FC 26 : La solution ultime pour ne plus encaisser de buts est enfin là

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 04 décembre 2025 à 15h29
Les gardiens de but subissent des changements majeurs dans EA FC 26. Alors qu'EA Sports ajuste constamment le gameplay, un style de jeu en particulier pourrait devenir absolument indispensable pour protéger vos cages et contrer des buts qui semblent pourtant garantis. On vous explique tout sur cette compétence cruciale.
FC 26 : La solution ultime pour ne plus encaisser de buts est enfin là
Les mises à jour successives de FC 26 continuent de façonner la méta du jeu, et les gardiens de but sont au cœur des derniers ajustements. Alors que les déplacements manuels des portiers ont enfin été revus à la baisse, d'autres modifications pourraient rendre la vie de votre dernier rempart très compliquée. La communauté des joueurs est en perpétuelle adaptation, et le prochain patch pourrait bien changer la donne, à moins que votre gardien ne possède un style de jeu bien précis.

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Le style de jeu « Classe de loin » devient indispensable

Selon l'entraîneur professionnel et analyste reconnu Venny, le style de jeu « Classe de loin » (Far Reach en anglais) est en passe de devenir la compétence la plus importante pour un gardien. La raison est simple : il s'agit du contre parfait à une menace grandissante, les tirs en finesse. Voici son analyse, qui met en lumière la nouvelle dynamique du jeu :
« Classe de Loin » pourrait être le style de jeu de gardien le plus important après le patch. Avec les angles et les espaces créés par le bloc bas de l'IA, les tirs en finesse sont devenus bien trop puissants, les nouveaux espaces créés sont trop favorables. Les joueurs avec le style de jeu « Tir en finesse » vont DÉTRUIRE votre gardien s'il n'a pas « Classe de Loin »
classedeloin

Pourquoi cette compétence est-elle si cruciale maintenant ?

L'explication de Venny est parfaitement logique. Même si les tirs en finesse ne sont globalement plus aussi dévastateurs qu'ils ont pu l'être dans FC 25, tout joueur possédant le style de jeu « Tir en finesse » reste extrêmement dangereux aux abords de la surface. Le problème vient de la manière dont l'intelligence artificielle défend. Avec des blocs défensifs très bas et compacts, les attaquants trouvent de nouveaux espaces sur les côtés de la surface, des angles parfaits pour enrouler leur frappe. Sans un gardien capable de s'étendre de tout son long pour aller chercher ces ballons flottants, c'est le but quasi assuré.

Miniature vidéo

Le style de jeu « Classe de loin » permet justement au gardien de réaliser des arrêts spectaculaires sur des tirs qui semblaient hors de portée. Il augmente considérablement sa capacité à plonger et à couvrir une plus grande partie du but. C'est donc une assurance vie contre les spécialistes du tir enroulé. Si vous constatez que vous encaissez de nombreux buts de ce type, il est peut-être temps de revoir le profil de votre gardien ou d'en chercher un qui possède une note en plongeon assez élevée. L'essayer pourrait bien vous faire économiser de précieux points en compétition.

Quels sont les joueurs FC 26 possédant le playstyle Classe de loin ?

À l'heure où nous écrivons ces lignes, et d'après les données de Futbin, seulement neuf joueurs possèdent le style de jeu « Classe de loin » sur FC 26 :
  • 92 - Allemagne Nadine Angerer Icône
  • 91 - Allemagne Oliver Khan - Icône
  • 91 - Italie Gianluigi Buffon - Icône
  • 91 - Allemagne Oliver Khan - Icône
  • 89 - Italie Gianluigi Donnarumma Manchester City (Captains)
  • 89 - Slovénie Jan Oblak - Atlético de Madrid (Thunderstruck)
  • 88 - France Mike Maignan - Milan AC (TOTW)
  • 87 - Suisse Yann Sommer - Borussia Dortmund (Normal)
  • 81 - Espagne Lola Gallardo - Atlético de Madrid (Normal)
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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