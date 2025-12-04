FC 26 : La solution ultime pour ne plus encaisser de buts est enfin là



le 04 décembre 2025 à 15h29 Publié par Florian Lelong le 04 décembre 2025 à 15h29

Les gardiens de but subissent des changements majeurs dans EA FC 26. Alors qu'EA Sports ajuste constamment le gameplay, un style de jeu en particulier pourrait devenir absolument indispensable pour protéger vos cages et contrer des buts qui semblent pourtant garantis. On vous explique tout sur cette compétence cruciale.