FC 26 : La MàJ 1.4.0, avec des changements sur la défense, est disponible

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
Patch v1.4.0 de FC 26
Expérience de jeu
Mises à jour appliquées
Coéquipiers IA et IA du CPU
- Les défenseurs IA ont désormais des temps de réaction plus lents lorsqu'ils marquent le porteur du ballon, ce qui peut les amener à laisser davantage d'espace libre lors des transitions entre les actions.
- L'IA du CPU dans Clashs d'équipes se concentrera désormais davantage sur la progression du ballon vers l'avant et la création d'occasions plus rapidement.
- L'IA se concentrera moins qu'auparavant sur le maintien de la possession du ballon.
Types d'accélération
- Correction d'un problème affectant les types d'accélération longue, à cause duquel certains éléments j. n'étaient pas considérés comme dotés d'une accélération longue.
- Par conséquent, la taille minimale pour les athlètes à accélération longue est désormais de 185 cm pour les hommes et de 165 cm pour les femmes.
Dégagements sur la ligne et jeu physique
- Augmentation modérée de l'impact des attributs Force et Agressivité sur la protection du ballon.
- Les éléments j. dotés d'attributs Force et Agressivité élevés sont conçus d'une manière générale pour mieux protéger le ballon.
- En cas de charge à l'épaule entre des éléments j. affichant une grande différence d'attribut Force, le plus faible des deux aura plus de chances de trébucher.
- Les DÉF effectueront désormais automatiquement des dégagements sur la ligne de but dans les situations où l'utilisateur ou l'utilisatrice n'a pas pu réagir, quels que soient les paramètres.
Autre
- Résolution des cas où l'élément j. soutenant un pressing collectif se déplaçait un peu plus vite que prévu.
- Résolution des cas où les défenseurs latéraux offensifs et les pistons ne contribuaient pas aux attaques plus haut sur le terrain.
- Nouvelle réduction de la précision des tirs acrobatiques, comme les retournés, effectués directement après un geste.
- Résolution des cas où les commandes Deviens gardien ne fonctionnaient pas comme prévu avec certains angles de caméra.
- Résolution des demandes de ballon piqué qui entraînaient un tir appuyé.
Ultimate Team
Correction des problèmes suivants
- Résolution des cas d'un flux d'interface spécifique qui entraînait l'apparition non intentionnelle du menu radial.
- Parfois, un trophée s'affichait dans le coin d'un terrain.
- Correction d'un problème où, après avoir prévisualisé un consommable Évolution dans un choix d'élément et être retourné à l'écran de sélection, l'élément en surbrillance indiquait par défaut le dernier élément sélectionné précédemment.
Mode Carrière
Les modifications suivantes ont été apportées
- Informations étendues sur le statut du joueur avec des champs séparés pour le Contrat et Général, contenant des informations sur la volonté du joueur de négocier et son potentiel.
- Certaines options d'Archétypes ne sont plus éligibles en fonction des origines sélectionnées dans Carrière de pro.
- Remplacement du niveau d'aptitude de départ par des PA de départ dans Carrière de pro, affichant la quantité de PA dont l'élément j. dispose en fonction de ses origines choisies.
- Ajustement de la logique de sécurité de l'emploi dans la Carrière de manager pour les situations où la sécurité de l'emploi des managers est faible.
- Durée des contrats étendue jusqu'à 3 ans pour les ICÔNES et Héros.
Correction des problèmes suivants
- Correction des cas de texte incorrect affiché dans les publications sur les réseaux sociaux.
- Parfois, lors du transfert d'une agente libre, on lui suggérait un autre poste.
- Résolution de cas d'animations de caméra hors champ.
- Parfois, les représentations des touches/boutons ne fonctionnaient pas comme prévu.
- À l'écran de sélection des ICÔNES et des Héros, le contrôle tactile n'autorisait pas toujours le changement d'onglet.
- Correction d'un problème où la bannière Point de départ réel n'apparaissait pas dans le menu principal sous la section Carrière de manager Live.
Clubs
Correction des problèmes suivants :
- Résolution des cas où des types d'accélération incorrects pouvaient être réglés par l'utilisateur.
- Dans certains cas, l'écran Gestion d'équipe n'affichait pas les bons types d'accélération. Il s'agissait d'un problème purement visuel.
Général, audio et visuel
- Le taux de rafraîchissement pouvait parfois passer par erreur à 60 Hz.
- Correction de certains cas spécifiques de problèmes de fréquence d'images apparaissant au cours de la seconde période des matchs.
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