordinateur, par souci de simplicité ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas ou plus de consoles. Cela permet également de profiter d'un jeu plus fluide, étant donné que même s'il ne bénéficie de pas de toutes les améliorations sur PS5 et Xbox Series, FC 26 sur PC est plus beau que sur PS4 et Xbox One.

Quoi qu'il en soit, de nombreux joueurs se demandent quelles sont les configurations PC de FC 26, pour savoir s'ils sont en mesure de le faire tourner ou non.

Configurations PC FC 26

configuration-PC
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de FC 26, sachez qu'elles sont très abordables et ne changent pas de l'an dernier, ce qui ne bouleversera pas les joueurs

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de FC 26 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation (OS) Windows 10/11 - 64-Bit  Windows 10/11 - 64-Bit 
Processeur (CPU) AMD Ryzen 5 1600 ou Intel Core i5 6600k  AMD Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7 6700 
Mémoire (RAM) 8 Go   12 Go
Carte graphique (GPU)  AMD RX 570 ou Nvidia GTX 1050 Ti AMD RX 5600 XT ou Nvidia GTX 1660 
DirectX Version 12  Version 12 
Stockage requis  100 Go  100 Go
Carte son DirectX: 12 Compatible  DirectX: 12 Compatible 

Miniature vidéo

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    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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