FC 27 risque d'être envahi par la publicité avec cette nouveauté d'EA

Electronic Arts vient de dévoiler une nouvelle plateforme publicitaire qui promet de bouleverser l'expérience des joueurs. Avec EA Advertising, les futures éditions d'EA SPORTS FC accueilleront des publicités dynamiques et ciblées en plein cœur des matchs, brouillant encore un peu plus la frontière avec le football réel.

EA ne cesse de repousser les limites de la monétisation et de l'immersion dans ses productions sportives. L'éditeur américain a officiellement présenté EA Advertising, une toute nouvelle plateforme pensée pour permettre aux marques de s'intégrer directement et naturellement au sein de ses plus grandes licences. Sans surprise, la célèbre franchise EA SPORTS FC devrait être la première à bénéficier massivement de ce système inédit qui promet de transformer l'aspect visuel des rencontres virtuelles, et ce, dès FC 27.

Des panneaux publicitaires en temps réel dans les stades

Les pubs sur les panneaux publicitaires sont relativement rares dans FC 26.

Selon les premières informations communiquées par l'éditeur, cette initiative offrira aux annonceurs la possibilité de diffuser des publicités dynamiques et actualisées en temps réel directement dans les environnements du jeu. Pour les futurs opus, les joueurs doivent s'attendre à voir les panneaux publicitaires autour de la pelouse s'animer avec de véritables campagnes ciblées. Pour les développeurs, l'ambition est de calquer l'expérience virtuelle sur les retransmissions télévisées des véritables rencontres de football professionnel.

Mais l'intégration commerciale ne s'arrêtera pas aux simples bords du terrain. Electronic Arts prévoit également d'inclure des habillages graphiques sponsorisés lors des ralentis ou des statistiques d'avant-match, des objectifs liés à des marques spécifiques, ainsi que du contenu inédit et exclusif pour le très populaire mode Ultimate Team.

Une immersion renforcée ou une invasion commerciale ciblée ?

Du côté d'Electronic Arts, le discours officiel se veut rassurant et résolument axé sur le réalisme. L'entreprise affirme que le but principal est de créer une publicité qui semble authentique pour la communauté. Les marques auront ainsi l'opportunité de mettre à jour leurs campagnes instantanément et de cibler des audiences très précises à travers l'immense base de joueurs de l'éditeur.

L'objectif est de créer une publicité qui semble authentique pour les joueurs tout en permettant aux marques de cibler des audiences spécifiques.

Cette transition vers une publicité omniprésente mais intégrée s'appuie sur des fondations déjà très solides. Electronic Arts a tenu à rappeler que plusieurs marques d'envergure mondiale collaborent déjà activement sur ses titres sportifs. Des mastodontes tels que Visa, Red Bull, Peacock ou encore Mountain Dew ont par le passé fait des apparitions remarquées à travers divers défis et événements sponsorisés.

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Il reste maintenant à voir comment la communauté des joueurs accueillera cette omniprésence des marques dans un titre vendu au prix fort. Si certains y verront un ajout bénéfique pour le réalisme des rencontres en se rapprochant des diffusions télévisées, d'autres pourraient s'inquiéter de voir leur jeu de football favori se transformer en une vitrine publicitaire interactive géante, comme le football actuel en soi.