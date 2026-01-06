FC 26 : La MàJ 1.4.0, avec des changements sur la défense, est disponible

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 janvier 2026 à 11h21
Une nouvelle mise à jour est disponible pour les joueurs de FC 26, laquelle se concentre essentiellement sur la défense liée à l'intelligence artificielle, et d'autres points clés. Retrouvez le patch notes dans notre article.
FC 26 : La MàJ 1.4.0, avec des changements sur la défense, est disponible
Alors que la TOTY de FC 26 approche, EA Sports a décidé d'implanter une mise à jour importante pour son jeu de foot, dans le but d'améliorer, entre autres, les joueurs gérés par l'IA. Point souvent montré du doigt, entre ceux jugeant l'IA trop forte et ceux qui ne veulent pas que des changements soient appliqués, par peur de devenir moins forts. Le studio a tranché et décidé d'appliquer quelques modifications.

Vous pouvez retrouver le patch notes du 6 janvier de FC 26 ci-dessous.

Patch v1.4.0 de FC 26

Expérience de jeu

Mises à jour appliquées

Coéquipiers IA et IA du CPU

  • Les défenseurs IA ont désormais des temps de réaction plus lents lorsqu'ils marquent le porteur du ballon, ce qui peut les amener à laisser davantage d'espace libre lors des transitions entre les actions.
  • L'IA du CPU dans Clashs d'équipes se concentrera désormais davantage sur la progression du ballon vers l'avant et la création d'occasions plus rapidement.
    • L'IA se concentrera moins qu'auparavant sur le maintien de la possession du ballon.

Types d'accélération

  • Correction d'un problème affectant les types d'accélération longue, à cause duquel certains éléments j. n'étaient pas considérés comme dotés d'une accélération longue.
    • Par conséquent, la taille minimale pour les athlètes à accélération longue est désormais de 185 cm pour les hommes et de 165 cm pour les femmes.

Dégagements sur la ligne et jeu physique

  • Augmentation modérée de l'impact des attributs Force et Agressivité sur la protection du ballon.
    • Les éléments j. dotés d'attributs Force et Agressivité élevés sont conçus d'une manière générale pour mieux protéger le ballon.
  • En cas de charge à l'épaule entre des éléments j. affichant une grande différence d'attribut Force, le plus faible des deux aura plus de chances de trébucher.
  • Les DÉF effectueront désormais automatiquement des dégagements sur la ligne de but dans les situations où l'utilisateur ou l'utilisatrice n'a pas pu réagir, quels que soient les paramètres.

Autre

  • Résolution des cas où l'élément j. soutenant un pressing collectif se déplaçait un peu plus vite que prévu.
  • Résolution des cas où les défenseurs latéraux offensifs et les pistons ne contribuaient pas aux attaques plus haut sur le terrain.
  • Nouvelle réduction de la précision des tirs acrobatiques, comme les retournés, effectués directement après un geste.
  • Résolution des cas où les commandes Deviens gardien ne fonctionnaient pas comme prévu avec certains angles de caméra.
  • Résolution des demandes de ballon piqué qui entraînaient un tir appuyé.

Ultimate Team

Correction des problèmes suivants 

  • Résolution des cas d'un flux d'interface spécifique qui entraînait l'apparition non intentionnelle du menu radial.
  • Parfois, un trophée s'affichait dans le coin d'un terrain.
  • Correction d'un problème où, après avoir prévisualisé un consommable Évolution dans un choix d'élément et être retourné à l'écran de sélection, l'élément en surbrillance indiquait par défaut le dernier élément sélectionné précédemment.

Mode Carrière

Les modifications suivantes ont été apportées 

  • Informations étendues sur le statut du joueur avec des champs séparés pour le Contrat et Général, contenant des informations sur la volonté du joueur de négocier et son potentiel.
  • Certaines options d'Archétypes ne sont plus éligibles en fonction des origines sélectionnées dans Carrière de pro.
  • Remplacement du niveau d'aptitude de départ par des PA de départ dans Carrière de pro, affichant la quantité de PA dont l'élément j. dispose en fonction de ses origines choisies.
  • Ajustement de la logique de sécurité de l'emploi dans la Carrière de manager pour les situations où la sécurité de l'emploi des managers est faible.
  • Durée des contrats étendue jusqu'à 3 ans pour les ICÔNES et Héros.

Correction des problèmes suivants

  • Correction des cas de texte incorrect affiché dans les publications sur les réseaux sociaux.
  • Parfois, lors du transfert d'une agente libre, on lui suggérait un autre poste.
  • Résolution de cas d'animations de caméra hors champ.
  • Parfois, les représentations des touches/boutons ne fonctionnaient pas comme prévu.
  • À l'écran de sélection des ICÔNES et des Héros, le contrôle tactile n'autorisait pas toujours le changement d'onglet.
  • Correction d'un problème où la bannière Point de départ réel n'apparaissait pas dans le menu principal sous la section Carrière de manager Live.

Clubs

Correction des problèmes suivants :

  • Résolution des cas où des types d'accélération incorrects pouvaient être réglés par l'utilisateur.
  • Dans certains cas, l'écran Gestion d'équipe n'affichait pas les bons types d'accélération. Il s'agissait d'un problème purement visuel.

Général, audio et visuel

  • Le taux de rafraîchissement pouvait parfois passer par erreur à 60 Hz.
  • Correction de certains cas spécifiques de problèmes de fréquence d'images apparaissant au cours de la seconde période des matchs.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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