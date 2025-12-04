FC 26 : La solution ultime pour ne plus encaisser de buts est enfin là

Les gardiens de but subissent des changements majeurs dans EA FC 26. Alors qu'EA Sports ajuste constamment le gameplay, un style de jeu en particulier pourrait devenir absolument indispensable pour protéger vos cages et contrer des buts qui semblent pourtant garantis. On vous explique tout sur cette compétence cruciale.
Les mises à jour successives de FC 26
continuent de façonner la méta du jeu, et les gardiens de but sont au cœur des derniers ajustements. Alors que les déplacements manuels des portiers ont enfin été revus à la baisse
, d'autres modifications pourraient rendre la vie de votre dernier rempart très compliquée. La communauté des joueurs est en perpétuelle adaptation, et le prochain patch pourrait bien changer la donne, à moins que votre gardien ne possède un style de jeu bien précis.
Le style de jeu « Classe de loin » devient indispensable
Selon l'entraîneur professionnel et analyste reconnu Venny
, le style de jeu « Classe de loin
» (Far Reach en anglais) est en passe de devenir la compétence la plus importante pour un gardien. La raison est simple : il s'agit du contre parfait à une menace grandissante, les tirs en finesse. Voici son analyse, qui met en lumière la nouvelle dynamique du jeu :
« Classe de Loin » pourrait être le style de jeu de gardien le plus important après le patch. Avec les angles et les espaces créés par le bloc bas de l'IA, les tirs en finesse sont devenus bien trop puissants, les nouveaux espaces créés sont trop favorables. Les joueurs avec le style de jeu « Tir en finesse » vont DÉTRUIRE votre gardien s'il n'a pas « Classe de Loin »
Pourquoi cette compétence est-elle si cruciale maintenant ?
L'explication de Venny est parfaitement logique. Même si les tirs en finesse ne sont globalement plus aussi dévastateurs qu'ils ont pu l'être dans FC 25
, tout joueur possédant le style de jeu « Tir en finesse
» reste extrêmement dangereux aux abords de la surface. Le problème vient de la manière dont l'intelligence artificielle défend. Avec des blocs défensifs très bas et compacts, les attaquants trouvent de nouveaux espaces sur les côtés de la surface, des angles parfaits pour enrouler leur frappe. Sans un gardien capable de s'étendre de tout son long pour aller chercher ces ballons flottants, c'est le but quasi assuré.
Le style de jeu « Classe de loin
» permet justement au gardien de réaliser des arrêts spectaculaires sur des tirs qui semblaient hors de portée. Il augmente considérablement sa capacité à plonger et à couvrir une plus grande partie du but. C'est donc une assurance vie contre les spécialistes du tir enroulé. Si vous constatez que vous encaissez de nombreux buts de ce type, il est peut-être temps de revoir le profil de votre gardien ou d'en chercher un qui possède une note en plongeon assez élevée. L'essayer pourrait bien vous faire économiser de précieux points en compétition.
Quels sont les joueurs FC 26 possédant le playstyle Classe de loin ?
À l'heure où nous écrivons ces lignes, et d'après les données de Futbin
, seulement neuf joueurs possèdent le style de jeu « Classe de loin
» sur FC 26 :
- 92 - Nadine Angerer - Icône
- 91 - Oliver Khan - Icône
- 91 - Gianluigi Buffon - Icône
- 91 - Oliver Khan - Icône
- 89 - Gianluigi Donnarumma - Manchester City (Captains)
- 89 - Jan Oblak - Atlético de Madrid (Thunderstruck)
- 88 - Mike Maignan - Milan AC (TOTW)
- 87 - Yann Sommer - Borussia Dortmund (Normal)
- 81 - Lola Gallardo - Atlético de Madrid (Normal)
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