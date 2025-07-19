FC 26 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit FC 26.

Configurations PC FC 26

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Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation (OS) Windows 10/11 - 64-Bit Windows 10/11 - 64-Bit Processeur (CPU) AMD Ryzen 5 1600 ou Intel Core i5 6600k AMD Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7 6700 Mémoire (RAM) 8 Go 12 Go Carte graphique (GPU) AMD RX 570 ou Nvidia GTX 1050 Ti AMD RX 5600 XT ou Nvidia GTX 1660 DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 100 Go 100 Go Carte son DirectX: 12 Compatible DirectX: 12 Compatible

PS4 & PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction. 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction. 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction. 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.



Comme chaque année, quelques semaines après la rentrée scolaire, l'opus annuel de FIFA, renommé en EA SPORTS FC depuis deux ans maintenant, débarque sur les consoles, mais aussi sur PC. De plus en plus de joueurs optent pour la version sur ordinateur, par souci de simplicité ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas ou plus de consoles. Cela permet également de profiter d'un jeu plus fluide, étant donné que même s'il ne bénéficie de pas de toutes les améliorations sur PS5 et Xbox Series,Quoi qu'il en soit, de nombreux joueurs se demandent, pour savoir s'ils sont en mesure de le faire tourner ou non.Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de FC 26, sachez qu'elles sont très abordables et ne changent pas de l'an dernier, ce qui ne bouleversera pas les joueursPour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire